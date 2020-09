Kirsti Lehto-Turunen on pitänyt Andreas-parturia jo 47 vuotta. Alkuvuosina oli rankkaa: puliukko uhkaili pullolla ja narkomaani partaveitsellä.

Kirsti Lehto-Turunen on ollut Andreaksen parturiliikkeessä töissä jo yli 47 vuotta.­

Kun parturin tai kampaajan tuoliin istuu käsiteltäväksi, on aikaa jutella ja tulla tutuksi. Syntyy helposti vuosia tai vuosikymmeniä kestävä asiakassuhde, joskus jopa ystävyys.

Siksi voi tuntua hankalalta, kun tuttu parturi lopettaa tai muuttaa muualle.

Sen koki nahoissaan myös Kirsti Lehto-Turunen toukokuussa 1973, kun hän avasi Andreas-parturiliikkeensä oven ensi kertaa asiakkaille. Samassa liiketilassa oli ollut parturi aiemminkin, ja asiakkaat olivat tottuneet siihen, että hiukset leikkasi vanha ja arvokas rouvashenkilö.

Nyt he kohtaisivat 24-vuotiaan nuoren naisen, jolla oli päällään minihame, kasvoissa meikit ja koristeena koruja.

”Osa asiakkaista jäi säikähtäneenä tuonne eteiseen tuijottelemaan ikkunan takaa, että mikä ihme täällä nyt on”, Lehto-Turunen muistelee.

”Rohkeimmat tulivat sisään saakka ja kyselivät, että missä täällä on se oikea parturi.”

Tapahtumasta on kulunut jo 47 vuotta, mutta Lehto-Turunen leikkaa samassa liikkeessä yhä hiuksia. Se on pitkä aika, mutta vielä pidempään samassa Hakaniemen torikadun liiketilassa on ollut parturi: 112 vuotta.

Parturiliike Andreaksen itse tehty mainos vuodelta 1973. Runon on kirjoittanut Kirsti Lehto-Turusen (oik.) aviomies Reijo Turunen. Vasemmalla Pirjo Mäenpää-Kojola.­

Lehto-Turusella ei ollut aikomustakaan avata parturiliikettä tuolloin huonomaineisessa Hakaniemessä. Vuonna 1966 parturikampaamolinjalta valmistunut nuori nainen kävi Ressun iltalukiota ja haaveili pääsystä opettamaan kampaajaoppilaita.

Hän työskenteli päivisin Unioninkadulla Herrain Salongissa, jonka asiakaskunta oli valtakunnan kermaa: Suomen Pankin pääjohtaja Mauno Koivisto, pääministeri Ahti Karjalainen, kaupunginjohtaja Teuvo Aura, professoreita sekä bisnes- ja kulttuurielämän eliittiä.

”Sihteeri soitti, ja autonkuljettaja toi. Herrat tulivat salonkiin tuntikausiksi”, Lehto-Turunen kertoo.

”Käsittelyyn kuului hiustenleikkuu, päänhieronta, manikyyri ja amerikkalainen parranajo kuumine ja kylmine kääreineen.”

Sitten kävi niin, että Lehto tapasi Turusen, ja rakkaus syttyi.

Reijo Turusella oli kaksi tätiä, jotka olivat pitäneet parturia Hakaniemen torikadulla. Kun myös toinen tädeistä päätti lopettaa, hän kysyi sukuun tullutta nuorikkoa ottamaan liikkeen haltuunsa.

Liiketila oli ollut samalla suvulla tuolloin jo 50 vuotta, joten kieltäytyäkään ei oikein voinut. Opettajan ammatti sai jäädä.

Hakaniementorin kupeessa sijaitsevalla liikepaikalla on ollut parturi jo vuodesta 1908.­

Liike sai nimen Andreas Lehdon ja Turusen yhteisestä harrastuksesta: rättisitikoista. Citroen 2 CV -autojen harrastajilla oli oma klubinsa, Pyhän Andreaksen kilta, ja komealta kalskahtava pyhimyksen nimi kelpasi hyvin parturiin.

”Meillä on vieläkin kaksi rättisitikkaa. Aina kun niillä ajellaan maalla, tulee joku, joka haluaisi ostaa autot.”

Andreaksen alku Hakaniemessä oli rankka. Asiakaskunta erosi huomattavasti Unioninkadun sivistyneistöstä. Hakaniemen tori oli levotonta seutua, jossa pyöri narkomaaneja, juoppoja, prostituoituja, parittajia ja lestinheittäjiä.

”Kerran yksi puliukko tuli sisään kyselemään, missä ovat hius- ja partavedet. Yhdestä pullosta se ehti juodakin.”

Väkivallan uhkaakin parturi Andreaksessa ehdittiin kokea.

Kerran sisään pyrki uhkaavasti käyttäytynyt alkoholisti. Kun Lehto-Turunen lukitsi oven ja mies jäi ulkopuolelle, tämä uhkasi rikkoa ikkunan pullolla.

Liikkeessä auttanut entinen omistaja Aino Salo kehotti katsomaan, oliko pullo täynnä vai tyhjä. Täysi merkitsi sitä, ettei vaaraa ollut, koska täyden pullon sisältöä puliukko ei haaskaisi.

Tuore yrittäjä pesi parturiliikkeensä lattiaa vuonna 1973.­

Toisen kerran sisään tuli nuori mies, joka alkoi vaatia ilmaista hiustenleikkuuta. Kun sitä en annettu, hän tempaisi partaveitsen pöydältä ja alkoi uhkailla sillä.

