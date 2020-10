Pitäjänmäen kyläkirkko ehti aikoinaan kokea kovia, ja sen ovet menivät keväällä kiinni. Uusien asukkaiden myötä siellä soi jälleen musiikki.

Jyrkkä, korkea katto erottuu pientalorivin yläpuolelta Pitäjänmäen Henrikintiellä. Rakennuksen päädyssä vanhempi nainen kumartuu tutkimaan pientä kylttiä.

Kyltti ovella kertoo, että kirkossa soi taas musiikki.­

Sen teksti paljastaa, että yli 90 vuotta vanhassa Pitäjänmäen kyläkirkossa soi musiikki kuukausien hiljaisuuden jälkeen. Kirkon kaksi järeää ulko-ovea menivät kiinni, kun kirkko vaihtoi omistajaa keväällä.

Sisään astelevia ihmisiä ajaa liikkeelle klassisen musiikin lisäksi ehkä myös uteliaisuus. Keitähän ovat kyläkirkon uudet asukkaat? Ovatko he kunnostaneet kirkkosalia? Minkälaista ohjelmaa ja minkälaisia tapahtumia on tulossa?

Ilta-auringon pehmeä valo luo rauhallisen tunnelman entiseen kirkkosaliin. Sinne on aseteltu harvakseen tuoleja – tietysti turvaväleillä.

Vanhojen ikkunoiden eteen on asetettu kaksi vanhaa kosketinsoitinta. Klavikordi on peräisin 1700-luvulta Saksan Regensburgista, cembalo taas Hampurista.

”Vanhat soittimet muuttivat tänne meidän mukanamme kesällä”, kertoo cembalisti Aapo Häkkinen, kyläkirkon uusi isäntä.

”Soittimet eivät enää mahtuneet Töölön-asuntoomme, eikä niitä saunaankaan voinut laittaa. Oli pakko löytää lisää tilaa. Tänne on vielä tulossa kaksi fortepianoa”, lisää sellisti Heidi Peltoniemi oma instrumentti kainalossaan.

Aapo Häkkinen esittelee vanhaa klavikordia.­

Ruokasalin puolella seisoo toinen kuusioktaavinen klavikordi, joka on lähdössä Ruotsiin restauroitavaksi. Tukholmassa valmistetun kosketinsoittimen hankki Suomeen 1900-luvun alussa Jyväskylän seminaarin lehtori, säveltäjä ja soittimien rakentaja Iivari Koskimies.

”Tämä on elävä museo, koti ja harjoitussali”, kertoo Helsingin Barokkiorkesterin (HeBo) taiteellinen johtaja Häkkinen. Hän on esiintynyt ja kiertänyt johtamassa orkestereita etenkin Keski-Euroopassa, mutta myös ympäri maailmaa Amerikkaa ja Aasiaa myöten.

Koronakeväänä muusikkopariskunta ahersi salissa, jonka mittasuhteet ovat kauniit.

”Narisevan puulattian laudat oli pakko vaihtaa”, Peltoniemi kertoo.

Heidi Peltoniemi muutti perheineen entiseen kyläkirkkoon.­

Seinien sävy on hienostuneen vaaleansininen.

Mistään ei voi päätellä, kuinka rähjäisessä kunnossa kyläkirkko oli 1990-luvulla. Virren veisuu oli lakannut vuosikymmeniä aiemmin, kun Huopalahden seurakunnan uusi seurakuntatalo vihittiin käyttöön vuonna 1959.

Kyläkirkko myytiin Helsingin Diakonissalaitokselle. Tilat olivat käytössä jonkin aikaa, mutta sen jälkeen Diakonissalaitos vuokrasi salia kiuastehtaalle. Lopuksi se oli maali- ja venevarastona. Väliseiniä vedettiin pois moottorisahalla, jotta veneitä ja purjeita pystyttiin tuomaan sisään.

