Länsi-Helsingin suunnalla kaapelitelevisiot pimenevät mysteerisesti. Telialla ollaan asiasta ymmällään.

Televisio-ongelmia on ilmennyt Munkkiniemessä ja Munkkivuoressa.­

Eläkkeellä olevalla Tua Karhulla on televisio auki lähes kaiket päivät. Televisiosta on mukava seurata sarjoja ja uutisia, mutta kesästä asti Telian kaapeli-tv:tä on vaivannut kiusallinen ongelma: Se pimenee useita kertoja päivässä.

”Kesällä televisio pimeni ensimmäistä kertaa. En ymmärtänyt, miksi se pimeni. Televisiossa luki, että ei signaalia, tarkista kaapeli”, Karhu kertoo.

Karhun televisio on melko uusi. Vika ei ole hänen mukaansa laitteessa, sillä myös Karhun naapurit ovat valitelleet samasta ongelmasta.

Karhu asuu Munkkivuoressa. Facebook-ryhmä Munkkiniemen mukaan kaapeliongelmista kärsitään laajalti myös Munkkiniemen puolella.

”Välillä televisio pimenee useamman kerran päivässä. Se voi olla kerrallaan pimeänä noin viisi minuuttia, ennen kuin kuva tulee itsestään takaisin”, Karhu kertoo.

Erityisen harmittava ongelma on silloin, kun Karhu odottaa tietyn ohjelman alkua.

”Eilen iltapäivällä odotin Kauniiden ja rohkeiden uusintaa, kun televisio pimeni.”

Telian viestinnän Timo Saxén on ymmällään. Telian tietoon ei ole tullut kaapeli-tv-verkon häiriöitä Munkkiniemen tai Munkkivuoren alueelta.

”Ei ole tehty vikailmoituksia siltä alueelta”, Saxén kertoo.

Mahdollisia ongelmia Telia lähtisi selvittämään vikailmoitusten perusteella. Saxén toivookin, että mahdollisista ongelmista tehtäisiin aina ilmoitus.