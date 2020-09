Viivi Lindholm on kasvibiologi, jonka kotona Helsingissä kissat ja käärmeet elävät sulassa sovussa.

Juuso-käärme on asunut Viivi Lindholmin kotona muutaman vuoden.­

Lapsena Viivi Lindholm katsoi isänsä kanssa kotisohvalla Avaraa luontoa. Äiti hääräsi mielellään puutarhassa.

Sen tarkemmin Lindholm ei osaa sanoa, miten tai milloin hän innostui kasveista ja luonnosta.

Huonekasvit ovat trendikäs harrastus ja tavallinen näky monessa kodissa. Lindholmin Helsingin Puistolassa sijaitsevaa kotia katsoessa tulee kuitenkin mieleen, voiko puhua pelkästä innostuksesta.

Pienehkössä kerrostalokolmiossa vihreä on vallitseva väri. Lajeja on yli kaksisataa, yksittäisiä kasveja vieläkin enemmän. Koti ei ole erityisen iso, joten kasvit kattavat ison osan sen pinta-alasta.

Kasvien sekaan mahtuu myös eläimiä: kaksi kissaa, kaksi käärmettä, kaloja ja sukarapuja.

Varsinainen viidakko.

Kasvit kiehtovat Lindholmia, koska ne eivät pääse liikkumaan vaan niiden pitää kehittyä yhteen paikkaan. ”Siinä on jotain siistiä.”­

Lindholm opiskelee kasvibiologiaa. Se ei ole kovinkaan suosittua biologien keskuudessa: Lindholm on vuosikurssinsa ainoa, joka opiskelee sitä pääaineenaan.

Masa-kissa seuraa paljain varpain tepsuttelevaa omistajaansa ja mouruaa vaativana.

Kasvit törröttävät paikoillansa vaatimattomina ja vähän tylsinä.

Juuri paikallaan pysyminen tuntuu kuitenkin Lindholmin mielestä kiehtovalta.

”Ne eivät pysty eläinten tapaan vaihtamaan paikkaa tai pakenemaan. Niiden täytyy kehittyä siihen paikalleen. Siinä on jotain siistiä.”

Kasvit voivat sopeutua äärimmäisiin olosuhteisiin.

Ehkä siksi kaikista kasveista eniten Lindholmia viehättävät sammalet, jotka saattavat pärjätä vaikka arktisella polaariaavikolla. Samalla ne ovat yllättävän tärkeä osa maapallon ekosysteemiä.

Ovat ne myös jotenkin suloisia, Lindholm sanoo.

Jotkut kasvit taas ovat herkempiä ja vaativat juuri tietynlaisia olosuhteita.

Olohuoneen nurkassa on terraario, josta löytyy pelkkiä saniaisia. Ne ovat kotoisin Madagaskarilta ja kaipaavat kasvaakseen kosteita olosuhteita.

Kaktuksilla on taas helpon kasvin maine. Kaktuksen kukkiminen on kuitenkin toinen asia. Monet niistä tarvitsevat kukkiakseen tietynlaista yö- ja lämpötilojen vaihtelua. Osa vaatii valoa juuri tietyn verran ja toisia ei saa kastella koko talven aikana.

Lindholmilla on parveke, jossa kaktukset yöpyvät kesäisin. Siellä lämpötila laskee tarpeeksi alas. Apuvälineinä hänellä on myös kasvilamppu ja kello, joiden avulla kaktusten päivän pituutta voi säädellä.

Lopulta kaktus saattaa kukkia vain muutaman tunnin pitkän puurtamisen ja huolellisen mittaamisen tuloksena.

Yksikin kaktuksen kukka voi kuitenkin Lindholmin mielestä olla vuodenkin vaivan arvoinen.

Kuoleeko kasveja koskaan kasvibiologin käsissä?

”Kuolee ihan älyttömästi. Siksi en halua satsata yksittäiseen kasviin niin paljon. En laittaisi viittäkymmentä euroa yhteen kasviin, koska en ole yhtään varma, että saisin pidettyä sen hengissä”, Lindholm sanoo.

Lindholmin taustalla näkyvän terraarion saniaiset on kasvatettu itiöistä, jotka on tuotu Madagaskarilta.­

Lindholmin ja hänen kumppaninsa kerrostalokolmion yksi huone kuuluu kasvien lisäksi käärmeille.

