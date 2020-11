Yrittäjä Jesse Kettunen avautui Facebookissa kovasanaisesti kaupungin toiminnasta Vuosaaren Aurinkolahdessa. Toimialajohtaja Tommi Laition mukaan kaupunki toimii yleisen linjan mukaisesti. Facebook-tekstissä nimeltä mainittu virkamies teki rikosilmoituksen kunnianloukkauksesta.

Helsingin Vuosaaressa toimiva yrittäjä syyttää kovasanaisesti Helsinkiä bisnesidean varastamisesta ja korruptiosta. Kaupungin mukaan asiassa on toimittu yleisen linjan mukaisesti.

Toinen Facebook-tekstissä mainittu virkamies on tehnyt rikosilmoituksen kunnianloukkauksesta. Facebook-kirjoitus on kerännyt useita tuhansia reaktioita ja sitä on jaettu valtavasti.

Yrittäjä Jesse Kettunen on tuohtunut, koska hänen mukaansa oman liikeidean läpivieminen on tehty mahdottomaksi.

Kettunen on suunnitellut kahden yhtiökumppaninsa kanssa liikeideaa Vuosaaren Aurinkolahteen vuoden verran. Suunnitelmien mukaan Aurinkolahden satamassa kelluisi pian ravintolalautta, jonka yhteydessä toimisi vesiurheiluvälinevuokraamo.

Samankaltainen yritystoiminta on Kettuselle tuttua. Twin Brothers -yritys on tarjonnut kaupunkilaisille saunalauttatoimintaa, risteilyjä ja välinevuokrausta Aurinkolahden alueella useassa toimipisteessä jo vuosien ajan.

Mutta kun kolmikko jätti kesällä kaupungille hakemuksen kelluvasta kahvilavuokraamosta, idea torpattiin.

”Meille sanottiin, että hanke ei sovellu sinne kaupunkikuvallisesti”, Kettunen kertoo.

Jesse Kettusella, 29, sekä Ilmari, 21, ja Onni Heikkisellä, 21, on mennyt Kettusen mukaan lupahakemuksiin ja suunnitelmiin rahaa viimeisen vuoden aikana noin 10 000 euroa.

Senkin vuoksi harmitus oli suuri, kun hieman Kettusen ja Heikkisten hakemuksen hylkäämisilmoituksen jälkeen Kettunen näki Helsingin kaupungin tiedotteen, jonka mukaan kaupunki kehittää merellistä Helsinkiä ja Itä-Helsingin rantareittiä.

Tiedotteen mukaan kaupunki haluaa helpottaa uusien yrittäjien toimintaa alueella. Myös Helsingin Sanomat uutisoi kaupungin suunnitelmista marraskuussa.

Kaupungin julkaiseman kaavan mukaisesti Aurinkolahden sataman rantavallille sopivaa toimintaa olisivat esimerkiksi sauna, talviuinti, kahvila, ravintola, vesiurheiluväline-vuokraamo ja vesiliikennereitin pysäkki.

”Kaupunki julkaisi meidän liikeidean”, Kettunen kertoo.

Helsinki on asiasta eri mieltä. Kaupungin näkemyksen mukaan mahdollinen kahvilapaikka laitetaan avoimeen hakuun eikä sitä voi antaa suoraan yhdelle yrittäjälle. Näin taataan yrittäjien tasapuolinen kohtelu.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio pahoittelee, että kaupunki ei ole onnistunut viestimään yrittäjälle eri vaiheista ja vastuista selkeästi.

”Ranta-alueisiin liittyy paljon arvoja ja huomioitavia seikkoja. Emme ole osanneet tarpeeksi selkeästi kertoa yrittäjille tästä prosessista, jolla pyritään paitsi tuottamaan uusia palveluja, mutta myös turvaamaan luontoarvot ja naapuruston viihtyvyys.”

Aurinkolahden uimaranta on Laition mukaan yksi Helsingin suosituimpia uimarantoja.

”Yrittäjä on toiminut alueella urheiluvälinevuokrausalalla, ja haluaisi laajentaa toimintaa nyt kahvilatoimintaan”, Laitio kertoo.

Näin keskeisellä paikalla kahvilat laitetaan Laition mukaan Helsingissä yhteiseen hakuun yrittäjien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi.

”Keskeisillä paikoilla kaupungin linjana on, että yrittäjät valitaan avoimen haun kautta.”

