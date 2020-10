Vanhasta pihasaunasta tuli noidan mökki – Vartiokylään miehen perässä muuttaneella Elina Sjöblomilla on ammatti, joka on herättänyt naapureiden mielenkiinnon

Elina Sjöblom muutti Itä-Helsinkiin miehen perässä, ja samalla vanhasta pihasaunasta tuli noidan mökki. Naapureissa Sjöblomin erikoinen ammatti on herättänyt uteliaisuutta.

Vanhojen omenapuiden katveessa on rakennus, joka näyttää ulkoapäin katsottuna jonkinlaiselta puuvajalta. Vuosi sitten Vartiokylään muuttanut Elina Sjöblom, 45, kertoo avainta kaivaessaan, että välillä tuntuu kuin lukko ei haluaisi päästää kaikkia vieraita sisälle. Pienen väännön päätteeksi ovi kuitenkin avautuu.

Seisomme entisessä saunassa, nykyisessä noidan mökissä. Sisällä haisee ensin kellarilta, sitten yrttisuitsukkeilta. Siellä missä ennen heitettiin löylyä, roikkuu nyt kuivatettuja koivuvihtoja. Seinälle on ripustettu metsäkauriin sorkat, jotka toimivat kuulemma samanlaisena visuaalisena somisteena kuin niitä vastapäätä oleva kukon jalka. Mustan pöytäliinan päälle on aseteltu patoja, lasipurkkeja ja eläinten sarvia.

Vaikka ikkunasta pilkistää pieni valonsäde, tunnelma on mystinen. Niin on myös tarkoitus, sillä Sjöblom kutsuu itseään noidaksi.

”Jos puhutaan noituudesta, siitä tulee herkästi enemmän median tai Disneyn luoma mielikuva. Vanhemmat ihmiset ymmärtävät, että juuret ovat kansanperinteessä. Kyse on elämäntavasta, ei mistään show-meiningistä.”

Sjöblomilla elämäntapaan liittyy yrttimagiaa, yliluonnollisuutta ja selvänäkijyyttä. Hän huomasi jo pienenä näkevänsä maailman eri tavalla kuin muut.

”Lapsena rakastin ukkosia ja kuvittelin, että voin hallita säätä ja valoilmiöitä. Kun muut pelkäsivät, minä olin ihan innoissani.”

Ennen Itä-Helsinkiin muuttamista Sjöblom ehti asua monta vuotta vanhoissa omakotitaloissa ympäri Etelä-Suomea. Sellaisissa, joiden eteisen verhoista saattoi bongata vaikka lepakoita. Nelikymppisenä elämää kolhaisi kuitenkin ero, ja Sjöblom joutui muuttamaan lastensa kanssa hetkeksi kerrostaloon.

Moinen muutos sai aikaan myös kysymyksiä siitä, millaisen arjen varaan oman tulevaisuutensa haluaa rakentaa. Samoja asioita läpi käyneeltä yrittäjäkollegalta tuli vinkki nettisivustosta, jossa saa paljon kehuja iästä tai koosta riippumatta.

”Yli 40-vuotiailla eronneilla naisilla ei välttämättä ole kovin hyvä itsetunto. Mietimme, onko markkinoilla enää vientiä.”

Yli 16 vuoden suhteesta eronneen Sjöblomin ei aluksi pitänyt etsiä mitään vakavaa. Toisin kävi. Kuvapainotteisella chat-sivustolla oli naisten markkinat. Viestejä ja positiivisia kommentteja suorastaan sateli.

Jossain vaiheessa Sjöblom huomasi keskustelevansa yhden miehen kanssa eri tavoin kuin muiden. Tapaus vaikutti kiinnostavalta, ja pari sopi ensitreffit ystävän yllyttämänä. Siitä alkoi tapailu, joka sai espoolaisnaisen itähelsinkiläistymään.

Muutto tiivisti rakennetulle omakotitaloalueelle ei ollut itsestäänselvää. Tuore rakkaus veti lopulta pisimmän korren.

Koko ikänsä Vartiokylässä asunut mies tutustutti tulevaa avopuolisoaan paikallisiin maisemiin aluksi kävelyretkien muodossa. Tutuiksi tulivat niin Itä-Helsingin merelliset kartanot kuin lähitienoon sokkeloiset tiet.

Etenkin miehen vanhempien tontilla sijainnut saunamökki toimi myyntivalttina. Sjöblomille luvattiin, että hän saisi valjastaa siitä itselleen työtilan.

”Mieheni myi tätä paikkaa sillä kärjellä.”

