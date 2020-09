Tämän Louis Vuittonin laukun voi syödä – Ihmisillä on älyttömiä kakkutilauksia ja kondiittorimestari Jouko Pirttimaa toteuttaa ne kaikki

Kondiittorimestari Jouko Pirttimaa vääntää kakkuaineksista toinen toistaan taidokkaampia näköisteoksia. Pirttimaalle ei ole vielä tullut vastaan tilausta, jota hän ei olisi voinut toteuttaa.

Kondiittorimestari Jouko Pirttimaa on tehnyt kakkuja työkseen yli 40 vuotta.­

Kuvapalvelu Instagramin kakkukuvista päätellen perinteiset mansikkakermakakut eivät ole hetkeen olleet se juttu. Kuvavirta pursuaa mitä monimutkaisempia taidonnäytteitä, ja yhä useammin seassa vilahtaa luomus, joka on lainannut muotonsa joltakin muulta esineeltä tai asialta kuin leivokselta. Kuten kitaralta, Coca-Cola-pullolta, wc-paperirullalta tai Louis Vuittonin laukulta.

Louis Vuitton -laukkukakku.­

Fantasiakakkujen suosion kasvu näkyy myös pasilalaisen Bakery Mantelin tilauskirjassa ja myyntitilastoissa.

”Elokuussa myimme useita satoja erikoiskakkuja. Enemmän kuin koskaan yli 30 vuoden aikana”, yrittäjä, kondiittorimestari Jouko Pirttimaa sanoo.

Sosiaalinen media ei ole alalla vain kurkistusikkuna trendeihin, vaan aktiivisuus eri kanavissa on Pirttimaan mukaan lähes elinehto.

”Some on auttanut aivan älyttömästi. Kun aloitimme, oli vain puhelinluettelon keltaiset sivut ja liikkeessä kansio, jossa oli valokuvia hääkakuista”, Pirttimaa sanoo.

Pirttimaa uskoo, että useimpien kakkutaiteilijoiden salainen unelma on päästä jonkun tubettajatähden videolle. Siten voi heittämällä saada tuhansittain sometykkäyksiä, mikä taas tuo näkyvyyttä ja sitä kautta uusia asiakkaita.

Vesimittarikakku.­

Markkinointi ei ole ainoa asia, joka on muuttunut Pirttimaan konditoria-alalla viettämien vuosikymmenten aikana. Kondiittoriksi tähtääminen oli hänelle teini-ikäisenä itsestään selvää, mutta opinto-ohjaaja oli sitä mieltä, että Pirttimaan paikka olisi kelloseppäkoulussa.

”Opinto-ohjaaja oli 60-vuotias mies, eikä 1970-luvulla ollut vielä niin hottia, että mies lähtee opiskelemaan kondiittoriksi.”

Pirttimaa piti päänsä. Hän oli aloittanut leipomisen äitinsä kanssa heti kehdosta noustuaan. Kahdeksanlapsisessa perheessä kaikki leivottiin itse.

”Olen niin äidin poika kuin vain voi olla. Äiti oli hyvä leipomaan, ja minä halusin oppia, jotta voin auttaa ja äiti pääsi helpommalla. Siitä se leipominen on lähtenyt.”

Poliisin virka-asu -kakku.­

Kondiittorin ja leipurin tutkinnot Pirttimaa suoritti kotikaupungissaan Torniossa, ja työt alalla hän aloitti 17-vuotiaana. Leipurimestarin ja kondiittorimestarin jatko-opinnot veivät hänet ensin Joensuuhun ja sitten Helsinkiin.

Lähes kolmikymppiseksi asti Pirttimaa teki töitä toisilla. Sitten Espoon Tapiolasta tuli myyntiin sopiva liiketila, ja Pirttimaa vaimoineen päätti ostaa sen ja perustaa oman leipomo-konditorian.

”Opiskeluaikana meillä oli puisia kakkupohjanmalleja, joihin harjoiteltiin kreemin tekemistä. Palettiveitsen piti tanssia kakun päällä”, Pirttimaa kertoo.

Kädentaidon harjoittelussa käytettiin halvan margariinin ja veden sekoitusta. Kerrallaan tehtiin aina kymmenen kakkua, minkä jälkeen opettaja pisteytti ne – ja sitten sama toistui.

Jalkapallokakku.­

Nykyään opiskelu on Pirttimaan mukaan itsenäisempää eikä osaamisen kehittymistä syynätä niin tarkasti. Fantasiakakkubuumi on saanut aikaan sen, että työ vaatii erilaista osaamista ja koulutusta kuin aiemmin. Pitää osata esimerkiksi maalata kakkuja sekä rakennella erilaisia muotoja.