Kettusen yrityksellä on tällä hetkellä välinevuokrausta muun muassa Aurinkolahden aallonmurtajalla. Aallonmurtajalle on tehty vuokrasopimus, joka on voimassa vuoteen 2025 saakka.

Laition mukaan Kettusen ideoimalle kelluvalle toiminnalle ei ole löytynyt sopivaa paikkaa Aurinkolahdesta.

”Aallonmurtajalla voisi olla kahvilatoimintaa, mutta nykyisellä yrittäjällä on vuokraoikeus välinevuokraukseen siinä. Kaupungin linjan mukaisesti suosituilla paikoilla kahvilapaikat jaetaan avoimen haun kautta”, Laitio kertoo.

”Emme siis voi avata yrittäjän ehdottamaa kokonaisuutta hakuun, koska yrittäjällä on rajatummalle toiminnalle voimassa oleva vuokrasopimus.”

Mikäli haku avattaisiin, nykyisten yrittäjien täytyisi Laition mukaan hyväksyä riski, että joku muu saatettaisiin valita kahvilatoimintaan.

Soppaa hämmensi entisestään kaupungin marraskuussa julkaistu tiedote, jossa kerrottiin Itä-Helsingin rantareitin kehittämisestä. HS teki tiedotteen pohjalta uutisen.

Kettusen kannalta tiedote näytti siltä, kuin kaupunki olisi varastanut Kettusen yrityksen liikeidean.

Jutussa oli Laition mukaan kyse kaavoituksen ja aluekehittämisen suuntaviivoista.

Kelluvan toiminnan toteuttaminen Aurinkolahdessa tarkoittaisi Laition mukaan merkittäviä investointeja.

”Nykytilanteessa kelluvien palvelujen tuottaminen tällä paikalla ei ole turvallisuussyistä mahdollista. Tämän näkemyksen liikuntapalvelut on välittänyt yrittäjälle.”

”Pahoittelen, että yrittäjälle on tullut sekava olo tästä”, toimialajohtaja Laitio sanoo.

Laition mukaan aallonmurtajalle ei voi tuoda kelluvaa toimintaa, koska kyseinen laituri on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnassa oleva vesiliikennelaituri.

Vesiliikennelaitureilta vuokrataan käyttöoikeuspaikkoja vesiliikennettä varten.

”Vesiliikennelaitureille ei pääsääntöisesti tehdä pysyviä vuokrauksia purjehduskauden ajaksi. Jos vuokrauksia tehdään, voidaan laituripaikkoja osoittaa vain vesiliikennettä harjoittavien alusten säilytyspaikaksi tai kaupungin muiden laituripaikkojen vuokralaisten väliaikaiseksi väistöpaikaksi.”

Näissä tapauksissa vesiliikennelaiturien vuokraukset tehdään Laition mukaan vain purjehduskaudeksi kerrallaan tai enintään väistötarpeen ajaksi.

Jesse Kettunen toi turhautumisensa esille Facebook-päivityksessä, jota jaettiin sosiaalisessa mediassa runsaasti. Päivityksessä esitettiin vakavia syytöksiä kaupungin liikuntapalvelujen toimintatavoista.

Helsingin liikuntapalvelut julkaisi Helsinki Liikkuu -Facebook-sivullaan pitkän vastausviestin Kettusen päivitykseen.

”Facebook-päivitysten vakavimmat syytökset koskevat korruptiota. Päivityksissä esitetään liikuntapalveluiden työntekijän pyytäneen suoraa rahaa, jotta hankkeet, lupa-asiat ja suunnitelmien eteneminen nopeutuisivat. Lisäksi kaupunginvaltuutetuille lähetetyissä viesteissä on esitetty väitteitä lähipiirin suosimisesta. Syytökset ovat poikkeuksellisen kovia, ja niihin suhtaudutaan kaupunkiorganisaatiossa äärimmäisellä vakavuudella”, päivityksessä kerrotaan.

Laition mukaan Helsingin kaupunki suhtautuu väitteisiin erittäin vakavasti. Laitio on pyytänyt sekä kaupungin oikeuspalveluja että itsenäisesti toimivaa sisäistä tarkastusta selvittämään asiaa.

HS tavoitti toisen Kettusen alkuperäisessä Facebook-päivityksessä nimeltä mainitun virkamiehen. Hän kertoo tehneensä rikosilmoituksen kunnianloukkauksesta. Hänen mukaansa hän on toiminut moitteettomasti.