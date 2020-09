Miten onnistuu pingis koiran kanssa? Pongfinityn idearikas kolmikko on kokeillut sitäkin. Ruskeasuolla kuvataan merkillisiä pingisvideoita, joita katsotaan Kiinassa asti.

Ruskeasuon liikuntahallin toisessa kerroksessa kolisee. Pingispallot napsuvat vasten verholla jaetun salin pöytiä, kentän laitamia ja lattioita. Vanhempien harrastajien porukka huudahtelee omiaan, mutta viereisten pöytien puolella tunnelma on keskittynyt.

Miikka O’Connor tuijottaa keskittyneesti kolapulloa, joka seisoo taitettavalla tuomarin pöydällä. Tavoitteena on osua pullon korkkiin juuri oikeasta kulmasta ja oikealla nopeudella, jotta pullon korkki pomppaisi auki ja pöydän ääressä istuva Otto Tennilä pääsisi hörppäämään juomaa. Takana häärii vielä Emil Rantatulkkila, joka pyydystää pullon ohi lentävät pallot haaviin.

Kaikki tämä tapahtuu kolmen kameran kuvatessa jokaista liikettä.

Tekeillä on Pongfinity-tiimin uusi video, jossa pingistaiturit esittelevät ”trikkejä”, erilaisia temppuja pöytätennismailojen ja pallojen avulla. Välineet ovatkin oikeastaan ainoa asia, jotka kytkevät temput lajiin. Kilpailuissa kun ei esimerkiksi koiran kanssa pelata.

Kuvauspäivinä aikaa tempun tekemiseen onnistuneesti kuluu ehkä viisi minuuttia, ehkä viisi tuntia.

”Jotkut tempuista vaativat taidon lisäksi myös hyvää tuuria”, Tennilä selittää.

Tätä on Pongfinity-kanavan tekijöiden arki. Lajin parissa tutustuneet O’Connor, Tennilä ja Rantatulkkila ovat julkaisseet videoita viikoittain jo muutaman vuoden ajan. Alun perin he kuvasivat videoita lähinnä kokeillakseen kuvaamista ja editointia ja näyttääkseen temppuja kavereilleen.

”Ja sitten huomasimmekin, että joku muukin tykkää niistä”, O’Connor sanoo.

Kolapullon avaamista kuvataan kolmen kameran voimin, jotta temppu tallentuisi videolle parhaasta mahdollisesta kuvakulmasta.­

Nyt Pongfinityn Youtube-kanavalla on lähes kaksi miljoonaa tilaajaa. Suosituimmalla videolla on yli 37 miljoonaa katselukertaa. Facebookin, Instagramin ja Tiktokin puolella heitä seuraavat sadattuhannet käyttäjät. Sovelluskaupoista löytyy Pongfinity-peli. Elokuussa tili palkittiin uudessa tubettajien Creator Awards Finland -gaalassa vuoden vientikanavana.

Uusia videoita julkaistaan viikoittain. Muutaman minuutin videon kuvaamiseen voi kulua kuusikin tuntia, editointiin kymmeniä. Kaiken kaikkiaan yhden videon tekemiseen kuluu aikaa helposti kokonaisen työviikon verran.

Videot tehdään englanniksi, lukuun ottamatta viereisistä pöydistä kuuluvia huudahduksia. Valtaosa katsojista on ulkomaalaisia, ja videot on suunnattu kansainväliselle yleisölle. Vielä tarkemmin sanottuna sellaisille katsojille, jotka eivät tiedä pöytätenniksestä mitään.

”Meille upein asia tässä on se, kun joku kommentoi tai lähettää viestiä, että löysi lajin meidän kauttamme ja alkoi pelata”, Rantatulkkila sanoo.

Tilien ylläpidon lisäksi kolmikko pyrkii kasvattamaan Pongfinityä jatkuvasti. Pongfinityn logolla varustetut pallot ovat saapuneet juuri, ja ne kulkevat lyöntipaikalle helposti logolla varustetun hupparin etutaskussa. Verkkokauppa avataan lähiaikoina.

Pongfinityn logolla varustetut pallot ovat saapuneet juuri sopivasti ennen uusimman videon kuvausta.­

Ei ihme, että muu elämä on nyt vähän tauolla.