Lokakuun loppu on Elina Sjöblomille mieluisin vuodenaika, koska silloin on halloween.­

Nyt pari asuu miehen vanhempien naapuriin rakennetussa isossa paritalossa, jonka pihasta voi kävellä suoraan viereisen tontin noidan mökkiin. Sjöblom kertoo, ettei hän ole koskaan asunut yhtä modernissa kodissa kuin nyt.

Alussa hän sanoi miehelleen asettuvansa taloksi vasta sen jälkeen, kun hänen voimaeläimensä, korpit ja lepakot, ovat toivottaneet tulijan tervetulleeksi. Jälkimmäisiä ei täytynyt odottaa pitkään, mutta korppi ei lentänyt pihapiiriin hetkessä.

Yhtenä päivänä Sjöblom oli miehensä kanssa pihalla, kun tummanpuhuva lintu lensi heidän yläpuolellaan.

”Olin kuullut sen äänen jo pari päivää aikaisemmin ja miettinyt, onko se täällä jossain. Myöhemmin järjestimme illanistujaiset, jossa kuulin naapurin kysyvän mieheltäni kuiskaten, onko lepakoiden määrä lisääntynyt alueellamme.”

Tieto siitä, että naapurustoon on saapunut noita, on herättänyt uteliaisuutta. Sittemmin on myös selvinnyt, että Sjöblom ei ole Vartiokylän ainoa, joka luottaa luonnon antien parantavaan voimaan, avaruuskiertolaisuuteen, sielunvaellukseen, lintujen tuomiin viesteihin ja erilaisiin loitsuihin.

Mitä avoimemmin Sjöblom on aiheesta puhunut, sitä enemmän hän on saanut ajatuksilleen vastakaikua. Toisaalta hän tietää, että ihmiset saattavat muuttaa käytöstään jo sen perusteella, kun kuulevat hänen tittelistään. Kerran kylässä ollut vieras otti pajua, nokkosta, siankärsämöä ja leppää sisältäviä Noidan apu -nimisiä kukkatippoja ja päätyi illan päätteeksi tanssimaan alastomana pihalle.

”Yleensä tapahtuu asioita, kun olemme paikalla.”

Meillä Sjöblom tarkoittaa itseään ja ystäväänsä Nina Sulkasta, jonka kanssa hän luotsaa Sysimaa-yritystä. Sysimaa järjestää erilaisia tapahtumia, osallistuu luontoprojekteihin, pitää verkossa toimivaa koulua magiasta ja mytologiasta kiinnostuneille sekä valmistaa luonnontuotteita ja rituaali- ja magiatuotteita.

Sjöblomia on aina kiinnostanut ihmismieli ja ihmisyys. Ennen yrittäjän uraa ansioluettelossa luki: ”skitsofreniaan erikoistunut mielenterveyshoitaja”. Sjöblom kertoo turhautuneensa edellisellä alallaan erityisesti tapaan, jolla ihmisiä hänen mielestään hoidettiin. Hän koki, että hoitajan roolina oli lähinnä lääkitseminen.

”Se tuntui lääkekielteiselle ihmiselle ristiriitaiselta. Koin, että on oltava jokin muukin tapa hoitaa ihmisiä. Se oli sellaista lääkkeitä suuhun ja huoneeseen -meininkiä. Todella surullista.”

Sjöblom kertoo arvostavansa länsimaista lääketiedettä, vaikka luottaa omassa elämässään enemmän kasvilääkintään ja vaihtoehtohoitoihin. Hän kertoo valmistavansa kaikki perheensä rohdot itse.

Flunssaa hoidetaan kuusenkerkkäsiirapilla, korvatulehdusta valkosipulilla ja silmätulehdusta kehäkukalla. Lähes kaikki villiyrtit löytyvät omalta pihalta, jonka ruukuissa ja laatikoissa riittää kasvatettavaa. Erilaiset projektit näkyvät kodin sisällä asti, sillä perheen keittiöstä löytyy muun muassa pahvilaatikollinen lasipurkkeja ja pari isoa kurpitsaa.

”Mummillani oli aivan valtavat kasvi- ja yrttimaat. Hän opetti minulle pelikorttiennustamista ja enteiden lukemista jo varhain. Se oli suurta hupia lapsena, kun sai olla mummilla yökylässä.”

Tänä syksynä Vartiokylässä noidutaan pataruokaa, joka ainakin tekijänsä mukaan parantaa kaikki pöpöt. Vähän kuin saunassa olisi.