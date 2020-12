Läheisen hautaa koristelleissa kannattaa huomioida myös muut kävijät ja omaiset. Se, mikä miellyttää omaa silmää, ei välttämättä miellytä viereisten hautojen omaisia.

Joulunpyhät tuovat hautausmaille runsaasti omaisiaan muistelevia ihmisiä, tunnelmaa ja kynttilöiden tuiketta.

Se tietää loppukeväästä ylimääräistä työtä ja päänvaivaa hautausmaan työntekijöille.

”Talven jälkiä siivotaan viimeistään hautausmaiden kevätsiivouksen yhteydessä. Moni ajattelee, että joku toinen korjaa jäljet aina pois”, Helsingin seurakuntayhtymän hautaustoimen päällikkö Risto Lehto sanoo.

Hän muistuttaa, että niin ei kuitenkaan ole. Helppo muistisääntö olisi viedä haudalta vanhat kynttilänkuoret pois aina, kun tuo uuden tilalle. Vaikka hautausmaan työntekijät tekevätkin vuosisiivouksen keväisin, on vaikea tietää, mitä saa heittää pois ja mikä on tarkoitettu pysyväksi hautakoristeeksi.

”Me teemme yleissiivouksen joka kevät. Jätämme haudoille yleensä enemmän kuin otamme. Silloin on tavallista, että omainen voi ihmetellä, onko hautaa käyty siivoamassa lainkaan.”

Suomessa ei ole varsinaisia sääntöjä siitä, millaisia muisteluesineitä hautamuistomerkeille tai hautausmaiden muistolehtoihin saa tuoda ja mitä ei. Seurakunnilla voi olla keskenään kovinkin erilaisia näkemyksiä siitä, karsitaanko tavaraa muistomerkeiltä vai pyydetäänkö omaisia poistamaan turhat tavarat.

Pitäisikö selkeät säännöt sitten olla? Lehto ei osaa vastata kysymykseen yhdellä sanalla, koska nykyisessä tilanteessa on hyvät ja huonot puolensa.

”Moninaisuus on rikkaus. On hienoa nähdä, miten läheisen muistelun kulttuurista on tullut yhä persoonallisempaa. Toisaalta muiden kunnioittaminen saattaa joissain tapauksissa jopa unohtua, kun hautausmaa mielletään vain oman läheisen muistelupaikkana”, hän sanoo.

Istutuksistakaan ei ole annettu yksiselitteisiä kieltoja. Niistä tulee kuitenkin aina olla ennakolta yhteydessä hautausmaan puutarhureihin, sillä esimerkiksi puut ja pensaat voivat jäädä työkoneiden alle tai ne eivät sovellu hautausmaakorttelin tulevaan käyttöön.

”Haudalle istutettavat kasvit ja kukat pitää aina valita kasvupaikan mukaan”, Lehto kertoo.

Lehto itse jättäisi led-valokoristeita ja elektroniikkaa sisältävät esineet kotiin. Niistä voi jäädä ympäristöön pattereita tai muuta terävää. Ylipäätään kannattaa miettiä, millainen muistelutapa miellyttää myös muiden hautausmaalle siunattujen omaisia, eikä varmasti loukkaa ketään.

Lehto muistuttaa, että hautausmaat ovat kaikkia poismenneiden läheisiä varten.

”Yksinkertainen ja pelkistetty muistelutapa on tästä syystä usein paras vaihtoehto”, hän sanoo.

