M/S Marivall II:ssa on juhlittu muun muassa kiekkokultaa ja uutta vuotta. Nyt risteilyalus ja ravintolalaiva on myynnissä.

Kauppatorin rannassa on myynnissä monelle helsinkiläiselle tuttu ravintola, juhlapaikka ja risteilyalus.

M/S Marival II on liikennöinyt maailman merillä yli 50 vuotta ja pääkaupunkiseudun vesillä jo vuodesta 1995. Laituripaikkaa Kauppatorilla pitävä Marival toimii talvisin lounas- ja tilausravintolana, kesäisin risteilyaluksena.

Marivalille on etsitty uutta omistajaa vuoden ajan. Hinta on kalliolaisen yksiön luokkaa, 219 000 euroa.

”Meillä ei ole ollut suoranaisesti mikään hätä päästä laivasta eroon”, kertoo laivan yrittäjä Joona Korja.

26-vuotias Korja on pyörittänyt Marivalilla yritystoimintaa viisi vuotta.

”Tämä on hyvin aikaa vievää hommaa. Käytännössä toimin itse kipparina, baarimikkona, huoltomiehenä ja kokkinakin välillä. Se on ehkä perimmäinen syy myynnille, että haluaisin vapauttaa omaa aikaani enemmän esimerkiksi tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen, ja sitten vain vuokrata tapahtumiin laivoja.”

” ”Ostaja saa itse päättää, mitä laivalla tekee.”

Tapahtumia Marivalilla on riittänyt.

Marivalissa on juhlittu muun jääkiekon maailmanmestaruutta vuonna 2019. Ravintolalaiva ”pullisteli väkeä”, kertoi HS laivan tunnelmista Suomen voittoon päättyneen loppuottelun aikana.

Jääkiekkofanit seurasivat Suomi-Kanada-ottelua Marivalissa vuonna 2019.­

”Onhan tässä tullut koettua upeita asioita, kun olemme niin lähellä Mantan patsasta. On juhlittu jääkiekkoa ja Huuhkajien jatkopaikkaa”, Korja muistelee.

Marivalissa on juhlittu myös muun muassa vappua ja uutta vuotta. Korjan lämpimin muisto viimeisen viiden vuoden ajalta liittyy kuitenkin viime elokuuhun. Silloin Kruununvuorenselällä järjestettiin musiikkifestivaali SeaHelsinki Sound, jossa artistit esiintyivät aurinkokannella keskellä merta. Yleisö seurasi festivaalia veneistä käsin.

”Siinä oli jotain taianomaista. Nyt kun syksyllä tilaushommat ovat menneet huonompaan suuntaan epidemian takia, siitä muistosta saa kyllä voimaa”, Korja sanoo.

Kyselyitä laivasta on tullut Korjan mukaan hyvin.

”Kun viime syksynä laitoimme laivan myyntiin, kyselyitä tuli ulkomailta asti, Venäjältä ja Ruotsista. Suomestakin on tullut kyselyitä, ja muutama neuvottelu on tällä hetkellä vireillä. Tosin ymmärrän, että nyt voi olla vaikea hetki tehdä ostopäätöksiä.”

Korja toivoo, että uusi omistaja jatkaisi laivan perinteistä toimintaa ravintolalaivana sekä risteilyjen ja tapahtumien järjestäjänä. Kyselyitä Marivalin soveltumisesta yksityiskäyttöönkin on tosin tullut.

”Muutama on kysellyt, että miten laiva muovautuisi asuntolaivaksi. Olen sitten suoraan sanonut, että tämä on aika kallis investointi sellaiseen. Täällä on esimerkiksi arvokkaat ravintolalaitteet, että varmasti halvemmalla saisi rungon, jonka voisi tuunata asumiseen sopivaksi.”

Yksityiskäyttöön Marival olisi siis kenties ”hölmö investointi”, Korja arvelee.

”Mutta jos joku niin haluaa tehdä, niin miksipä ei. Ostaja saa itse päättää, mitä laivalla tekee”, hän naurahtaa.