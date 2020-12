Juha Meronen ja Jari Ruuskanen ostivat historiallisen sähkölaitoksen. He remontoivat siitä itselleen unelmakodin. HS Helsinki pääsi kurkistamaan sisään.

Tilaajille

Kun kulkee Pikku Huopalahdessa pitkin Paciuksenkaarta, päätyy kahden merkillisen ja varsin eriparisen rakennuksen luokse.

Toinen on vaatimattomalta näyttävä torni, joka on muurattu harmaista tiilistä. Vieressä sijaitseva rakennus taas on rapattu kivitalo, joka kielii menneestä rakennustaiteen loistosta.