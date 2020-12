Helsingin hampaisiin joutunut yleinen sauna lopettaa Meilahdessa – 1800-luvun idylliä ylistettiin The New York Timesiä myöten

Meilahdessa toiminut Kaurilan sauna sulkee ovensa saunarakennuksen omistajavaihdoksen vuoksi. Yritys havittelee uutta saunanpaikkaa Seurasaaren kupeesta.

Meilahdessa toimiva Kaurilan sauna lopettaa yleisen saunatoiminnan nykyisissä tiloissaan. Syynä toiminnan päättymiseen on saunarakennuksen omistajavaihdos.

The New York Times -lehteä myöten hehkutettu sauna ehti toimia nykyisellä paikallaan vuodesta 2009. Kesäkuussa Helsingin kaupungin rakennusvalvontapalvelut antoi Kaurilan saunalle kehotuksen joko lopettaa toiminta tai hakea sille lupa rakennusvalvonnasta.

Rakennusvalvonnan mukaan saunayritys oli voimassa olevan asemakaavan vastainen, sillä alue on asemakaavassa määritelty asuinrakennusten alueeksi. Kaupunki oli myös saanut valituksia esimerkiksi saunan aiheuttamasta savusta.

Kaurilan saunan yrittäjä Saara Heikkinen kertoo, että saunatoiminta Meilahdessa päättyy, koska hän joutuu luopumaan saunarakennuksen omistusosuudestaan.

Saunan toiminta jäi tauolle koronaepidemian vuoksi syyskuun lopulla, ja se avautuu uudelleen vasta, kun uusi paikka saunalle löytyy.

Myynnin syy ei Heikkisen mukaan suoranaisesti liity lupa-asioihin, vaan taustalla on kiinteistön yhteisomistukseen liittyviä erimielisyyksiä. Kaurilan saunan vastinetta rakennusvalvonnan kehotukseen ei ehditty käsitellä, Heikkinen sanoo.

”Teen kaikkeni, että toiminta jatkuu mahdollisimman pian. Kun saunasta kaksi vuotta sitten tuli ensimmäiset valitukset, olimme heti yhteydessä Helsingin kaupunkiin uuden paikan löytämiseksi”, Heikkinen kertoo.

Saunan lähiympäristössä lenkkeillessään Heikkinen yritti miettiä, missä saunatoiminta ei häiritsisi muita. Lenkkipolun varrelta löytyikin uusi mahdollinen saunanpaikka.

”Seurasaaren vieressä Läntisessä Pukkisaaressa on tyhjä kohta, mihin saunarakennus sopisi. Paikka on sopivasti katveessa niin, ettei se näy minnekään suuntaan”, Heikkinen sanoo.

Pienessä saaressa on historian harrastajien rakentama rautakautista elämänmenoa esittelevä kylä.

”Vanha hirsirakennus istuisi sinne kuin nenä päähän. Siellä olisi myös ranta, missä saunavieraat pääsevät uimaan. Aiemmin sitä mahdollisuutta ei ole ollut”, Heikkinen sanoo.

”Seurasaaren tarkoitus on näyttää, miten Suomessa on eletty ja oltu. Perinnesauna sopisi hyvin saaren läheisyyteen. Tiedän monen ihmetelleen, ettei siellä ole saunaa.”

Tämän sijainti-idean Kaurilan saunan väki esitti kaupungille syksyllä 2018. Heikkisen mukaan he ovat sen jälkeen useampaakin kertaan tiedustelleet asiasta, mutta kaupunki ei ole antanut suuria toiveita hankkeen etenemisestä.

”Kaupunginhallituksen vuonna 2019 vahvistamien tontinluovutusta koskevien linjauksen mukaan vapaat tontit luovutetaan lähtökohtaisesti avoimella hakumenettelyllä tai kilpailulla. Vain poikkeuksellisesti voimme vuokrata tontin tai esimerkiksi saunapaikan suoraan kysyjälle”, kertoo kiinteistölakimies Elina Kuikanmäki kaupunkiympäristön toimialalta sähköpostitse.

Kilpailun tai hakumenettelyn järjestäminen Kaurilan yrittäjien havittelemasta, Läntisessä Pukkisaaressa sijaitsevasta tontista taas on jäänyt Kuikanmäen mukaan muiden kiireiden jalkoihin.

”Yritystontit-tiimillä on vuodenvaihteessa päättymässä noin 200 maanvuokrasopimusta, joiden jatkaminen on ollut pienen tiimimme prioriteettina muiden ehdottoman kiireellisten tehtävien lisäksi tänä vuonna”, Kuikanmäki kirjoittaa.

Ensi vuoden suhteen tilanne näyttää Kuikanmäen mukaan valoisammalta.

”Sauna- ja kahvila- tai ravintolapaikkoja kysytään paljon. Meillä on tällä hetkellä muutama mahdollinen saunapaikka, joiden osalta kilpailun taikka ilmoittautumismenettelyn järjestäminen on ensi vuoden toimintasuunnitelmassa ja sitä koskevia valmistelutoimia on jo käynnistetty. Kaurilan saunallekin on siis mahdollista löytää uusi paikka ensi vuoden aikana”, Kuikanmäki sanoo.

Meilahden saunarakennus, jossa Kaurilan sauna tähän syksyyn asti toimi, on tuotu aikoinaan Tuusulasta. Kun paikka saunalle löytyy, Kaurilan saunan yrittäjät Saara Heikkinen ja hänen puolisonsa Jaakko Heikkinen ovat valmiita etsimään uuden hirsisaunan ja siirtämään sen Helsinkiin.

”Minulle on ollut sydämen asia, että olen voinut esitellä turisteille mökkisaunakulttuuria ja tarjota perinteisen saunomismahdollisuuden niille kaupunkilaisille, joilla ei ole muuten siihen mahdollisuutta”, Saara Heikkinen sanoo.

Siksi myös saunatoiminnasta kesällä syntynyt lupajupakka tuntui pariskunnasta ikävältä.

”Meidät yllätti, että yhtäkkiä alettiin edellyttää sellaista lupaa, jota ei oltu aiemmin pyydetty tai vaadittu”, Jaakko Heikkinen sanoo.

”Ennen kuin aloitin saunatoiminnan yli kymmenen vuotta sitten, kysyin kaupungilta, mitä lupia tarvitaan. Silloin minulle vastattiin, että saunatoiminnan pienimuotoisuuden vuoksi riittää, että terveysviranomaiset käyvät katsomassa saunatilan”, Saara Heikkinen kertoo.

Saunatoiminnan ollessa tauolla, yritys keskittyy muuhun liiketoimintaan. Se valmistaa käsityönä luonnonkosmetiikkaa ja kynttilöitä sekä myy kaikkea saunomiseen liittyvää Munkkiniemessä sijaitsevassa myymälässä.