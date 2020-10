Helsingin Sanomat lisää merkittävästi paikallisjuttujen määrää loka-marraskuun vaihteessa.

”Lisää tällaisia!” pyytää lukija HS.fin kommenttipalstalla luettuaan jutun leineläläisestä tilastotieteilijästä Ritva Panulasta.

”Kaverilla aivan mieletön asenne!” huudahtaa toinen luettuaan artikkelin kalliolaisesta Instagram-baristasta Ali Qasimista.

Helsingin Sanomat lisää merkittävästi paikallisjuttujen määrää loka–marraskuun vaihteessa. Tämä tarkoittaa lisää juttuja ja tiukempaa uutispitoa pääkaupunkiseudulta ja Keski-Uudeltamaalta.

Kyseessä on kolmen viikon kokeilu, jossa testataan HS:n jo ennestään vahvan paikallisuutisoinnin vahvistamista verkossa. Osa jutuista on vain tilaajille tarkoitettuja.

Kohta tulee kuluneeksi kaksi vuotta siitä, kun Helsingin Sanomat alkoi julkaista kolmea uutta paikallista lehteä. HS Helsinki, HS Espoo ja HS Vantaa ilmestyvät joka keskiviikko ilmaisjakeluna ja torstaisin runko-Hesarin liitteenä pääkaupunkiseudulla asuville tilaajille.

Kahden vuoden ajan Hesarin jo ennestään vahvaa paikallisuutisointia on syvennetty menemällä yhä lähemmäs ihmisten arkea. Kaupunginosa- ja korttelitasolla kerrotut tarinat ihmisistä, historiasta, rakennuksista ja liikenteestä ovat olleet valtava menestys niin lehdissä kuin verkossa. Lukijamäärä on kehittynyt hienosti, ja lukijatyytyväisyys on korkealla.

Korttelitasolle mentäessä juttuihin tulee usein kuin itsestään positiivinen ja voimaannuttava vire. Lukijapalautteesta näkyy, että usein osutaan ihmisten muistoihin, tunteisiin ja merkityksellisiin hetkiin tavalla, joka tuo voimaa joskus niin harmaan arjen keskellä.

”Tätä lisää!” on tyypillisin alkuhuudahdus tai loppukaneetti, joka kommenttipalstojen ja sähköpostin lukijapalautteessa esiintyy.

Menestyksen myötä panostamme paikallisuuteen entistä enemmän. Kolmen viikon ajan tutkimme, millainen paikallissisältö palvelee nykyisiä ja tulevia tilaajiamme parhaiten. Tämä tarkoittaa, että osa koejakson jutuista on vain tilaajille tarkoitettuja.

Näitäkin artikkeleita pääsee lukemaan ottamalla kahden viikon ilmaisen koetilauksen. Tilaajaksi voi kirjautua esimerkiksi minkä tahansa verkkoartikkelin yhteydessä. Juttuja voi lukea myös näköislehdistä osoitteissa HS.fi/helsinki, HS.fi/espoo ja HS.fi/vantaa.

Hyviä lukuhetkiä!

Kirjoittaja on HS-Paikallisten esimies