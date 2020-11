Mies on vaaninut naisia ja lapsia Roihuvuoren metsiköissä syksystä lähtien.

Roihuvuoressa on syksyn aikana herättänyt pelkoa ”tontuksi” kuvailtu mies, joka on ahdistellut tai seurannut useaa naista ja lasta.

Sosiaalisessa mediassa käydyissä keskusteluissa miehen on kerrottu piileksineen pusikoissa ja tuijottaneen naisia ja lapsia. Joitakin ihmisiä mies on lähtenyt seuraamaan. Muutamaa kohti mies on myös hyökännyt.

Miehen tuntomerkeiksi kuvaillaan vaaleaa ihoa, noin 170 senttimetrin pituutta sekä tanakkaa ruumiinrakennetta. Mies on noin 50-vuotias.

Kasvoiltaan mies näyttää useiden silminnäkijöiden mukaan ”tontulta”.

HS haastatteli Roihuvuoressa asuvaa naista, joka kohtasi miehen kävelylenkillään. Nainen esiintyy jutussa nimettömänä, koska pelkää ahdistelijan löytävän hänet.

”Kävelimme metsäpolulla Prinsessantien ja siirtolapuutarhan välisessä metsässä lasten kanssa. Yhtäkkiä havahduin, kun ihan meidän takana oli tuntomerkkeihin sopiva mies”, nainen kertoo.

”Mies ilmestyi kuin tyhjästä.”

Kohtaaminen tapahtui lokakuussa.

Mies seurasi naista ja lapsia metsikössä. Kun nainen kiihdytti kulkua, mies kiihdytti perässä.

”Mies tuijotti oudosti hymyillen”, nainen kertoo.

Kun nainen ja lapset pääsivät paikkaan, jossa oli muitakin ihmisiä, mies palasi nopeasti takaisin metsään.

Mies kuitenkin jatkoi naisen ja lasten seuraamista myöhemmin. Vasta isommalla tiellä mies jättäytyi naisen ja lasten kintereiltä.

HS:n haastattelema nainen kuvailee miestä persoonallisen näköiseksi.

”Hänellä oli peikkomainen tukka ja hän näytti vähän tontulta. Tuli sellaiset vibat, että kaikki ei ole kohdallaan”, nainen sanoo. Naisen kertoman mukaan miehellä oli vaaleat hiukset.

Metsäkävelyllä naista ei ehtinyt pelottaa, sillä huoli lapsista oli suuri. Kohtaamisen jälkeen naista on arveluttanut liikkua lasten kanssa ulkona. Erityisesti pimeällä liikkuminen pelottaa.

”Nyt täytyy valita reitit sen mukaan. Metsäreiteille ei voi mennä yksin”, nainen sanoo.

Roihuvuoressa on paljon puistomaisia ulkoilureittejä, joita pitkin kuljetaan esimerkiksi Siilitien metroasemalle sekä Itäkeskukseen.

Myös Länsi-Herttoniemessä on tavattu ”tontun” näköiseksi kuvailtu mies. Helsingin Sanomat haastatteli Herttoniemessä asuvaa naista, joka kohtasi mahdollisesti saman miehen lokakuussa Herttoniemessä.

”Kävelin kissa sylissä myöhään illalla. Se äijä käveli melkein päin. Hän toljotti vähän niin kuin tonttu, silmät selällään”, nainen kuvailee.

”Se oli hirveän hämmentävää ja pelottaa.”

Välillä mies kääntyi pimeälle kujalle.

”Aloin ihan tärisemään”, nainen kertoo.

Siinä vaiheessa paikalle oli tullut myös toinen henkilö. Kun mies havaitsi toisen ihmisen, hän katosi pimeyteen.

Herttoniemeläinen nainen kuvailee miestä samalla tavalla kuin roihuvuorelainen nainen, paitsi herttoniemeläisen mukaan miehen hiukset olivat tummat.

Nainen soitti hätänumeroon tapauksen jälkeen.

Helsingin poliisilaitoksella tapausta ei tunnisteta, vaikka HS:n tietojen mukaan useat henkilöt ovat tehneet ilmoituksen ahdistelijasta.

Poliisin ohjeiden mukaan akuutissa tilanteessa kannattaa soittaa yleiseen hätänumeroon. Hätänumeroon voi kertoa, mitä on tapahtunut. Lisäksi hätänumeroon kannattaa antaa mahdollisimman tarkat tuntomerkit ahdistelijasta.

Mikäli tilanne ei ole enää akuutti, poliisi toivoo tietoja poliisilaitoksen vihjesähköpostiin.