”Yhdessä parturituolissa istui roteva miesasiakas, joka nousi nopeasti ylös ja löi uhkailijaa nyrkillä leukaan. Mies lensi lattialle, ja minä soitin poliisille. Poliisit tulivat niin nopeasti torilta, ettei mies ehtinyt päästä lattialta ylös.”

Kävi ilmi, että uhkailija oli vieroitusosastolta karannut narkomaani.

Lehto-Turunen päättikin hankki turvakseen saksanpaimenkoiran, joka päivysti parturin lattialla. Hän opetti koiraa murisemaan ja julmistelemaan, kun emäntä kuiskasi ”tarkkana”.

Nike-merkkiset parturituolit ovat peräisin 1960-luvulta ja toimivat yhä moitteettomasti.­

Kun Parturi Andreakseen astuu sisään, silmiin pistää kirkkaanpunainen sisustus. Moni asiakas onkin udellut, onko punaisessa värissä kyse aatteesta, Hakaniemen torin reunalla kun ollaan.

”Politiikasta ei suinkaan ole kysymys. Syynä ovat liikkeen punaiset 60-luvun parturintuolit, ja siksi muukin väri on punaista.”

Punaisen aatteen paloakin parturiliikkeessä on toki nähty.

Varmuudella Hakaniemen torikatu 2:ssa on ollut parturiliike vuodesta 1908. Ensimmäisen parturin perusti virolainen Teiterin perhe: isä Jüri sekä pojat Eduard ja Georg.

Teiterin pojat olivat innokkaita sosialisteja, ja ilmeisesti siksi heidän liikkeensä sai vuonna 1917 kuuluisan vieraan: Vladimir Leninin. Vallankumousjohtaja kävi parturissa leikkauttamassa partaansa.

Lenin oli tsaarin poliisia paossa Helsingissä ja piileskeli elo–syyskuussa 1917 poliisimestari Kustaa Rovion luona. Tämä asui nykyisellä Sörnäisten rantatiellä lähellä Teiterien parturiliikettä.

Eduard ja Georg Teiterin kohtalo oli kova: he lähtivät Viroon tekemään vallankumousta, pakenivat sen epäonnistuttua Neuvostoliittoon ja kuolivat Stalin vainoissa vuonna 1937.

Hämeentie 1 kuvattuna vuonna 1909. Parturiliikkeen kyltti on jo nähtävissä.­

Myös Andreaksen asiakaskunnassa on ja on ollut tunnettuja henkilöitä. Nykyisten kanta-asiakkaidensa nimiä Kirsti Lehto-Turunen ei paljasta, koska asiakassuhteessa on kyse luottamuksesta.

Edesmenneistä kanta-asiakkaistaan hän kuitenkin suostuu kertomaan. Andreaksen tuolissa ovat istuneet niin opetushallituksen entinen pääjohtaja Erkki Aho, näyttelijä Jalmari Rinne, matkanjärjestäjä Kalevi Keihänen kuin koomikko Eemelikin.

”Yllättävää kyllä, Eemeli ei ollut lainkaan hauska mies. Samaa on sanottava myös Spede Pasasesta, jonka hiuksia leikkasin aikoinaan Unioninkadulla.”

Kalevi Keihäsestä Lehto-Turunen sen sijaan piti. Keihänen tuli ensimmäistä kertaa Andreakseen, kun näyttelijä Tarmo Manni oli kehottanut tätä siistiytymään. Keihäsestä tuli kanta-asiakas.

”Hän oli hyvin miellyttävä ihminen. Muistan hyvin viimeisen kerran, kun hän oli täällä. Keihänen puhkui intoa ja kertoi bisnessuunnitelmistaan Virossa”, Lehto-Turunen kertoo.

”Muutamaa päivää myöhemmin näin uutisista, että hän on kuollut. Olin hyvin surullinen.”

Kirsti Lehto-Turunen on työskennellyt parturina 1960-luvun puolimaista lähtien.­

Jotkut Lehto-Turusen asiakassuhteet ovat kestäneet jopa 50 vuotta, ja moni kanta-asiakkuus on päättynyt vasta kuolemaan.

Muutaman kerran Lehto-Turusta on pyydetty tekemään vainajalle vielä viimeinen hiustenleikkuu, mutta siihen hän ei ole suostunut.

Andreaksen parturintuoliin on myös istunut saman perheen miehiä kolmessa polvessa.

”Kuulen sitten kolme erilaista versiota samasta tapahtumasta, mutta en kerro eteenpäin”, Lehto-Turunen sanoo ja naurahtaa.

Juuri kanta-asiakkaat ovat pitäneet Andreasta pystyssä, kun Hämeentien ja Kauppahallin remontit ovat vieneet monelta alueen yrittäjältä asiakkaat. Moni liikekiinteistö on tyhjentynyt ympäriltä.

Sitten iski vielä koronaepidemia, ja yli 70-vuotias yrittäjä joutui istumaan kolme kuukautta kotonaan eristyksissä.

Hankaluuksista huolimatta Lehto-Turunen aikoo jatkaa hiustenleikkuuta niin kauan kuin jaksaa.

”Sitten kun lopetan työt, toivon, että tähän tulee yhtä tulisieluinen yrittäjä kuin minä. Haluaisin, että tässä olisi parturi vielä seuraavat 112 vuotta.”