Vuonna 1997 lämmitys katkaistiin kirkosta ja viereisestä Villa Droppenista. Lopulta Diakonissalaitos teki purkuilmoituksen Helsingin kaupungille. Tavoitteena oli rakentaa tontille paljon uusia asuntoja. Kaupunki epäsi purkuluvan vetoamalla rakennusten rakennus- ja kulttuurihistorialliseen sekä paikallishistorialliseen arvoon.

Pitäjänmäki-seura teki esityksen, että kaupunki ostaisi rakennukset paikallisten asukkaiden käyttöön osana Helsingin kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumia. Kaupunki ei lämmennyt ajatukselle, ja kirkko meni ensimmäisen kerran myyntiin. Historialliset rakennukset saivat uuden elämän yksityiskoteina.

Lue lisää: Helsingissä myydään kirkkoa, jonka uumenista paljastuu yli 200-neliöinen asunto: ”Ajattelin että eihän tämä ole totta”

Kuusi soittajaa asettuu paikoilleen, ja Johann Sebastian Bachin viimeisinä elinvuosinaan säveltämä musiikki alkaa soida. Akustiikka tuntuu erityisen miellyttävältä, kun harmoninen Die Kunst der Fuge soi.

Pauliina Fred, Aapo Häkkinen, Minna Kangas, Riitta-Liisa Ristiluoma, Heidi Peltoniemi ja Dora Asterstad esiintyivät vanhassa kirkkosalissa.­

Katse tähyilee vaistomaisesti peräseinään – sinne missä alttarin on joskus täytynyt olla. Nyt paikalla ovat lasiset pariovet, jotka johtavat ulos kuistille.

Ovien päällä on pieni maalaus, joka esittää osaa pojan kasvoista. Pojan katse suuntautuu ylös ja ilme on haltioitunut. Alempana on toinen teos, jossa käsien liikkeessä on jotain samaa kuin kapellimestarin johtaessa orkesteria.

Katse alkaa kiertää salin seinille ripustetuissa maalauksissa. Niissä tuntuu olevan vuosisatojen takaista tyyliä ja tunnelmaa.

Konsertteja on luvassa lisääkin eri kokoonpanoilla.­

Seinällä on Antero Kahilan teoksia.­

Kun musiikki loppuu, yleisön joukosta löytyy myös teosten tekijä, kuvataiteilija Antero Kahila. Hän on kansainvälisesti tunnettu poikkeuksellisesta maalaustekniikastaan, jossa hän soveltaa vanhaa kerrosmaalausta nykytaiteessa.

Ama Gallerian Birgit Onniselkä (oik.) toi Antero Kahilan näyttelyn kyläkirkkoon. Tässä hän keskustelee Heidi Peltoniemen kanssa.­

”Oma poikani on mallina kuvissa. Hän laulaa Cantores minores -poikakuorossa. Barokkimusiikki on tullut sitä kautta tutuksi”, Kahila kertoo.

Kahilan näyttelyn kyläkirkkoon toi yhteistyökumppani Ama Gallerian Birgit Onniselkä.

”Täällä musiikki ja kuvataide keskustelevat. Jännittävää, minkälaista palautetta saamme. Keväällä tulee seuraava näyttely”, Onniselkä kertoo.

Kyläkirkon uudet omistajat aikovat pitää tiloissa vain konsertteja ja näyttelyitä.

Väki purkautuu ulos. Kyläkirkon naapurissa asuva Sofia Jakobsson on haltioissaan.

”Kyläkirkolle on tehty upea kasvojen kohotus. Salin kuulas värisävy on ainutlaatuinen. Musiikin, kuvataiteen ja tilan kombinaatio on kohottava kokemus.”

Vielä maaliskuussa kirkon ulko-oven yllä komeilivat kirjaimet ”KULTTUURIKIRKKO” ennen kuin edellinen omistaja irrotti ne.

Tuntuu siltä, että nimitys osuu yhä oikeaan.