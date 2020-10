Muhkeaviiksinen Ivan Timiriasev otti vanhasta Helsingistä satoja valokuvia. Hän oli myös todistamassa kenraalikuvernööri Bobrikovin kuolemaa.

Mustavalkoisessa valokuvassa on jotain tuttua. Esimerkiksi vasemmassa reunassa on Hermeksen talo Aleksanterinkadulta. Kuvassa raivataan kalliota ja ladotaan mukulakiviä. Kuvan on ottanut Ivan Timiriasev vuonna 1918. Hänen sukunimestään on käytetty myös kirjoitusasua Timiriasew, suomalainen translitteraatio on Timirjazev.

Kaupunginmuseon tutkija Satu Savia seisoo samassa paikassa, josta Timiriasev on kuvansa yli sata vuotta sitten ottanut. Hän tunnistaa valokuvasta vanhan VPK:n talon, ja jossain taustalla häilyy juuri valmistunut päärautatieasema.

Satu Savia seisoo Keskuskadulla paikassa, jossa Ivan Timiriasev kuvasi vuonna 1918.­

Valokuvassa rakennetaan Keskuskatua nykyisen Stockmannin ja Rautatalon väliin. Ennen vuotta 1918 siinä oli umpikortteli. Ekbergin kahvila sijaitsi Aleksanterinkadun varrella mutta joutui muuttamaan pois, kun talo jyrättiin Keskuskadun tieltä.

”Ivan Timiriasev kuvasi paljon helsinkiläisiä katunäkymiä. Tämä on silti poikkeuksellinen Timiriasevin kuva”, Savia tuumaa.

Kuka oli kuvan ottanut Ivan Timiriasev?

Häneltä on säilynyt satoja Helsinki-aiheisia valokuvia. Timiriasev kuvasi samaan aikaan kuin Signe Brander mutta on jäänyt kollegansa varjoon.

Kenties helsinkiläiset eivät ole ottaneet Timiriasevia omakseen, koska hän oli venäläinen. 1910-luvun alussa se ei ollut suuren yleisön silmissä mikään meriitti.

”Timiriasevista yksityishenkilönä ei tiedetä hirveän paljon. Esimerkiksi mitään kirjeitä ei ole säilynyt. Hänen sotilasurastaan on tietoja, mutta hänestä liikkuu myös paljon vahvistamattomia tarinoita. Museolle on kerätty tietoa muun muassa sanomalehdistä”, Savia kertoo.

Timiriasev syntyi Pietarissa vuonna 1860. Hänen isänsä oli valtioneuvos Aleksandr Timiriasev. Poika lähetettiin nuorena sotilasuralle, ja 1880-luvulla hän kävi junkkarikoulun, jonka jälkeen toimi husaariupseerina. Sotilasurallaan hän yleni kenraalimajuriksi.

”Hän oli saanut sotilaskoulutuksen, ja häntä pidettiin kohteliaana ja ystävällisenä herrasmiehenä. Joku on verrannut Timiriasevia Mannerheimiin”, Savia tietää.

Timiriasev saapui Helsinkiin kenraalikuvernöörin adjutantiksi vuonna 1890. Kenraalikuvernööri oli korkein virkamies Suomessa ja edusti keisaria. Timiriasev ehti uransa aikana palvella useita kenraalikuvernöörejä.

Hänen mieleensä on varmasti painunut 16. kesäkuuta 1904. Noin kello 11 seurue lähti liikkeelle kenraalikuvernöörin virka-asunnosta Smolnasta. Seurueeseen kuuluivat kenraalikuvernööri Bobrikov, adjutantti Timiriasev ja Bobrikovin kaksi tytärtä. Lisäksi mukana oli läänin kuvernööri ja eräs virkamies.

He ylittivät Senaatintorin ja saapuivat Senaattiin. Timiriasev ja muut jäivät ala-aulaan, kun Bobrikov lähti kiipeämään portaita. Pian kuului viisi laukausta, kun portaikossa odottanut Eugen Schauman ampui Bobrikovin ja itsensä.

Timiriasev jatkoi kenraalikuvernöörien palveluksessa vuoteen 1917, jolloin hän jäi eläkkeelle. Sisällissodan jälkeen venäläisiä ajettiin maasta, mutta Timiriasev sai jäädä Suomeen, kuten monet muutkin tsaarinajan venäläiset virkamiehet.

Timiriasev aloitti valokuvaamisen heti saavuttuaan Helsinkiin, ja vuonna 1890 hän pääsi Daniel Nyblinin oppiin. Norjalaissyntyinen Nyblin piti Helsingissä kuvausateljeeta ja valokuvatarvikeliikettä. Hän oli vahvatahtoinen valokuvauksen vaikuttaja, ja myöhemmin hänestä tuli yksi suomalaisen valokuvauksen legendoista. Timiriasev pääsi siis hyvään oppiin.

