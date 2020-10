Katajanokan puissa lymyilee piilossa älykäs papukaija, jota on yritetty houkutella alas kesästä saakka – ”Lintu on hyvin itsepäinen”

Rokkia ja räppiä rakastava kauluskaija on ollut karkumatkalla jo yli kaksi kuukautta. Katajanokalla olo on ollut niin makoisaa, ettei oma koti Ullanlinnassa ole kiinnostanut.

Sinä päivänä taivas oli kauniin sininen.

Yksivuotias kauluskaija Pip oli päässyt ulkoilemaan omistajansa Danielle Dorseyn kanssa, aurinko lämmitti mukavasti matkahäkkiä, ja sitten, aivan yhtäkkiä, Pip pujahti vapauteen häkin pienestä raosta.

Pip lensi omenapuun ylimmille oksille sisäpihalla Ullanlinnassa ja tiiraili maailmaa uusin silmin. Hetken Pip näytti siltä kuin se tulisi kiltisti takaisin omistajansa luo. Mutta ei, se päätti ja lennähti talojen yli pois näkyvistä.

”Olin shokissa”, kertaa Dorsey elokuun alun tapahtumia.

Pipin pakomatka alkoi elokuun 8. päivänä. Nyt lintu on ollut vapaana jo kaksi kuukautta.

Pipin kaltaisten kauluskaijojen alkuperäisiä esiintymisalueita ovat Afrikan keskiosat Sahelin eteläpuolella sekä Intian niemimaa ja Kaakkois-Aasia.

Lemmikkeinä kauluskaijat sen sijaan ovat levinneet ympäri maailman. Euroopan ja Amerikan metropoleissa kauluskaijoja elää vapaudessakin, sillä karkumatkoille päätyneet lemmikit pärjäävät hyvin esimerkiksi Pariisin ja Barcelonan puistoissa.

Tyypillisesti kauluskaijat ovat lemmikkäinä vilkkaita, uteliaita ja seurallisia.

Niin myös Pip-neito.

Vihreä Pip on suurin piirtein räkättirastaan kokoinen.­

Danielle Dorseyn mukaan Pip on älykäs lintu, joka seuraa uteliaana ulkomaailman menoa suurista ikkunoista. Tarkkailemisen lisäksi Pip pitää koirista. Dorseyn koira ja Pip ovat melkoinen parivaljakko.

Lempiruokana Pipille maistuvat kotimaiset, metsästä kerätyt tuoreet mustikat. Fiksukin lintu on. Ja hirmuisen nokkela.

Musiikista Pip pitää, kuten omistajansakin. Vanhanaikainen rap ja hiphop-musiikki saavat Pipin pään hytkymään. Rolling Stones on sen lempiyhtye. Kun rollareiden musiikki raikaa, Pip hakeutuu lähelle äänentoistolaitetta.

Kodissaan olevassa lintuhäkissä Pip kävi yleensä vain syömässä. Muuten lintu viihtyi vapaana.­

Pipin karkumatka ei ollut etäisyydeltään hirmuisen pitkä. Tai ehkä se on suhteellista, kenties räkättirastaan kokoiselle linnulle muutaman kilometrin lento on maratonmatka.

Suuri seikkailu se on joka tapauksessa ollut.

Kun Dorseyn ystävä oli kävelyllä Katajanokalla, hän huomasi puistikossa tutun näköisen linnun. Ystävä otti kauluskaijasta kuvan ja lähetti sen Dorseylle.

”Sehän oli Pip!” Dorsey kertoo huomanneensa ja sanoo hypänneensä saman tien taksiin.

Pip oli ottanut uudeksi tukikohdakseen rauhallisen puiston merellisestä kaupunginosasta.

Siellä se on viihtynyt niin hyvin, että kahden kuukauden jälkeenkään ei kotiin palaaminen huvittaisi. Lähistöltä löytyy omenapuita, ja pensaista voi syödä marjoja. Lisäksi Pipille maistuvat lehdet ja oksat.

” ”Kiinniottaminen on hankalaa, sillä Pip tykkää lentää ja viihtyy muutenkin korkealla.”

Pipin omistaja Dorsey on käyttänyt tuntikausia siihen, että on yrittänyt maanitella ja houkutella Pipiä kotiin Katajanokalta. Dorsey on vienyt paikalle Pipin lempiruokia ja soittanut Pipin lempimusiikkia.

”Mutta lintu on hyvin itsepäinen”, Dorsey huokaisee.

Avukseen Dorsey sai Helpparrot-tiimin. Tiimi koostuu neljästä vapaaehtoisesta, jotka yrittävät saada lintua kiinni erilaisten ansojen avulla.

Tiimiin kuuluvat Jonna Tahvanainen, Henri Tahvanainen, Katriina Sevälä ja Johanna Keskinen. Pipin tapauksessa myös Katajanokalla asuvista vapaaehtoisista on ollut paljon apua.

”Kiinniottaminen on hankalaa, sillä Pip tykkää lentää ja viihtyy muutenkin korkealla”, Jonna Tahvanainen sanoo.

Ansojen asettaminen ja sen herättämä huomio ja kiinnostus ohikulkijoissa ei jää Pipiltä huomaamatta. Useamman kerran Pip on säikähtänyt operaatiota ja lentänyt pakosalle päästellen kovia ja kimeitä kiljahduksia.

Pakoretket ovat usein suuntautuneet Ullanlinnaan, oman kodin lähistölle. Sieltä Pip palaa kuitenkin aina takaisin Katajanokalle.

Tällä hetkellä Pipin asuttamaa puistoa seurataan tarkasti riistakameralla ja käymällä säännöllisesti paikalla.

Vihertävä ja pienikokoinen Pip olisi helppo saalis monelle petoeläimelle. Nopeutensa ansiosta se on vielä hengissä.

”Haukka nappasi harakan ihan Pipin läheltä vähän aikaa sitten”, Jonna Tahvanainen kertoo.

Alueen harakat ovat onneksi hyväksyneet kauluskaijan alueelleen. Toisinaan harakat saattavat Tahvanaisen mukaan nokkia ulkopuolisen hengiltä.

Kylmyys ei ole vielä vaivannut Pipiä, sillä se pärjää hyvin vielä muutaman pakkasasteenkin lämpötilassa.

”Oikeastaan sitten kun lehdet tippuvat eikä omenia tai marjoja enää ole, kiinniotto helpottuu”, Tahvanainen toivoo.

Mitä pitäisi tehdä, jos sattuu havaitsemaan papukaijan ulkona vapaana?

Helpparrot-tiimi toivoo ihmisten ilmoittavan tiimille mahdollisimman pikaisesti papukaijahavainnoista. Lisäksi tiimi toivoo työrauhaa, kun papukaijoja otetaan kiinni.

Danielle Dorsey toivoo tietysti kauluskaijansa palaavan kotiin pian.

”Tuntuu pahalta. Kotona Pip pääsee taas kuuntelemaan hyvää musiikkia ja syömään hyvää, ravintorikasta ruokaa.”