Ikkunan lähellä auringonpaisteessa lötköttää vaalea boa ja oven vieressä pienemmässä terraariossa piileskelee pieni viljakäärme.

Boan nimi on Juuso. Nimi on lapsen antama ja kokonaisuudessaan se on Juuso Luikero Juustosuikero.

Käärme on ollut näytillä myös Sea lifessa, jossa Lindholm on töissä. Juuson entinen omistaja on Lindholmin kollega, jolta hän osti käärmeen kun se oli kasvanut liian isoksi Sea lifen terraarioonsa.

Pienessä mökissä piileskelevä viljakäärme on Lindholmin kumppanin. Sillä ei ole nimeä, se on vain ”pieni käärme”.

Kun käärmeillä ei vielä ollut omaa huonetta, toinen kissoista hieman jännitti Juusoa. Nyt kumpikaan kissoista ei enää kavahda käärmeitä, vaan matelijat ja maukujat elävät sulassa sovussa.

Viivi Lindholmin kotona nukutaan kasvien keskellä.­

Vaikka boa pystyy kuristamaan ihmisen, sellaisen omistaminen ei tuo paljoakaan jännitystä elämään.

”Ihmiselle, joka haluaa lemmikin, joka tekee jotain, käärme ei ole oikea valinta,” Lindholm toteaa.

Käärmeen elämä ei ole tapahtumarikasta. Juuso syö kerran kuukaudessa yhden ison rotan. Se on sen kuukauden toiminnallisin hetki. Aterioinnin jälkeen käärme sulattelee ja pötköttää keltaisena keränä.

Tammikuussa sillä on kiima-aika, jolloin se saattaa kolistella terraariossaan. Silloin Lindholm kertoo laittavansa terraarion oven eteen jotakin esteeksi, ettei käärme pääse luikahtamaan karkuun.

Niin ei ole vielä koskaan käynyt, mutta toisinaan karanneet boat ovat päässeet uutisiin asti.

Karannutta käärmettä ei auta huudella takaisin kotiin. Juuso Luikero Juustosuikero ei tunnista nimeänsä, vaikka nimi onkin uniikki. Käärmeet eivät nimittäin kuule mitään.

Juuso paistattelee päivää terraariossaan.­

Lindholmin suosikkieläin ei kuitenkaan ole kissa tai käärme. Se on kala.

”Ne ovat nousseet eläimistä ykköseksi. Kaloissa viehättää se, että niistä tiedetään aika vähän ja ne ovat yllättävän älykkäitä.”, Lindholm kertoo.

Esimerkiksi kultakalat saattavat tunnistaa ihmisten kasvoja ja oppia jopa temppuja.

Sellaisia Lindholm ei ole omille kaloillensa opettanut, mutta kertoo kyllä tunnistavansa kalojensa mielialoja.

”Niistä näkee vähän, että millä fiiliksellä ne on. Ne ovat jotenkin niin sielukkaita.”

”Kultakalan muistilla” tarkoitetaan lyhyttä muistia. Kultakalat ovat kuitenkin yllättävän fiksuja.­

Kalojen kanssa menee myös paljon aikaa, sillä akvaario ei ole mikään helppo hoidettava.

Akvaarioon pitää luoda oikeanlainen bakteeritasapaino ennen kuin sinne voi lisätä mitään elävää. Vesiarvoja pitää mitata aika ajoin. Jos kasveja tai eläimiä on akvaariossa liikaa, aiheuttaa se heti ongelmia. Eliöiden ja kasvien pitää myös pelata yhteen.

Juuri se tuntuu mielenkiintoiselta. Jos ajattelee, että akvaarioon tarvitsee vain lisätä vesi, voi kiinnostus sitä kohtaan lopahtaa nopeasti.

Mitä paremmin silmät ovat harjaantuneet havainnoimaan luonnon pieniä ihmeitä, sitä ihmeellisempiä ihmeistä tulee. Sellaisilla Lindholm on ympäröinyt itsensä.

Hän yrittää etsiä käärmehuoneen akvaariosta sukarapuja. Ne ovat parin sentin mittaisia, harmaita ja huomaamattomia.

”Ne hengaavat tuolla kasvillisuuden joukossa ja syövät levää ja kalanruokaa”, Lindholm sanoo.

”Aika rentoa meininkiä!”