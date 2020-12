Main ContentPlaceholder

Helsingissä piilottelee asuinalue, jonka olemassaolo tuntuu epätodelliselta – Tätä värikkäiden tupien ja isojen pihojen paratiisia harva tuntee edes nimeltä

Jos sinun pitäisi osoittaa Helsingistä Marttila, tietäisitkö missä se on? Kyseessä on betonitalojen taakse kätkeytyvä idylli. Nyt asukkaat kertovat, miten se on pysynyt liki muuttumattomana.

Lori ja Markku Lepojärvi ovat asuneet Marttilassa lähes kaksikymmentä vuotta ja rakastuneet alueeseen.­