Hän osallistui lukuisiin valokuvauskilpailuihin ja valokuvanäyttelyihin ja sai niistä palkintoja ja kunniakirjoja. Hän osallistui muun muassa Ensimmäiseen yleiseen valokuvanäyttelyyn, joka järjestettiin vuonna 1903 Ateneumissa.

Neljä vuotta myöhemmin hän osallistui jälleen Ateneumin näyttelyyn kunnianhimoisella aiheella, mutta menestystä ei tullut. Uusi Suomi -lehdessä kirjoitettiin:

”Timiriasev on valokuvannut pääsiäisyön kanuunanlaukausammunnan. Mustassa yössä näkyy kanuunan hahmoja kanuunantulen välähtävästä valosta. Omituisia säännöttömiä valojuovia on levyyn sitä paitsi ilmestynyt ja on niitä arveltu kanuunantulen aiheuttamaksi sähköilmiöksi. Herra Timiriasev aikoo jättää kuvat asiantuntijoiden tutkittaviksi, mistä nuo omituiset valoilmiöt ovat ilmestyneet.”

Timiriasevista tiedetään, että hän harrasti kalastusta ja hevoskilpailuja. Timiriasev ja hänen muhkeat viiksensä olivat tunnettu näky Helsingin katukuvassa.

”Fyren-lehdessä julkaistiin vuonna 1912 pilakuva, jossa Timiriasevia nimitetään Kodak-ruhtinaaksi. Kuvassa hänellä on käsissään taskukamera”, Savia kertoo.

1900-luvun alussa kamerat olivat pääsääntöisesti isoja laatikoita, mutta Timiriasev käytti myös kevyempää kameraa.

”Sen kanssa hän kulki kaupungilla ja näppäili kuvia.”

Savian mukaan Timiriasevin ja Signe Branderin suurimmat erot tulivat esiin aihevalinnoissa ja kuvauskalustossa.

”Brander käytti suuria lasinegatiivilaattoja, kun taas Timiriasev käytti uudempia tehdasvalmisteisia selluloosanitraattifilmejä.

Kuvauskalusto vaikutti myös valokuvauksen tyyliin ja aihevalintoihin.

”Brander teki Helsingin muinaismuistolautakunnan tilauksesta kaupungin dokumentointia. Hänen kuvissaan on paljon laajoja kaupunkinäkymiä. Maisemakuvia kuvattiin isoille lasilevyille, sillä niitä pidettiin parempana siihen tarkoitukseen.”

Timiriasev puolestaan halusi kuvata ihmisiä. Hän kuvasi lapsia Esplanadilla, kalakauppiaita torilla, pilkkijöitä Kaivopuiston edustalla, satamatyöläisiä ja ylioppilaita viettämässä vappua.

”Timiriasev oli päättänyt kuvata ihmisiä läheltä. Pienellä kameralla se onnistui paremmin. Hänellä oli myös vapaus valita kuvauskohteensa.”

Ivan Timiriasev oli kenraalikuvernöörin adjutantti ja innokas harrastelijakuvaaja.­

Timiriasev kuvasi ihmisiä eri sosiaaliluokista. Hän kuviinsa ovat tallentuneet niin työläiset, sotilaat kuin virkamiehetkin. Eräässä kuvassa kolmihenkinen perhe viettää kesäistä päivää Seurasaaressa. Kuva on vuodelta 1917.

”Useimmat Timiriasevin kuvissa olevat henkilöt ovat meille tuntemattomia. Tämä Seurasaaren kuva on poikkeus. Pari vuotta sitten eräs henkilö otti yhteyttä kaupunginmuseoon ja sanoi, että hänellä on albumissaan kuva samasta perheestä. Kuvassa on räätäli Salmisen perhe”, Savia kertoo.

Timiriasev kuvasi tsaari Nikolai II:n vierailun Helsingissä. Hän kuvasi paljon venäläisiä sotilaita, joita Helsingissä oli tuhansittain 1910-luvulla. Kuvissa on kasakoita ja haavoittuneita varusmiehiä.

Räätäli Salmisen perhe Seurasaaressa 1917.­

”Voi olla, että Timiriasevin oli tavallista helpompi päästä kuvaamaan venäläisiä sotilaita, koska oli itsekin venäläinen. Mutta kyllä muutkin kuvaajat heitä kuvasivat”, Savia sanoo.

Sotilasuransa jälkeen Timiriasev toimi Veckans Krönikan valokuvaajana. Suomen itsenäistyttyä hän haki Suomen kansalaisoikeutta ja asui Helsingissä lopun elämänsä. Timiriasev kuoli lokakuussa 1927.

Ivan Timiriasev kuvasi paljon Helsingissä olevia venäläisiä sotilaita.­

Tutkija Satu Savia Helsingin kaupunginmuseosta on perehtynyt Ivan Timiriaseviin.­