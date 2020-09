Rymy-Eetuun ja Storyvilleen asennettiin tiistaina sairaaloiden erityiskäyttöön tarkoitettu ilmanpuhdistuslaitteisto. VTT:n asiantuntija ei ole täysin varma, voivatko koneet estää koronavirustartuntoja.

Koronavirustartuntojen lisääntyessä yöravintolat ovat joutuneet jälleen erityisen tarkkailun kohteeksi.

Viime perjantaina Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen ehdotti Twitterissä, että Suomessa pitäisi harkita alkoholin anniskelun kieltämistä öiseen aikaan. Vastaava kielto on jo voimassa esimerkiksi Virossa, Tanskassa ja Britanniassa.

Viranomaisten pelkona on, että humaltuneet juhlijat unohtavat turvavälit, käsihygienian ja levittävät virusta tanssilattioille pakkautuneina.

Storyvillen ja Rymy-Eetun omistava Happy Restaurants -yhtiö yrittää nyt hillitä tartuntojen leviämistä erikoisella keinolla.

Molempiin ravintoloihin asennettiin tiistaina ilmanpuhdistuslaitteisto, joka on tarkoitettu sairaaloiden erityiskäyttöön. Suomalaisen Genano-yhtiön järjestelmää käytetään esimerkiksi laboratorioissa ja näytteenottohuoneissa.

”Idea tuli oikeastaan aika äkkiä. Luin Hesarin mainosliitteestä näistä laitteista ja menin netistä katsomaan, mistä on kyse”, kertoo perheyhtiön perustaja Jorma Railonkoski.

Railonkoski on jo eläkkeellä, mutta auttaa yhtiötä nykyään johtavia tyttäriään Tarja Palomäkeä ja Tuula Railonkoskea, kun tarvetta on.

”Nämä tekniset asiat yleensä kaatuvat minulle, kun olen koulutukseltani insinööri”, Jorma Railokoski sanoo.

Genano nousi otsikoihin alkuvuodesta, kun se vei koronaepidemian alkuvaiheessa satoja laitteita Kiinaan. Asiakkaina oli kymmeniä sairaaloita.

Yhtiön kehittämä ja patentoima järjestelmä kykenee poistamaan huoneilmasta jopa kolmen nanometrin kokoiset hiukkaset. Nanometri on metrin miljardisosa.

”Koronavirus on kooltaan 60–120 nanometriä, joten meidän ilmanpuhdistimemme kykenee nappaamaan sen”, väittää Genanon toimitusjohtaja Niklas Skogster. Hänen mukaansa asian ovat todentaneet lukuisat tieteelliset tahot sekä luokituslaitokset.

Laite ei perustu mekaaniseen suodattimeen, vaan voimakkaaseen sähkövirtaan, joka tappaa virukset ja bakteerit.

Skogsterin mukaan yrityksen laitteita asennetaan ja toimitetaan juuri nyt ravintoloihin, kauppakeskuksiin, kauppoihin ja toimistoihin.

Genanon ilmanpuhdistin on hieman jääkaappia pienempi ja painaa noin sata kiloa. Laitetta esittelee Jorma Railonkoskelle (oik.) Genanon myyntipäällikkö Matti Kouva.­

VTT:n johtavan tutkijan Ilpo Kulmalan mukaan ratkaisevaa on ilmanpuhdistuslaitteen teho, eli kuinka suuren määrän puhdasta ilmaa se pystyy tuottamaan.

”Laitteen merkitys on siinä, että se kerää mikrobeja pois huoneilmasta. Eniten hyötyä siitä on viruksentorjunnan kannalta ahtaissa paikoissa, joissa on ennestään heikko ilmanvaihto”, Kulmala sanoo.

Ilmanpuhdistimet eivät hänen mukaansa kuitenkaan ole täysin varma keino tartuntojen ehkäisemisessä.

”Asiantuntijoiden yleinen käsitys on, että valtaosa tartunnoista on pisaratartuntoja. Niitä ilmanpuhdistus ei tietenkään estä”, Kulmala sanoo.

Osa virusasiantuntijoista on viime aikoina kääntynyt sille kannalle, että aerosolien mukana leijuvat viruspartikkelit olisivat pisaratartuntaa vieläkin merkittävämpi tartunnanlähde.

Storyvilleen Genanon ilmastointilaitteita on asennettu kaksi, toinen alakertaan esiintymislavan viereen ja toinen katutasoon.

”Alakerrassa esiintymislavan edustan ja baaritiskin alueen ilman suodatetaan 4–5 kertaa tunnissa. Yläkerran ilma puhdistetaan 3–4 kertaa tunnissa”, kertoo asennuksessa mukana ollut Genanon myyntipäällikkö Matti Kouva.

Haasteena yöravintolassa Kouvan mukaan on, että tartunnan saanut ihminen levittää tanssiessaan viruspartikkeleita ympäristöönsä enemmän kuin vaikkapa istuessaan.

”Mutta laitteella saadaan todistetusti tapettua 15 minuutin välein huoneilmasta kaikki eloperäinen, mikä vähentää huomattavasti ilmalevitteisten virusten ja bakteerien tartuntoja.”

Ravintoloiden ilmanpuhdistimet eivät ole ainoita taudintorjujia, joita Jorma Railonkoski on perheen ravintoloihin suunnitellut. Hän on myös hankkinut kemikaalia, jolla pyritään estämään viruksen tarttuminen pinnoista.

”Ravintoloiden kalusteet, kaiteet ja baaritiskit käsiteltiin torstaina Nanoksi-yhtiön kemikaalilla, joka reagoi valon kanssa ja muodostaa antibakteerisen pinnoitteen.”

Suomalaisyrityksen kehittämä kemikaali toimii valokatalyysin avulla. Siinä muodostuvat happiradikaalit reagoivat pinnoilla esiintyvien mikrobien kanssa ja tuhoavat ne.

Kemikaali on tarkoitettu vaativiin ympäristöihin, kuten hoivakoteihin, sairaaloihin ja laboratorioihin.

Jorma Railonkoski on pitkän linjan helsinkiläinen ravintolayrittäjä. Hän perusti yhdessä vaimonsa Marja Railonkosken kanssa ensimmäisen ruokaravintolansa Rosmariinin 1970-luvun lopulla Lauttasaareen.

Nyt perheen Happy Restaurants -yritykseen kuuluu kolme ravintolaa: Storyville, Rymy-Eetu ja ruokaravintola Hampton Bay. Kesäisin asiakkaita palvelee myös kesäravintola Kauppatorin laituri.

Rosmariinin jälkeen Railonkosken perhe on omistanut 24 ravintolaa, joista tunnetuimpia nykyisten lisäksi ovat olleet On the Rocks, Copacabana ja LeBonk.