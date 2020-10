Pääkaupunkiseudulla voi nukkua iskelmäsviitissä, Remu Aaltosen rokkihuoneessa tai vaikka pöllöjen ja bambien ympäröimänä. Hotellien teemahuoneita ovat suunnitelleet tunnetut muusikot, taiteilijat ja muotoilijat.

Hotellit ovat 2000-luvulla panostaneet yhä enemmän teemahuoneisiin, joilla pyritään erottumaan massasta. Niillä myös houkutellaan uudenlaista asiakaskuntaa.

Helsingin Punavuoressa Radisson Blu Aleksanteri Hotel -hotellissa on Rock ’n’ Rose -sviitti, jonka on sisustanut muusikko Remu Aaltonen. Rönsyilevästi sisustetussa huoneessa on Elvis-flipperi, soittimia ja kultalevyjä.

Vastakohta rokkihuoneelle on iskelmäsviitti Huone 105, joka löytyy Original Sokos Hotel Vantaa -hotellista Tikkurilasta. Sinne voi majoittua vaikkapa Tulisuudelma-ravintolan keikan päätteeksi.

Helsingin Ruoholahdessa Radisson Blu Seaside Hotelissa on puolestaan elokuviin keskittyneitä huoneita.

”Kutsumme niitä lifestyle-huoneiksi. Lähdimme panostamaan niihin vuonna 2017 valmistuneen uudistuksen yhteydessä”, kertoo hotellipäällikkö Markus Peura.

Elokuvahuoneissa ei ole elokuvamaista sisustusta, vaan niissä pääsee löhöämään sängyssä ja katsomaan isolta näytöltä suosikkisarjoja tai -elokuvia. Sähkökäyttöistä sänkyä voi säätää siten, että katseluasento on mukava. Huoneeseen voi tilata myös leffaevästä. Peuran mukaan äänentoisto on lähes elokuvateatteritasoa.

”Huoneissa voi hyödyntää omia digitaalisia sisältöjä ja suoratoistopalveluja, kuten katsoa Netflix-sarjoja. Seinällä on suuri, kaksi metriä leveä valkokangas, jolle heijastetaan ohjelmia videotykillä.”

Radisson Blu Seaside -hotellin leffahuoneessa on videotykki ja valkokangas.­

Hotel Seasidessa on kuusi kahden hengen elokuvahuonetta. Niissä voi myös pelata PlayStation-pelejä, sillä huoneissa on PS4-konsolit. Omat pelit voi tuoda mukanaan tai sitten voi lainata pelejä vastaanotosta.

Peuran mukaan elokuvahuoneet saivat alkunsa, kun hotellissa pohdittiin, miten voisi palvella staycation-asiakkaita. Staycation on maailmanlaajuinen ilmiö, jossa ihmiset tulevat viettämään lomaviikonloppua oman kotikaupunkinsa tai naapurikaupungin hotelliin.

”Huomasimme, että asiakkaille eivät riittäneet enää pelkkä huone, sänky ja televisio. Staycation-lomilta vaaditaan enemmän”, Peura sanoo.

Peuran mukaan elokuvahuoneet ovat olleet myös muun muassa liikematkustajien suosiossa.

Helsingin keskustassa Original Sokos Hotel Presidentin kahdeksannen kerroksen värimaailma on harmaa. Muusikko Petri Alangon luoma meditatiivinen ambient-musiikki soi hiljaa kaiuttimista. Kerroksen nimi on Hiljaisuus. Se sopii hyvin hotellin ylimmän kerroksen teemaksi, sillä siellä katumelu on kaikkein kauimpana.

Hiljaisuus-kerroksen huoneissa on ryijyt, joissa on kuutin kuva.

”Kuutti sopii pohjoiseen. Myös ryijy on hyvin suomalainen seinäkoriste, ja niitä näkyy hotelleissa harvemmin”, sanoo Hotel Presidentin johtaja Hannele Laurila.

Hotel Presidentin johtaja Hannele Laurila suosikkihuoneessaan Satumetsässä.­

40-vuotista taivaltaan juhliva Presidentti uusi sisustuksensa vuonna 2016. Suomalaisuus valikoitui teemaksi lähes luonnostaan.

”Lähdimme uudistuksen myötä miettimään paikallisia teemoja, mutta emme oikein keksineet, mikä olisi leimallista Helsingissä. Maakuntakeskuksissa paikallisuus on jotenkin luontevammin läsnä. Siispä halusimme ottaa teemaksi suomalaisuuden. Ja onhan hotellimme suurten suomalaisten instituutioiden vieressä, eduskuntakin on ihan vieressä”, Laurila sanoo.