”Ennen riitti, että on kondiittori. Nykyään me esimerkiksi vaadimme, että palkattavalla työntekijällä pitää olla jokin lahja. Eikä se ole lahja, että tykkää tehdä kakkuja”, Pirttimaa sanoo.

Jouko Pirttimaa näyttää videolla, kuinka spritsataan:

Etua voi olla esimerkiksi taideosaamisesta. Pirttimaa itsekin on opiskellut taidetta, muun muassa värien käyttöä ja hahmojen suunnittelua. Kakun tekemisen tekniikat pitää silti olla hyvin hallussa. Mitä vaativampi koristelu on, sitä vähemmän on aikaa käyttää pohjaan.

”Kakunteossa ei voi purkaa ja tehdä uudelleen. Eikä voi räpeltää. Muuten ei jää aikaa tärkeisiin asioihin. Kakku ei saa olla pöydällä liian pitkään”, Pirttimaa sanoo.

Kakkujen tekeminen on Bakery Mantelissa sarjatyötä, jota tehdään yleensä useamman ihmisen voimin. Hiljaisina maanantaipäivinä Jouko Pirttimaa saattaa täyttää kakkuja yksin.­

Siksi etenkin fantasiakakkua tehdessä pitää olla hyvä suunnitelma. Ideointeineen ja muine valmistelutöineen yhden erikoiskakun tekeminen voi viedä jopa kaksi viikkoa.

”En yleensä aja autoa, koska saatan unohtua liikennevaloissa miettimään kakkusuunnitelmia, ja sitten takana alkaa soida torvi. Mieluummin istun vieressä ja mietin rauhassa”, Pirttimaa sanoo.

Kitarakakku.­

Ihmisten vaatimukset erikoiskakuille ovat Pirttimaan mukaan nousseet.

”Joskus mietin, missähän menee se meidän rajamme, mitä on mahdollista toteuttaa. Toisaalta ruokin itse vaatimuksia postaamalla kuvia kakuista.”

Toistaiseksi ei ole vielä tullut vastaan sellaista tilausta, jolle Pirttimaa olisi joutunut sanomaan: ”Ei onnistu.”

Harry Potter -kirjakakku.­

”Pitää olla äärettömän kunnianhimoinen. Olen aina tyytymätön ja näen virheet. Silloin ottaa sen seuraavan askeleen kehityksessä. On myös pysyttävä ajan hermolla”, hän sanoo.

”35 vuotta sitten aloimme tehdä kakunkoristeiksi syötäviä valokuvia. Olimme käsittääkseni ensimmäinen yritys, joka toi Saksasta koneen, jolla kuvia saatiin printattua.”

Pirttimaa kertoo, että häneltä kysytään usein, mikä on erikoisin kakku, jonka hän tehnyt.

”Uskomattomia asioita pyydetään. Kaikista ei voi postata kuvia someen. Polttareihin esimerkiksi tilataan miesten ja naisten sukupuolielimiä.”

Aivot-kakku.­

Yksi tilaus on jäänyt erityisesti mieleen. Soittaja oli hautaustoimistosta ja kertoi, että heillä olisi tarve tervetuliaiskakulle. Toimiston johtaja kun oli vaihtumassa. Kakun ei tarvitsisi kuulemma olla aivan perinteisin.

Pirttimaa lupasi palata asiaan. Kotona ideoita alkoi pulputa, ja kakkutaiteilija päätti uskaltaa testata hautaustoimistoväen huumorintajua.

”Ehdotin, että teen kultaisen ruumisarkun, jonka sijoitan syksyiseen metsään. Toinen kakku olisi kanto ja ympärillä olisi syksyisen värikkäitä tammenlehtiä. Arkun vieressä olisi vielä pääkallo”, Pirttimaa kertoo.

Kuoriaiskakku.­

Huumorintaju riitti. Tapaus on Pirttimaan mukaan hyvä esimerkki siitä, että työssä vaaditaan rohkeutta.

”On kakkutaiteilijan tehtävä kertoa asiakkaalle, mikä on mahdollista. Ei saa olla liian pidättyväinen siinä, mitä ehdottaa.”

Hyvä puoli työn vaatimusten kasvamisessa on se, ettei Pirttimaa ole yli 40 työvuoden aikana päässyt kyllästymään kakkujen tekemiseen – ei vaikka etenkin sesonkiaikoina kakkuja pitää valmistaa aamusta iltaan.

”Jos ihan totta puhutaan, en tiedä siviilielämästä mitään. Näistä kakkuhommista minä tiedän”, Pirttimaa sanoo.