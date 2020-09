Malminkartanossa kummastellaan, miksei kaupunki ole antanut lähtöpasseja pahoja häiriöitä aiheuttavalle ravintolatoimijalle.

Malminkartanossa Piianpolulla sijaitsevan, häiriöitä aiheuttavan ravintolan vieressä asuva Sanna-Mari Oranen ihmettelee, miten kaupunki on antanut yrittäjän jatkaa toimintaansa. Taustalla näkyy päiväkoti Lasten kartano.­

Kun menee oikein huonosti, se voi hetkittäin alkaa jo vähän naurattaakin. Sellaista on elämä Malminkartanossa Piianpolku 1:ssä sijaitsevan ravintolakiinteistön naapurissa.

1980-luvun vaihteessa rakennetussa, tasakattoisessa ja punatiilisessä liikekiinteistössä on ollut ravintola niin pitkään kuin useimmat lähellä asuvat muistavat. Vain paikan nimi ja yrittäjä ovat vaihtuneet.

Rakennuksen ikkunoihin ovat olleet teipattuina ainakin nämä nimet: Peräbaari, Raf Raf, Nawabi Lounge, Red Lion, Golden Wheels, Guriga Jebena, Old Miner’s, Ali Baba, Number One ja Be-Bop.

”Kun ravintolan nimi oli joskus Peräbaari, se vielä jollakin tavalla toimi. Muistan, kuinka siellä oli Dave Lindholmkin keikalla. Emme tosin menneet sinne, koska paikka oli jo silloin räkälämaineessa”, Malminkartanossa 1980-luvun alusta asti asunut Arja Andersson sanoo.

Viimeiset pari vuotta tilassa on toiminut epämääräinen pop up -ravintola, jolla ei ole edes nimeä. Sen aikana meno on Malminkartanon asukasyhdistyksen puheenjohtajan Sanna-Mari Orasen mukaan mennyt ihan mahdottomaksi.

Ravintolassa järjestetään tällä hetkellä vain yksityistilaisuuksia. Nykyinen toimija vuokraa tiloja eteenpäin porukoille, jotka meluavat yötä myöten muun muassa ilokaasun voimin.

”Joskus ravintolan ulkopuolella on jälkikäteen ollut muovikassillinen tyhjiä patruunoita”, Oranen kertoo.

Juhlittu on myös perinteisempien päihteiden vaikutuksen alaisena. Alkoholin lisäksi tapahtumissa on asukkaiden väitteiden mukaan käytetty huumeita.

Pahimmillaan juhlia on Orasen mukaan ollut lähes joka yö. Koronaepidemian aikana keväällä tilanne oli vähän helpompi, mutta toiminta on taas vilkastunut. Monesti musiikki ja elämöinti kestävät aivan pikkutunneille saakka.

”Jengi kun lähti töihin kuudelta aamulla, tässä pyöri vielä porukkaa jurrissa”, kertoo viereisessä Helsingin kaupungin asuntojen eli Hekan taloyhtiössä aiemmin asunut Lisbeth Kavén.

”Kun ravintolan asiakkaat eivät jaksaneet mennä vessaan, he oksentelivat ja pissasivat pitkin lähitalojen pihoja.”

Meno on Sanna-Mari Orasen mukaan jatkunut samanlaisena. Siksi lähitalojen asukkaat eivät myöskään voi käyttää pihojaan. Kun tilassa on tapahtumia, paikalle ilmaantuu kymmenittäin autoja. Niitä on parkkeerattu melko villiin tyyliin ihmisten pihoille.

”Kerran joku oli ajanut aivan ensimmäisessä kerroksessa asuvan asukkaan terassille. Pysäköintiongelman vuoksi Heka on tuonut pihoille isoja kiviä”, sanoo Oranen.

Jo jonkin aikaa ravintolakiinteistössä on ollut Orasen mukaan myös majoitustoimintaa. Hän sanoo, että kun viereistä päiväkotia rakennettiin, virolaiset työmiehet näyttivät viettävän öitään tiloissa.

Piianpolku 1:n nimettömässä ravintolassa järjestetään yksityistilaisuuksia. Usein liiketilassa myös yövytään.­

”Siellä yövytään edelleen. Myöhään iltaan on monesti valot päällä. Jos rakennuksessa ei ole ketään, pariovissa on kiinni iso hopeanvärinen munalukko. Jos ei, sieltä hiipii aamuisin jos jonkinnäköistä porukkaa röökille”, Oranen sanoo.

Piianpolku 1:n liiketilan omistaa Onniravintolat. Paikka on ollut nykyisen omistajan hallussa vuodesta 2002. HS ei useista yrityksistä huolimatta tavoittanut yhtiön toimitusjohtajaa.