Kaikilla kolmella on kuitenkin suunnitelma myös siltä varalta, ettei tubettamisesta tulekaan koko työiän kestävää uraa. Tennilä ehti aloittaa liiketalouden opinnot Haaga-Heliassa, mutta ne ovat nyt tauolla. Rantatulkkila ja O’Connor ovat kirjoilla Hankenissa. Opinnot eivät etene ainakaan kovin huimaa vauhtia.

”Opiskeluja voi tehdä myöhemminkin, Youtube-kanavaa ei välttämättä”, O’Connor sanoo ja saa muut nauramaan.

Heitossa on totuuden siemen. Pongfinity on nyt nosteessa, eikä internet odota. Tällä hetkellä menee hyvin eikä jarrutteluun ole mitään syytä, O’Connor pohtii. Tavoitteena on luoda videoiden ympärille ainakin kolme henkeä elättävä yritys.

Englanninkielisten markkinoiden valloitus on hyvällä mallilla, joten Pongfinity on alkanut vilkuilla jo Kiinaan.

Kiinalaisella Youtubea muistuttavalla Bilibili-sivustolla Pongfinity on kerännyt muutamassa kuukaudessa yli satatuhatta seuraajaa. Tekijät ottavat kiinalaisyleisönsä toiveet tosissaan. Eräällä videolla O’Connor, Tennilä ja Rantatulkkila kiittävät seuraajiaan ja pyytävät temppuehdotuksia kiinaksi.

Ääntämisharjoitukset kannattivat ja yleisö ymmärsi viestin, O’Connor sanoo.

”Meillä oli siinä kyllä tekstityksetkin”, Rantatulkkila naurahtaa.

”Oletetaan, että se meni täysin oikein”, Tennilä ehdottaa. Kaikki suostuvat tähän tulkintaan.

Miikka O’Connor valmistautuu kuvauksiin sitomalla otsalleen bandanan. Se tarkoittaa, että nyt on tosi kyseessä.­

Tasainen julkaisutahti edellyttää jatkuvaa ideointia. Useimmissa videoissa tekijät toteuttavat omia ideoitaan, osassa taas katsojien ehdottamia haasteita.

Sisältö vaihtelee, mutta periaatteena on, että videoiden on oltava kiinnostavia myös lajia tuntemattomille. Kuvaaminen ei saa myöskään olla tylsää puurtamista, vaikka osa videoista onkin huomattavan suuritöisiä.

Viime kesänä kolmikko rakensi mökillä Tennilän isän avustuksella lautan, jolla pingiksen peluu onnistui keskellä järveä.

”On kiva kokeilla tuollaisia asioita, joita käytännössä kukaan muu ei ole koskaan kokeillut”, Rantatulkkila sanoo.

Ensi kesänä he ehkä kunnostavat lautan uutta videota varten. Tai rakentavat isomman. Tai rakentavatkin ehkä talvella jäälautan!

”Pitäisi tehdä sellainen isompi allas siihen ja...”

Yhtäkkiä keskustelussa on mukana lennokki ja sanapari ”futiskentän kokoinen”.

Näin niitä miljoonia katselukertoja ideoidaan. Porukalla ja vapaamuotoisesti, joko omia tai katsojien ehdotuksia jalostaen. Lopputuloksena on videoita, joissa mailasta käyvät esimerkiksi kottikärryt, pyörä tai käsipaino.

Ainakin vielä ideoita on riittänyt, ja kovasta julkaisutahdista huolimatta videon tekeminen on tuntunut puurtamiselta hyvin harvoin, kolmikko vakuuttaa.

Ja vaikka aikataulu olisikin joskus tiukka tai limsapullon korkkiin osumisessa menisi tunteja, paljon enemmän on outoudessaan hauskoja hetkiä.

Kuten esimerkiksi se, kun saliin asteli koululuokka juuri, kun Tennilä pelasi heiluttamalla partaansa kiinnitettyä mailaa. Tai kun kolmikko pelasi ympäri Hankenia.

Limsapullon avaaminenkin saattaa vielä muuttua hauskaksi kokemukseksi. Nyt se on vielä työn alla, ja Rantatulkkila ja O’Connor vaihtavat paikkoja. Pallot viuhuvat taas pöytään, laitoihin, lattialle, Tennilän käteen, pulloon ja tiukasti kiinni pysyvään korkkiin.

Temppu ei millään onnistu. Kolajuoma lämpenee pullossa.