Helsinkiläisen keilahallin taakse kipataan kaikessa hiljaisuudessa sekavaa roskaa auton ovista lähtien – Mistä on kyse?

Talin keilahallin pääty näyttää epäsiistiltä, kummastelee HS:n lukija. Hallin toimitusjohtaja kertoo, että ongelmaa eivät helpota ohikulkijat, jotka kippaavat hallin takapihalle kaikenlaista romua.

Lukijan mukaan Talin keilahallin Huopalahdentien puoleinen pääty on ”omituinen romupiha”. Takapihalla on kolme merikonttia, jotka näyttävät lukijan mukaan siltä, ettei niitä ole hetkeen käytetty.­

Munkkivuoressa sijaitsevan Talin keilahallin takapihalla on jo pitkään lojunut kolme merikonttia, vaikka merenrantaan on enemmän kuin parin kivenheiton verran matkaa.

HS Helsingin lukijan mukaan konttien eteen on kasvanut jo parin metrin mittaisia taimia, ja hän pohtii, mitä konteissa oikein säilytetään.

Keilahallin toimitusjohtaja Kai Virtanen kertoo, että konteissa säilytetään keilatarvikkeita, kuten palloja ja keiloja.

”Kontit toimivat lisävarastotilana. Kahdessa vieraillaan useammin ja yhdessä vähän harvemmin”, Virtanen sanoo.

”Toki voi olla, että näin korona-aikaan kontteja käytetään tavallista harvemmin.”

Konttien lisäksi takapihalla sijaitsevat myös keilahallin jäteastiat. Lukijan mielestä Huopalahdentien suuntaan avautuva näkymä on konttien ja roskisten vuoksi ”omituinen romupiha”.

Virtanen kertoo, että näkymää on tarkoitus siistiä.

”Suunnitteilla on hanke, jossa päätyyn rakennettaisiin lisää varastotilaa. Neuvotteluja tästä on käyty kaupungin lupaviranomaisten kanssa.”

Vielä viime kevääseen saakka projekti näytti etenevän nopeasti, mutta koronaviruksen vuoksi halli suljettiin pariksi kuukaudeksi.

”Tämä oli iso taloudellinen menetys ja siirsi lisärakennussuunnitelmia pidemmälle tulevaisuuteen”, Virtanen sanoo.

Talin keilahallin päädyssä kasvaa lukijan mukaan jo ”parin metrin mittaisia taimia”.­

Hallin laajennushankkeessa tarkoitus olisi saada myös roska-astiat sisätiloihin. Sille on Virtasen mukaan tarvetta.

”Ohikulkijat tuovat pihalle kaikkea ylimääräistä roskaa, jonka he jättävät usein jäteastioiden ulkopuolelle, kun tavarat eivät mahdu astioihin. Pihaan on tuotu mitä milloinkin aina punaisesta auton ovesta lähtien”, Virtanen sanoo.

Keilahallissa syntyvä jäte on lähinnä kierrätettävää pahvia ja poltettavaa energiajätettä. Niitä varten hallin päädyssä on isot roska-astiat. Sekajätteelle ja metallille on varattu pienet astiat, joihin ulkopuolisten tuomat jätteet eivät Virtasen mukaan mahdu.

Silloin tällöin keilahallin päädyssä on siivouksen ajan tilapäinen siirtolava. Keväällä se houkutteli puoleensa jätteitään dumppaavien ohikulkijoiden lisäksi nuorisoa, joka sytytti koko jätelavan palamaan.

”Seuraava lava, jonka tilasimme, oli suljettavaa mallia”, Virtanen sanoo.