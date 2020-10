Whatsapp-viestit varoittavat louhinnasta aiheutuvista räjäytyksistä Vuosaaressa. ”On tärkeää, että siellä ei ole uimareita tai sukeltajia lähellä, kun tehdään räjäytyksiä.”

”Playmate suorittaa vedenalaisen räjäytyksen tunnin kuluttua.”

Tällaisen viestin HS:n lukija sai Whatsapp-viestisovellukseensa maanantaina. Lukija lähti katsomaan, pitikö viesti paikkaansa, ja kyllä; odottelun jälkeen räjähti niin, että Vuosaaren sataman näköalapaikasta Horisontista näki merestä nousevan vesipilarin.

Whatsapp-viestit varoittavat louhinnasta aiheutuvista räjäytyksistä. Väyläviraston, Helsingin Sataman ja Helsingin kaupungin yhteishankkeessa on tarkoitus syventää Vuosaaren meriväylää ja osaa satama-alueesta 11 metristä 13 metriin. Playmate on porauslautta.

”Tämä on ensimmäinen kerta, kun meillä on otettu käyttöön Whatsapp tällaiseen tiedotukseen”, kertoo Seppo Paukkeri Väylävirastosta. Hän on hankkeen projektipäällikkö.

Toive Whatsapp-varoituksille tuli Paukkerin mukaan urakoitsijalta.

”Whatsapp on joustava. Saamme tietoa räjäytyksistä kaikille, jotka sitä haluavat. On tärkeää, että siellä ei ole uimareita tai sukeltajia lähellä, kun tehdään räjäytyksiä.”

Viestit eivät tule automaattisesti alueen asukkaille. Ne saadakseen pitää liittyä Whatsapp-listalle.

Entä jos ei ole Whatsapp-viestisovellusta? Mistä silloin saa tietää räjäytysten tarkoista ajankohdista, ettei satu paikalle uimaan?

Ei mistään.

Tarkoista räjäytysajankohdista ei ole tietoa muualla. Eikä voisikaan olla, sanoo Paukkeri.

”Urakoitsija ei pysty kertomaan, että se räjäyttää tiistaina kello 16 ja keskiviikkona kello 12.30. Räjäytys riippuu niin monesta tekijästä, esimerkiksi säästä.”

Ennen räjäytyksiä urakoitsija varmistaa, ettei räjäytyspaikan lähellä liiku ketään ylimääräistä.

”Jos sukeltaa lähellä, paineaalto voi vaurioittaa tärykalvoja. Sinällään pinnassa uiminen ei ole niin vaarallista, koska vaikka pinta kuohahtaa, ei sieltä pohjasta mitään ylös lentele”, sanoo Paukkeri.