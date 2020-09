Kuvanveistäjä myy poikkeuksellista mökkikokonaisuutta aivan pääkaupunkiseudun ytimestä 786 000 eurolla.

Keskellä Keilalahtea nököttää erikoinen mökkisaari, Leppäluoto.

Muutaman minuutin venematkan päässä sijaitsevat Keilaniemi, Länsiväylä, Lauttasaari ja Lehtisaari, mutta yksityinen saari on kuin pieni erämaa.

Ympärillä kasvavat tervalepät ja tammet, rannoilla kalliot laskevat mereen. Nyt saaren ainoa mökkikokonaisuus on myynnissä Oikotiellä.

Päärakennuksessa on 75 neliötä.­

Myynnissä olevaan kokonaisuuteen kuuluvat 1 200 m² tontin lisäksi lisäksi muun muassa 75 neliöinen hirsirakenteinen päärakennus, ateljee, kesäkeittiö, rantasauna ja vierasmaja. Rakennukset on pystytetty vuonna 2010.

Saarelle ei tule sähköjä tai vettä, mutta siellä on kaivo. Lämmitys sujuu takalla ja kaminalla, lisäksi kohteessa on aurinkopaneeleja sekä aggregaatti sähköntuotantoon. Rannalle on rakennettu pieni betonilaituri.

Ainutlaatuinen kohde tuli myyntiin jo reilu vuosi sitten. Vuoden aikana oikeaa ostajaa ei ole löytynyt, ja hinta on pudonnut reilulla sadalla tuhannella eurolla.

Tällä hetkellä kohteesta pyydetään 786 000 euroa.

Päärakennuksen sisustuksessa on haluttu jättää puupinnat näkyville.­

Kuka mökkiä oikein on myymässä?

Mökin nykyinen omistaja on kuvanveistäjä Kimmo Pyykkö. Hänelle tontti päätyi aikanaan, sillä edellisen omistajan toivomuksesta mökki myytiin taiteilijalle.

Aikaisemmin tontilla sijaitsi huonokuntoinen ja laho mökki 1800-luvulta, joka oli pakko purkaa.

Pyykölle saari on ollut oikea erämaa. Puuston keskeltä ei edes huomaa Keilaniemen korkeita tornitaloja.

”Se on niin lystikäs jumalanhylkäämä paikka.”

Pienessä saaressa meri on koko ajan lähellä.­

Pyykkö ei haluaisi myydä mökkiä, mutta tällä hetkellä paikka jää kiireisellä 79-vuotiaalla liian vähäiselle käytölle. Erityisesti ateljeestaan Pyykkö on nauttinut:

”Ateljee on liikuttavan pieni, mutta siinä on hyvä fengshui. Siellä olen tehnyt aika paljon töitä”, Pyykkö sanoo.

”Kauhean vaikea kuvitella myyvänsä paikkaa. Poikani mielestä sitä ei pitäisi koskaan myydä”, hän jatkaa.

Kiinnostuneita on Pyykön mukaan kuitenkin riittänyt.

”Tämä on niin spesiaali. Intiimi paikka urbaanissa ympäristössä. Se on kuin sulka hattuun.”