Lauantaina uuden skeittipaikan avajaisissa on mahdollisuus saada skeittiopetusta. Varsinkin talvisin maksuttomasta harjoittelutilasta on Helsingissä ollut pulaa.

Kalasatamassa sijaitsevan kauppakeskus Redin parkkihallista alkaa lauantaina kuulua iloista läiskettä ja rullauksen ääniä, sillä pysäköintialueelle avataan skeittiparkki.

Skeittiparkki tulee kellarikerroksessa sijaitsevaan kallioparkkiin ja tilaa rullalautailijoille on raivattu noin 700 neliömetrin verran. Alue on aidattu, jotta rullalaudat eivät vahingossa vieri autojen keskelle.

Mukana skeittiparkin suunnittelussa ja toteutuksessa ovat olleet Suomen Rullalautaliitto, Helride-kollektiivi sekä kauppakeskus Redi.

”Alueelle on rakennettu kivirakenteita ja matalia kivipaaseja, jotka imitoivat kaupunkiympäristöä”, kertoo Helriden puheenjohtaja Pete Ruikka kertoo.

Olli Lilja, streetin kärkinimi Suomessa, testaa uutta skeittialuetta Redissä.­

Kauppakeskusjohtaja Aleksi Salminen on innoissaan uudesta tilasta. Hänellä ei ole tiedossa vastaavanlaisia hankkeita maailmalta.

”Skeittaajat häädetään yleensä pois joka paikasta. Me kuitenkin Redissä näimme, että skeittaus on nostanut päätään. Se valittiin Tokion olympialaisiin mukaan uutena olympialajina ja Suomessakin skeittaus on nouseva alakulttuurin laji”, Salminen kertoo.

”Me Redissä haluamme kutsua skeittaajat tänne”, hän sanoo.

Helsingin Sanomat uutisoi elokuussa, että skeittarien suosima patsas ympäröitiin muhkuraisilla kivillä Kalasatamassa, sillä naapuruston asukkaan valittivat melusta.

Kauppakeskuksen lähistöllä sijaitsee myös Suvilahden talkoovoimin rakennettu 900 neliömetrin kokoinen skeittipuisto, jonka tulevaisuus on epävarma. Skeittiparkin paikalle on välillä kaavailtu tapahtumakeskusta ja välillä tietä.

Streetin hallitseva Suomen mestari Onni Saltevo kokeilee uutta skeittipaikkaa.­

Suomen Rullalautaliiton toiminnanjohtaja Anssi Paukkusen mukaan rullalautailijoiden tilanne kesäisin on melko hyvä, mutta talviharjoittelupaikkoja löytyy vain vähän.

”Osa lopettaa talveksi harjoittelemisen, koska skeittaus halleissa on niin ruuhkaista ja hankalaa. Lisäksi se on yleensä maksullista”, Paukkunen sanoo.

Redin uusi skeittialue on maksuton.

”Kyllä Redin tila otetaan ilolla vastaan”, Paukkunen kertoo.

Redin skeittialue poikkeaa Paukkusen mukaan totutuista skeittiparkeista. Alue ei ole täyteen rakennettu, eikä sieltä löydy kaaria tai kaltevia muotoja. Hän kuvailee uutta aluetta aukiomaiseksi plazaksi.

Skeittiparkkia ovat tukeneet Redin lisäksi Are Oy sekä Helsingin kaupunki.

”Isoja määrärahoja ei ole ollut mukana. Yhdessä olemme vaan runtanneet läpi”, Paukkunen sanoo.

Uudella skeittitilalla on kokoa noin 700 neliömetriä.­

Kauppakeskus Redin skeittiparkki tulee olemaan käytössä toistaiseksi. Erityisesti nyt tilalle on tarvetta.

”Elokuussa Helsingin kaupunki kertoi, että urheiluseurojen tilantarve on valtava, koska osa urheiluseurojen käyttämistä jumppasaleista on nyt luokkakäytössä koronapandemian takia”, Redin kauppakeskusjohtaja Salminen sanoo.

Redissä kaikista perimmäiset parkkipaikat jäivät usein täyttämättä, joten tilalle haluttiin saada käyttöä.

”Tämä on tosi hyvä paikka toteuttaa skeittiparkki”, Salminen kertoo.

Lauantain avajaisissa vierailijoilla on mahdollisuus osallistua maksuttomaan skeittikouluun. Skeittikouluun tulee ilmoittautua etukäteen Redin kautta.

Skeittiparkkiin mahtuu koronapandemian aikana yhtäaikaisesti 30 skeittaajaa. Arkisin skeittiparkki on avoinna klo 8–20 ja viikonloppuisin klo 12–18. Keskiviikkoisin ja sunnuntaisin parkista on varattu vuoroja skuuttaukselle eli temppupotkulautailulle.

Skeittiparkki sopii Helriden Ruikan mukaan sekä aloittelijoille että kokeneemmille rullalautailijoille.

”Toivoisin, että tämä kolahtaisi lähialueen ihmisille”, Ruikka sanoo.