Teollisuushallien alle on jäänyt ainutlaatuinen pala Helsingin historiaa: ”Monet eivät tajua, että tämä on Helsingin vanhimpia kulttuuripaikkoja”

Heikinlaakson puisen virstanpylvään luona voi tuntea historian siipien havinaa. Paikalla sijainnut kestikievari palveli jopa kuninkaallisia ja keisareita.

Vanhan Porvoontien ja Kääpätien risteys Helsingin Heikinlaaksossa ei näytä kovin kummalliselta. Keskellä ympäröiviä teollisuuskiinteistöjä, lähellä risteystä on kuitenkin jotakin, joka kiinnittää todennäköisesti monien ohikulkijoiden huomion.

Lähellä Vanhan Porvoontien laitaa on punainen puupylväs, johon on kiinnitetty kaksi kylttiä. Toisessa on Heikinlaakson ruotsinkielinen nimi Henriksdal, toisessa puolestaan lukee ’Till Helsingfors 13’, eli 13 virstaa Helsinkiin.

Virsta on vanha pituusmitta, joka vastasi runsasta kilometriä.

Puisen virstanpylvään on pystyttänyt aikanaan Puistola-seura muistutukseksi alueen historiasta. Paikalla toimi kestikievari, joka oli viimeinen hevostenvaihto- ja yöpymispaikka ennen Helsinkiä siihen aikaan, kun hevosella kuljettiin.

”Vanha Porvoontiehän on ollut yksi Suomen pääväylistä aikoinaan. Milloin Ruotsin kuningas, milloin Venäjän keisari on käynyt sitä pitkin omia tiluksiaan katsomassa. Sellaista historian siipien havinaa”, sanoo Puistola-seuran puheenjohtaja Kari Koponen.

”Jokainen kaupunginosahan yrittää tietysti nostaa esiin niitä historiallisia arvoja, joita alueella on ollut ja jotka ovat hyvinkin huonosti edes oman alueen asukkaiden tiedossa.”

Vielä ainakin 1930-luvun lopulla kievarin vanha päärakennus seisoi niillä sijoillaan, missä se aikoinaan toimi. Sen jälkeen se on kuitenkin purettu. Virstanpylväs pystytettiin kestikievarin paikalle vuonna 1987.

”Sitä ennen paikkaa ei ollut millään tavalla merkitty maastoon. Idea muistomerkistä tuli yhdistyksen aktiiveilta Matti Mannilalta ja Ilkka Uotilalta.”

Koponen pitää muistomerkkiä tärkeänä.

”Monetkaan eivät tajua, että Heikinlaakson alue on yksi Helsingin vanhimpia kulttuuripaikkoja sen ohi kulkeneen kulkureitin vuoksi”, hän sanoo.

Henriksdalin kestikievari oli kuuluisa. Helsinkiläiset saattoivat tehdä sinne huviretkiä tai saattaa Porvooseen meneviä ystäviään. Siellä juotiin viimeinen erojaismalja muun muassa silloin, kun kansallisrunoilijamme Johan Ludvig Runeberg perheineen muutti Porvooseen vuonna 1837.

Pitkälle 1800-lukua silloisen Porvoontien varsi oli miltei asumatonta metsäseutua. Sama koski Henriksdalin keskikievarin kulmia. Alueen läpi kulki kuitenkin melkoinen ohikulkijoiden virta.

Porvoontietä pitkin kulkivat paitsi isännät karjalaumoineen ja kauppatavaralasteineen, myös monet isommat ja pienemmät herrat.

Alun perin Porvoontien kestikievari sijaitsi Hakkilassa, mutta se siirrettiin 1810-luvulla lähemmäksi kaupunkia Heikinlaaksoon. Siinä se sitten toimi vuoteen 1884.

Kestikievarikyydillä matkustivat ahkerasti nimismiehet, kruununvouti, tuomiokunnan tuomari, armeijan upseerit ja toisinaan läänin maaherrakin. Joskus ohitse karautti ratsullaan kiireinen lähetti, joskus taas marssiva sotaväenosasto.

Joskus Henriksdalin kestikievariin tuotiin sana, että sinne oli tulossa korkea-arvoisempi matkalainen. Siellä pysähtyi muun muassa Venäjän keisari Aleksanteri I laajalla kiertomatkallaan vuonna 1819. Myös Aleksanteri II käytti kievarin palveluita.

Hyvällä tuurilla saattoi käydä niin, että korkea vieras suvaitsi laskeutua kievarin pihalla jaloittelemaan hevostenvaihdon ajaksi. Tällöin kievarin väellä oli harvinainen tilaisuus nähdä ilmielävänä Ruotsin kuningas tai Venäjän keisari.

Mutta saattoi käydä niinkin, että kuninkaallisten vaunujen tai keisarillisen kuomureen eteen vaihdettiin lennosta parhaat hevoset. Kuski läväytti piiskaansa, ja jalosukuisten ajoneuvot katosivat pölypilveen tai talvipäivän hämärään.

Lähteet: Elma Leskinen, Muistelmia entisestä Heikinlaaksosta. Puistolan Alueopas 2003–2004. Juhani Piilonen, Suuria herroja Porvoontiellä. Puistolan Alueopas 2005–2006.