Autoilijoita hämmästyttäneen ”vauvapeltipoliisin” mysteeri ratkesi Pasilassa: ”Kotelo on tietääkseni tällä hetkellä ihan tyhjä”

Aiemmin maanantaina pikkuruisten ”vauvapeltipoliisien” tarkoitusta ei tiedetty Helsingin kaupungilla tai poliisissa. Nyt liikennetutkija Katja Moilanen kertoo, että pöntön avulla mitataan liikenemääriä. Joskin tällä hetkellä laskuri on pois käytöstä.

Länsi-Pasilassa autoilijoita hämmentävän pikkuruisen peltipoliisin arvoitus on ratkennut.

HS kirjoitti maanantaina Veturitien laidalla seisovasta laitteesta, joka näyttää aivan peltipoliisilta – sillä erotuksella, että se on huomattavasti pienempi kuin tavallinen nopeusvalvontakamera.

”Vauvapeltipoliisiksi” leikkisästi kutsutun laitteen tarkoitusta ei tiennyt poliisi eikä selitystä löytynyt heti Helsingin kaupungin viestinnästäkään.

Maanantaina iltapäivällä arvoitus ratkesi, kun liikennetutkija Katja Moilanen Helsingin kaupunkiympäristön liikenne- ja kaupunkisuunnittelupalvelusta lähestyi toimitusta. Pikkuruinen peltipoliisi valvoo kyllä liikennettä, mutta omalla tavallaan. Sen avulla lasketaan Veturitien liikennemääriä.

”Kyseinen paikka on kantakaupungin rajan autoliikenteen seurantapiste. Se kuuluu meidän pitkäaikaiseen seurantaamme”, Moilanen selventää.

Veturitiellä kaistakohtaista liikennettä mittaavat induktiosilmukat. Niistä tieto välittyy peltikotelon sisällä olevaan laitteeseen.

”Tosin juuri nyt siinä ei ole varsinaista laitetta kotelon sisällä, koska laite on huollossa. Kotelo on tietääkseni tällä hetkellä ihan tyhjä”, Moilanen sanoo.

Samanlaisia liikennemäärien mittauspisteitä on parin vuoden ajan ollut vajaat parikymmentä ympäri Helsinkiä. Moilasen mukaan myös niiden ulkomuoto vastaa Veturitien versiota. Tosin musta pyöreä antenni on asennettu muilla pisteillä laatikon katolle, kun Veturitiellä se on laatikon kyljessä.

Laitteilla mitataan liikennemääriä molempiin suuntiin. Joistakin pisteistä kertyy myös nopeustietoja, mutta tätä nopeusdataa ei yksilöidä eikä rekisteritietoja autoista kerätä.

”Dataa käytetään liikennemäärien kehityksen seurantaan. Veturitien pisteellä on laskimen ollessa paikalla automaattinen tiedonsiirto, joka mahdollistaa liikennemäärien seurannan myös reaaliajassa”, Moilanen sanoo.

Automaattista tiedonsiirtoa varten osassa laitteista on musta kiekko. Se on antenni, jonka avulla tieto liikennemääristä välittyy reaaliajassa eteenpäin.

Liikennemääriä seuraava laite on ”suunnattu” päin autojonoja, joita tulee pohjoisen suunnasta Länsi-Pasilaan. Kuvassa pönttö jää iltapäiväruuhkassa olevan autojonon taakse sillan juureen.­

Reaaliaikaisia liikennemääriä voi tarkastella esimerkiksi kaupungin verkkosivuilta. Kaikki mittauspisteet eivät tosin ole kaupungin, vaan mukana on myös Väyläviraston mittauspisteitä.

Nopealla vilkaisulla antennia pikkuruisen peltilaatikon kyljessä voisi erehtyä luulemaan peltipoliisin kameran linssiksi.

Onko antenni tarkoituksella suunnattu kohti liikennettä, jotta autoilijat luulisivat sitä peltipoliisiksi ja hidastaisivat vauhtia laitteen nähdessään?

”Ei varmasti ole tarkoituksella laitettu, se on ollut sattumaa. Joissakin tapauksissa voi olla sen laitteen ja ahtaan tilan kannalta välttämätöntä laittaa antenni sivuun.”

Moilanen arvelee, että Veturitiellä antenni on saatettu laittaa laatikon kylkeen paremman mobiilidataverkon kuuluvuuden toivossa.