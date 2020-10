Autot on määrätty poistettaviksi lokakuun loppuun mennessä.

Poliisit ovat pysäköineet omia autojaan syksyllä viikkojen ajan Helsingin Länsi-Pasilassa sijaitsevalla Maistraatintorilla, vaikka alueella ei ole luvallista parkkipaikkaa.

Torilta on rajattu alue pysäköintiin lippusiimoin.

Maistraatintori on kaavassa merkitty jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Sen välittömässä läheisyydessä on koulu. Alueen asukkaita on ihmetyttänyt torille ilmestynyt parkkipaikka, ja useampi ihminen on ollut yhteydessä Helsingin kaupunkiin, jotta se puuttuisi pysäköintiin.