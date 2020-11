Senaatintorin joulupuu tulee tänä vuonna Mellunkylästä. Isopahkaloiden perheen kotitalon pihassa kasvanut kuusi on ollut osa sisarusviisikon elämää vuosikymmenten ajan.

Kun Senaatintorin isoon joulukuuseen syttyy viikonloppuna valot, Mellunkylässä kasvaneella Isopahkalan sisaruskatraalla on todennäköisesti kyynelissä pidättelemistä.

Kotitalon pihakuusen päätyminen pääkaupungin ykkösjoulupuuksi on tähtihetki, joka päättää yhden aikakauden.

”Kun muutimme tänne aikoinaan vuonna 1953, kuusi oli aivan pieni. Nyt ympärysmitta on yli kaksi metriä ja halkaisija reilu 65 senttiä. Pitää olla kaksi ihmistä halaamassa, että kädet yltävät ympäri”, kertoo Ritva Remes.

Kolmilapsinen perhe oli asunut aiemmin Satakunnassa. Heidät toi pääkaupunkiin isän työ. Remes oli muuton aikaan neljän, isoveli Markku Isopahkala kuuden ja pikkuveli Risto Isopahkala 2-vuotias. Helsingissä syntyivät vielä nuorimmaiset, Jukka ja Jorma Isopahkala.

”Nyt olemme kaikki kuuskytplussia”, Remes sanoo.

Yli seitsemänkymmentä vuotta sijoillaan seisonut kuusi on siis ollut sisarusten elämässä kaikki nämä vuodet. Isän kuolemasta on jo pitkä aika. Äiti jäi asumaan pikkuruiseen omakotitaloon lasten lennettyä pesästä.

”Kotitalo on ollut sellainen keskipiste. Tulimme aina äidin luokse. Kuusi on ollut keskeinen ja merkityksellinen osa historiaa”, Remes sanoo.

Isopahkalan perheen pihakuusi on aina tuottanut paljon käpyjä.­

Lapsena ja nuorena pihapiirin kuusi innoitti leikkejä ja toimi suoja- ja turvapaikkana.

”Käpyjä me tietysti lapsena keräsimme. Kuusi on tehnyt niitä aina hirveästi. Puun alus on joskus ollut ihan ruskeanaan kävyn suomuista, kun oravat ovat siellä puussa herkutelleet”, Remes muistelee.

”Nuorempana kun me pojat olimme tehneet pahoja, kiipesimme kuusen oksia pitkin ylös puuhun niin, ettei kukaan päässyt perään”, Jukka Isopahkala kertoo.

Erityisen tärkeä ja merkityksellinen kuusi oli lasten mukaan heidän äidilleen.

”Äiti sanoi, ettei sitä saa kaataa niin kauan kuin hän elää”, Remes kertoo.

Äiti ja hänen uusi puolisonsa asuivat talossa kaksistaan viimeiset 30 vuotta. Äiti eli 92-vuotiaaksi ja hänen puolisonsa 103-vuotiaaksi.

Varsinkin viimeisinä vuosina, kun äidin jalat eivät enää toimineet kunnolla ja ulkoilu oli vaikeaa, kuusi tarjosi hänelle paljon iloa. Äiti istui makuuhuoneen ikkunan ääressä ja katseli elämää kuhisevaa puuta.

”Se oli hänen maisemansa. Koska kuusi on niin tiheä ja iso, siinä on asunut paljon eläimiä. Oravien ja pikkulintujen lisäksi muun muassa variksia, harakoita ja fasaaneja. Linnuista hienoin on ollut satakieli. Pupuja ja niiden koloja on myös ollut paljon”, Remes kertoo.

Kolme vuotta sitten näihin aikoihin äiti nukkui pois. Hänen poismenonsa jälkeen vanha kotitalo on palvellut suvun yhteisenä paikkana. Viime aikoina sisarukset ovat kuitenkin alkaneet miettiä, mitä tehdä tontille ja sen rakennuksille.

”Tulevaisuudesta ei tiedä. Puu on niin valtava, että jossakin vaiheessa sen joutuu joka tapauksessa kaatamaan. Siksi meillä oli ollut joskus puhetta kuusen antamisesta kaupungille”, Remes sanoo.

”Aina kun olemme käyneet Senaatintorilla katsomassa kuusta, olemme miettineet, olisiko meidän kuusi komeampi.”

Syksyllä asia palasi taas Remeksen mieleen. Yhtenä lokakuisena aamuna ennen kymmentä hän alkoi pohtia, mahtaako Senaatintorin joulukuusi olla jo valittu.

”Rupesin googlaamaan. En kuitenkaan löytänyt tietoa mistään, joten ajattelin, että valinta on varmaan jo tehty. Sitten yhtäkkiä löysinkin kaupungin sivuilta tiedotteen, jossa haettiin joulukuusia. Se oli julkaistu samana päivänä kello 9.07”, Remes muistelee.