Presidentin uudet teemat suunnitteli Ivana Helsingin Paola Suhonen.

”Hän lähti miettimään teemoja vastakohtien kautta. Vuodenajat ovat hyvin vastakohtaisia toisiinsa nähden. Lisäksi suomalaiset ovat erittäin kansainvälisiä, mutta samaan aikaan eräänlainen metsäsuomalaisuus on vielä läsnä”, Laurila tuumaa.

Presidentissä jokaisessa kerroksessa on oma teemansa. Ylimmän kerroksen teemana on hiljaisuus, seuraava kerros kertoo sisusta. Siellä musiikki on dramaattista, tapetteihin on painettu Jussi-paidoista tuttua salmiakkikuviota ja ryijyissä on jäänmurtajia. Satumetsä-kerroksesta puolestaan löytyy pöllöjä ja bambeja, kun taas Talvimyrsky-kerroksessa on poroja ja hiihtäjiä.

Laurilan mukaan hotellin suosituin kerros on Juhannus, ja siellä on kesäisen leppoisa tunnelma.

”Juhannus-huoneiden ryijyissä on suuria hyttysiä. Kaikki eivät ole niistä pitäneet. Olemme vakuuttaneet, etteivät ne pistä, ja kuuluvathan hyttyset Suomen juhannukseen”, Laurila sanoo ja naurahtaa.

Original Sokos Hotel Presidentin Juhannus-huoneissa on hyttynen.­

Espoon Hanasaaressa sijaitseva hotelli on valinnut teemakseen pohjoismaisen luonnon ja designin. Huoneissa on runsaasti skandinaavista taidetta.

”Molemmissa huonetyypeissä on paljon 1970-luvulla läpimurtonsa saaneiden suomalais- ja ruotsalaistaiteilijoiden töitä, sekä esittävää että ei-esittävää”, kertoo hotellinjohtaja Kai Mattsson.

”Huoneiden teokset kuuluvat Hanasaaren taidekokoelmaan, joka hankittiin Ruotsin valtion erikseen tähän tarkoitukseen myöntämällä rahalahjalla. Taidehankintoja johti taidehistorioitsija Bengt von Bonsdorff.”

Hotel Hanasaaren huoneet ovat paikallisten suunnittelijoiden käsialaa. Osa huoneista on Tuuli ja Kivi Sotamaan suunnittelemia, osa puolestaan sisustussuunnittelija Jukka Halmisen vision tulosta.

”Huomionarvoista on, että Sotamaa-huoneiden sängyt on aseteltu ikkunan eteen, eli katselet merinäköalaa etkä televisiota”, sanoo Mattsson.

Tuuli ja Kivi Sotamaan suunnittelemissa huoneissa sängystä avautuu merimaisema.­

Maailmalla on äänieristettyjä huoneita kuorsaajille ja lapsiperheille. Lapissa voi katsella hotellihuoneesta revontulia, Helsingissä Katajanokalla pääsee majoittumaan entiseen vankikoppiin. Monet suomalaiset hotellit ovat keskittyneet sisustuksessaan kotimaiseen designiin ja taiteeseen. GLO Hotels on tehnyt pop up -tapahtumana Marimekko-huoneita.

Usein hotellien teemahuoneiden sisustussuunnittelussa on ollut mukana taiteilijoita. Kenties paras esimerkki siitä on Bulevardilla sijaitseva hotelli Klaus K. Siellä on kuvataiteilija Katja Tukiaisen suunnittelema taidesviitti, jossa on pinkkejä yksisarvisia ja hänen sarjakuvistaan tuttuja pikkutyttöjä.

Myös taiteilijat Riiko Sakkinen ja Jani Leinonen ovat suunnitelleet hotelliin omat huoneensa. Urban Nature -huoneen sisustus on palkitun muotoilijan Harri Koskisen käsialaa.

Katja Tukiainen suunnitteli taidesviitin hotelli Klaus K:hon.­

Hotelleilla on aina ollut erikoishuoneita, mutta 2000-luvulla niitä on ainakin markkinoitu entistä näkyvämmin. Hotellitkin haluavat olla yksilöllisiä.

”Käsittääkseni 2000-luvulla erikoishuoneet ovat lisääntyneet”, Hotel Presidentin johtaja Hannele Laurila sanoo.

”Aikaisemmin tehtiin yhdenlainen hotelli ja sitten monistettiin sitä konseptia. Nyt hotelleista tehdään yksilöllisempiä, ettei joka kaupungissa ole samanlaisia hotelleja.”