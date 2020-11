Villit avaruuskuvioiset matot ovat olleet niin suosittuja, että ne ovat loppuneet Rustan myymälöistä.

Markkinoilla on tällä hetkellä matto, joka on kuumaa tavaraa erityisesti kissanomistajien keskuudessa.

Yksi maton hamuajista on kahden kissan omistaja Ida Joutsio. Helsinkiläinen Joutsio on jo tovin etsinyt itselleen halpatavaraketju Rustan mattoa, jossa on vaaleanpunaisen, sinisen ja violetin sävyinen avaruuskuvio.