”Ajattelin että tämä ei ole todellista. Soitin heti tiedotteessa olevaan numeroon ja kerroin vähän meidän kuusestamme. Minulle vastattiin, että laita ihmeessä kuusi tarjolle.”

Remes varmisti asian vielä veljiltään ja pisti sitten matkaan sähköpostiviestin, jossa oli kuvia kuusesta. Sen jälkeen hän jäi jännittyneenä ja toiveikkaana odottamaan.

”Viikko sitten tiistaina he soittivat. Ajattelin että sieltä sanotaan, ettei tämä nyt osunut teidän kohdallenne tällä kertaa”, Remes kertoo.

Mutta soittaja sanoikin, että kuusiraati on päättänyt valita Isopahkalan perheen kuusen Senaatorintorille.

”Onneksi oli silloin tuoli lähellä. En ollut uskaltanut toivoa isosti, että meidän kuusemme valitaan. Sillä tavalla arasti toivoin. On melkein kuin ihme, että tämä meni tällä tavalla. Meille kuusen pääsy Senaatorintorille on vähän kuin lottovoitto”, Remes sanoo.

”Kuusen tarina saa uskomattoman arvokkaan ja hienon päätöksen, kun se on siellä kaikkien katseltavana. Meille se on iso juttu. Halusimme vielä kunnioittaa äitiä tällä tavalla. Kuusi pääsee kunniapaikalle.”

Muut sisarukset ovat yhtä mieltä siitä, että paremmin kuuselle ei olisi voinut käydä. Haikeuteen sekoittuu kiitollisuus.

”Meille tämä on iloinen lähtö”, sanoo Risto Isopahkala, joka on kirjoittanut jopa runon kuusen kunniaksi.

Yksi kuusi Mellunkylästä, Linnanrakentajantieltä Ei se ole enää ihan uusi meidän ”mamman” joulukuusi Meitä talon ”lapsia” on viisi Senhän kuusi jo tiesi Rauhassa ja vapaana sai kasvaa yli 70 vuotta Siitä tuli kaunis ja arvokas meille aina rakas Vaan kaikella on josku hoppu saada kunniakas loppu Sillä on ilo ja kunnia tuoda kaikille juhlamieltä Helsingin Senaatorintorille vuonna 2020 Risto Isopahkala

Sisaruksilla ei ole kuusen alkuperästä tarkkaa tietoa. Lapsikatraan nuorimmainen, Jorma Isopahkala on vuosikymmenet puhunut sinnikkäästi Amerikan kuusesta.

”Fanny-täti asui Kanadan Vancouverissa. Hän kävi harvoin Suomessa, mutta on puhuttu, että jollakin näistä vierailuistaan Fanny olisi tuonut kuusen”, Jukka Isopahkala sanoo.

Kukaan ei ole hänen mukaansa todistanut toisin, mutta alkuperästä on muitakin tarinoita.

”Ne jotka osaisivat ihan tarkkaan kertoa, mistä kuusi tuli, ovat nyt jo tuolla yläkerrassa”, Remes sanoo.

Remeksen mukaan on selvää, että kuusi on joka tapauksessa saatu lahjaksi.

Senaatintorin joulupuu valikoitui kunniatehtävään viidenkymmenen tarjokkaan joukosta.­

Nyt lahja lähtee kiertoon. Tänä vuonna joulukuusiehdokkaita oli Helsingin kaupungin rakentamispalvelun Staran työnjohtajan Ilkka Keon mukaan viitisenkymmentä, mikä on paljon enemmän kuin vuosi sitten. Kuusia tarjottiin Vihdistä, Sipoosta ja Kirkkonummelta asti.

”Niin kaukaa ei viitsi lähteä hakemaan. Siinä menee koko päivä”, Keko sanoo.

Kaikki Helsingistä tarjolle tulleet kuuset tiimi sen sijaan kävi katsastamassa. Neljä–viisi kuusista oli Keon mukaan sellaisia, että niitä olisi voinut ajatella Senaatintoria koristamaan.

”Mellunkylän kuusi oli kuljetusta ajatellen paras ja vielä ihan kivan näköinenkin”, Keko sanoo.

”Valittavan kuusen pitää olla sopusuhtainen ja melko tuuhea. 20-metrinen kuusi alkaa jo olla liian pitkä. Noin 18 metriä on hyvä mitta.”

Ehdokasjoukko oli perinteiseen tapaan hyvin kirjava, Keko kuvailee. Joukossa oli kaksilatvaisia, kuusikossa kasvaneita toispuolisia ja vanhuuttaan harvoja puita.

”Ei sellaisia voi laittaa torille”, Keko sanoo.

Isopahkaloiden kuusi kaadetaan perjantaina aamulla ja kuljetetaan samantien Senaatorintorille. Valaistuksen puu saa viikonlopun aikana.

”On hieno hetki, kun valot loistavat korkeuksiin siinä kirkon edessä, vielä kaiken tämän harmauden ja pimeyden ja koronan keskellä”, Remes sanoo.