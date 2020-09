Havaintopalvelu Taivaanvahtiin voi käydä merkitsemässä pimeitä paikkoja, jotka soveltuvat tähtien katseluun. Syksyllä Linnunradan näkeminen on helpointa.

Kuva Kustaanmiekalta avautuvasta tähtitaivaasta on otettu kirkkaana kevätyönä. Muualla Helsingissä samanlaisesta tähtitaivaasta voi olla vaikea saada kuvaa.­

Mitä näet kun käännät yöllä katseesi taivaalle?

Jos olet Helsingissä, et todennäköisesti muuta kuin pari kirkkainta tähteä.

Paitsi jos satut seisomaan Suomenlinnan Kustaanmiekassa. Sieltä löytyy nimittäin ehkä Helsingin pimein taivas.

Siltä ainakin näyttää, kun tutkailee Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan avointa havaintopalvelu Taivaanvahtia, johon hyviä tähtienkatselupaikkoja kerätään.

Tästä syystä Suomenlinnan eteläisimmälle saarelle kerääntyy aika ajoin runsaspäinen joukko valosaasteen vaivaamia kaupunkilaisia. Heille järjestetään siellä opastettuja tähtiretkiä.

Esimerkiksi perjantaina 11.9. järjestetty retki täyttyi päiviä etukäteen. Facebook-tapahtumassa kiinnostuneita oli yli 5 300.

Tähtien näkeminen on helsinkiläisille harvinaista herkkua, joka vaatii omaa panostusta.

”Olen ollut useamman kerran Kustaanmiekassa ihmisten kanssa, jotka eivät ole ikinä aikaisemmin nähneet Linnunrataa”, kertoo retkien opas Tuukka Perhoniemi Ursasta.

Taivaanvahdin pimeiden paikkojen kartalta löytyy harmaita sekä sinisiä palluroita.

Tummanharmaat pallurat merkitsevät avoimia paikkoja, joista Linnunradan muodon saattaa erottaa korkeintaan heikosti.

Tummansiniset taas ovat ”tuhannen tähden paikkoja”, joista voi erottaa jo joitakin Linnunradan yksityiskohtia. Jos sinisen palluran sisällä on yksi tähti, saattaa horisontissa olla valosaastetta. Kolmen tähden tähtienkatselupaikoissa valosaastetta ei ole. Tällaisia paikkoja on vain kaukana kaupunkien valoista.

Kustaanmiekka on ainoa sinisellä palluralla merkitty paikka Helsingissä. Tähtiä on yksi. Se on siis valosaasteen määrän suhteen ”maaseutumainen”.

Perhoniemen mukaan jotkut sanovat, että Linnunradan voisi nähdä Helsingin puolella myös Viikistä.

”Olen itse ollut siellä useamman kerran, mutta jos olen ihan rehellinen, niin en minä sitä ole siellä nähnyt,” Perhoniemi sanoo.

Espoossa Linnunradan katseluun soveltuvia paikkoja on kartalla kaksi: Solvallan laskettelurinne ja Saarijärven uimaranta.

Vantaalle tähtienkatselupaikkoja ei ole merkitty yhtäkään.

”Jos tietää hyvän paikan, niin se kannattaa käydä merkitsemässä karttaan”, Perhoniemi vinkkaa.

Merkitsijältä kysytään muutama kysymys ja vastausten perusteella arvioidaan paikan valoisuusaste.

Kaverin pihaa ei kannata yrittää merkitä, sillä karttaa moderoidaan, Perhoniemi muistuttaa. Karttaan on tarkoitus merkitä sellaisia paikkoja, joihin kuka tahansa voi mennä.

Paikan ”pilalle menemisestä” ei tarvitse Perhoniemen mukaan kantaa huolta. Minkään paikan merkitseminen tuskin aiheuttaa yleisöryntäystä.

Ursa on järjestänyt tähtiretkiä keväisin ja syksyisin vuodesta 2017 lähtien.

Välillä paikalla on Perhoniemen mukaan saattanut olla vain pari ihmistä. Edelliselle retkelle osallistui kuitenkin kuutisenkymmentä ihmistä.

Sellaisen joukon kanssa pystyy Perhoniemen mukaan vielä juuri ja juuri toimimaan.

Tähtiretkillä ihmetellään tähtien lisäksi ympäristöä ja oman havaintokyvyn toimintaa.

”Asetelma on sellainen, että ihmiset tietävät paljon avaruudesta ja samalla se on todella etäinen. Ja sitten siinä on se outo tilanne, kun ruvetaan ajattelemaan, että mekin olemme avaruudessa,” Perhoniemi kertoo.

Yleisin kysymys, jonka Perhoniemi retkillä kuulee on ”mikä toi on?”

Monet mukana olevat sanovat, etteivät ole koskaan nähneet Linnunrataa. Perhoniemien mukaan jotkut ovat kuitenkin tietämättään saattaneet nähdä sen.

Heidän muistissaan saattaa olla hieno tähtitaivas yleisenä kokemuksena. Jos tästä kokemuksesta ei ymmärrä riittävästi, saattaa mennä kokonaan ohi, että todellisuudessa onkin nähnyt Linnunradan.

Lisäksi kaupunkilaisilla ei välttämättä ole ollenkaan käsitystä siitä, millaisen määrän yksityiskohtia taivaalla voi nähdä, kun on oikeasti pimeää.

”Silloin näkyy tuhansia erivärisiä pisteitä ja taivaan sävy vaihtelee”, Perhoniemi kertoo.

Hienon tähtitaivaan löytäminen vaatiikin hänen mukaansa usein hieman panostusta.

Syksyn alku on otollista aikaa tähtitaivaan ihailulle, sillä pilvisiä päiviä on elo-syyskuussa tilastollisesti vähemmän.

Lisäksi Linnunradan parhaiten näkyvät osat kaartuvat syysiltaisin korkealle etelän suunnalla. Muina vuoden aikoina ne ovat matalammalla, ja niiden näkeminen on hankalampaa.

Mikäli tällä hetkellä haluaa toteuttaa omatoimisen tähtiretken, voi Perhoniemen mukaan aloittaa esimerkiksi planeettojen bongaamisesta tai parin tähtikuvion opettelusta.

Iltaisin etelän suunnassa näkyy kaksi kirkasta pistettä. Ne ovat Jupiter ja Saturnus. Iltayhdeksän aikaan taivaalle nousee myös punertava Mars. Jos uni ei tule, kannattaa aamuyöstä kurkata koillisen tai idän suuntaan. Siellä voi nähdä Venuksen.

Lisäksi taivaalta voi yrittää etsiä tähtikuvioita. Otavan löytäminen on ehkä helpointa, mutta myös joutsenen tähtikuvio on helppo opetella tunnistamaan. Sen voi nähdä lentävän koillisessa pilvettöminä syysiltoina.

Seuraava Ursan tähtiretki järjestetään 10.10. Viikissä.

Syksyn muiden tapahtumien ajankodat löytyvät yhdistyksen sivuilta. Retkille ilmoittautuminen avautuu aina retkiviikolla.