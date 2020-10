Kolme opiskelijaa perusti 10 vuotta sitten muutaman tuhannen asukkaan Rautalammille Morton-nimisen ravintolan. Nyt ketju avaa ravintolan Helsinkiin.

Tilaajille

Rautalammin internetsivut kertovat, että kyseessä on vireä maaseutukunta aivan keskellä Suomea, rauhallisella maaseudulla Pohjois-Savon maakunnassa. Asukkaita paikkakunnalla oli vuoden 2018 lopussa 3 196.

Jos tavoitteena on valloittaa maailma – tai edes Suomi – kovin moni ei välttämättä aloittaisi projektia piskuiselta savolaispaikkakunnalta. Omasta ravintolabisneksestä haaveilleet parikymppiset Jarna Kaplas, Petri Virta ja Iiro Lyytinen olivat kuitenkin sitä mieltä, että on lähdettävä sieltä missä jo on.