Ravintolat

”Näin samanlaisia Amsterdamissa ja Kööpenhaminassa”, kertoo Yes Yes Yesin ravintoloitsija Richard McCormick.

Yes Yes Yes -ravintolan kasvihuoneessa voi nauttia ruokaa ja virvokkeita turvallisesti.­

Helsinkiläisen Yes Yes Yes -ravintolan edustalle Isolla Roobertinkadulla ilmestyi kaksi viikkoa sitten pieniä kasvihuoneita. Mistä ihmeestä on kysymys?

”Näin samanlaisia Amsterdamissa ja Kööpenhaminassa pientalojen edustalla. En tiedä, oliko ehkä kyse taideprojektista vai mistä, mutta sain idean”, ravintoloitsija Richard McCormick kertoo.