Kaupungin yhdyskuntatyöntekijän Tuija Salovaaran mukaan viime aikoina ongelma on ollut se, ettei ole tiedetty, kenen toimintaa tilassa on.

”Ei ole ollut selkeää ravintolaa, josta voisi valittaa esimerkiksi aluehallintovirastoon”, Salovaara sanoo.

Vajaa vuosi sitten asukasyhdistys järjesti turvallisuusillan yhteistyössä poliisin ja sosiaalitoimen kanssa.

”Juuri ennen iltaa ravintolan yrittäjä pahoitteli alueen someryhmässä ravintolatoiminnasta aiheutuneita häiriöitä ja lupasi, että tilalle tulee päiväravintola. Valitettavasti lupaus oli aika tyhjä”, Salovaara sanoo.

Orasen mukaan päällimmäinen tunne tilanteessa on avuttomuus.

”Olemme pari vuotta yrittäneet viestiä tästä tilanteesta kaikkia mahdollisia reittejä pitkin. Kaupungin lisäksi listalla ovat olleet avi, poliisit ja kaikki. Kukaan ei ole oikein voinut auttaa”, Oranen kertoo.

”Kun ravintolalla ei ole ollut mitään lupia, ei myöskään ole pelkoa niiden menettämisestä. On käsittämätöntä, että tällainen toiminta voi jatkua, vaikkei se ole oikea baari.”

Tontit-yksikön vs. päällikkö Miia Pasurin kertoo, että kaupungilla ollaan tietoisia ravintolan lähiympäristölle aiheuttamasta häiriöstä.

Kaupungille tulleiden ilmoitusten mukaan liiketilan ympäristössä on ollut metelin ja laittomien päihteiden käytön lisäksi tappelunnujakoita ja roskaamista.

”Keskustelemme juuri tontinvuokralaisen kanssa jatkotoimenpiteistä. Toiminta ei voi jatkua samantyyppisenä”, Pasuri sanoo.

”Jos vuokralainen pystyisi esittämään uskottavan suunnitelman paikan uudistamisesta, voisimme harkita, soveltuuko sellainen toiminta tilaan.”

Tontin vuokrasopimus on katkolla vuodenvaihteessa. Jos kiinteistöön ei löydy muuta toimintaa, rakennus voitaisiin Pasurin mukaan purkaa.

Niin on jo tehty muutama vuosi sitten vanhalle päiväkotirakennukselle ja nuorisotalolle, jotka sijaitsivat liikekiinteistön vieressä. Niiden tilalle valmistui uusi Lasten kartano -niminen uusi toimitila, jossa päiväkoti ja nuorisotalo toimivat nyt.

Piianpolulla sijaitseva ravintola on päässyt rapistumaan pahoin.­

Kontrasti uudisrakennuksen ja ränsistyneen liikerakennuksen välillä ei voisi juuri olla suurempi. Ravintolarakennus on töhritty lähes kauttaaltaan. Sen ikkunoita on rikottu ja paikattu lasiliikkeen väliaikaisilla lasituksilla teippeineen.

Punainen maali on haalistunut, ja terassin mainosteippaukset ovat irronneet tai käpristyneet tunnistamattomiksi. Terassikatoksen sadevesikouru roikkuu puoliksi irrallaan.

”Juuri kukaan kaupungilta ei ole tullut katsomaan tänne paikan päälle”, Oranen sanoo.

Malminkartanon lähikauppa Kotikulma Malminki. Kuva on otettu vuonna 1984.­

Piianpolun ja Renginpolun risteyksessä sijaitseva kiinteistö rakennettiin alun perin ruokakaupaksi. Siinä toimi alkuun Kotikulma Malminki -niminen ruokakauppa.

Yhdessä vaiheessa Piianpolku 1:ssä toimi jazzravintola. Siltä ajalta rakennuksen katolla on iso koristesaksofoni.­

”Kiinteistö oli parikymmentä vuotta elintarvikekauppana. Sitten se on liukunut ravintolatoimintaan”, Miia Pasuri sanoo.

Ravintolatilan historia on ollut vaiherikas jo ennen viime vuosien lähes jatkuvia ongelmia. Vuosien varrella ravintolan sisätilat ovat esimerkiksi tuhoutuneet kaksi kertaa tulipalossa.

Asukkaiden mukaan nyt alkaisi olla aika tunnustaa, ettei paikka toimi ravintolan sijaintina.

”Ei se oikein kuppilana tai ruokaravintolana toimi. Sen ovat nämä vuosikymmenet osoittaneet”, Arja Andersson sanoo.

”Liikenteellisesti kiinteistö on aika kuolleessa pisteessä. Sinne ei kukaan oikein sattumalta tule menneeksi.”