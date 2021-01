Töölössä sijaitsevaan vuokravarastoon rakennetaan erityistä tilaa, jonka asiakkaiksi havitellaan tavallisia viininharrastajia.

Vuokravarastot eivät ehkä tuo ainakaan ensimmäisenä mieleen tummia puupintoja ja punaisia mattoja. Sellaisia vuokrattavaan varastotilaan on kuitenkin nyt tulossa Helsingissä.

Pelican Self Storage -vuokravarastoyritys valmistelee parhaillaan Töölön toimipisteeseensä avattavaa viinivarastoa. Koronapandemia on viivästyttänyt töitä, mutta näillä näkymin ensimmäiset asiakkaat pääsevät tuomaan pullojaan säilöön maaliskuussa.

Varasto koostuu lukituista kaapeista, joiden lämpötila on säädetty viinien säilytykseen sopivaksi. Kuin vuokrattava viinikellari.

Viinikellareita ja klubimaisempia tiloja on toki kaupungissa muitakin. Esimerkiksi töölöläinen taloyhtiö on myynyt tyhjilleen jääneen varastonsa viiniharrastajien käyttöön. Töölöläistalon kellarista saa varastopaikan, jos tilaa on ja hakijalta löytyy 7 000 euroa sekä kaksi suosittelijaa.

Pelican Self Storagen alue- ja markkinointipäällikkö Jarkko Tepponen kuvailee uuden viinivaraston vastaavan hieman erilaiseen kysyntään kuin esimerkiksi viiniklubit.

”Meidän omamme ovat ehkä enemmän suunnattuja tavalliselle kansalaiselle”, Tepponen kertoo.

”Siitä ei tehdä hifistely- tai hienostelupaikkaa, vaan sen on tarkoitus olla kaikkien käytettävissä.”

Toisin kuin monilla viiniklubeilla, Pelicanilla ei ole varaston yhteydessä maistelu- tai oleskelutiloja. Varasto toimii samalla periaatteella kuin yrityksen muutkin vuokravarastot, eikä säilytystilaa voi ostaa omaksi. Kaappeja voivat vuokrata myös yritykset.

Kaappien koot vaihtelevat puolesta neliöstä aina neljään neliöön asti. Pulloja kaappeihin mahtuu kaapin koosta ja säilytystavasta riippuen sadastaviidestäkymmenestä tuhansiin asti. Tarkkoja hintoja säilytykselle ei ole vielä määritelty, mutta Tepponen arvelee niiden asettuvan 30–250 euroon kuukaudessa kaapin koosta riippuen.

Vuokrakaapeissa ei ole valmiita sisusteita, vaan vuokralainen tuo itse mahdolliset pullotelineet ja muut tykötarpeet. Kaappi itsessään muistuttaa hieman joistain kauppakeskuksista löytyviä kylmälokeroita.

Viinipullot säilyvät kaapissa sopivassa lämpötilassa ja valolta suojattuina.­

Varasto rakennetaan Töölön toimipisteen kellariin. Paikan valintaan vaikutti varaston saavutettavuus julkisilla kulkuvälineillä sekä vapaana oleva tila. Kaappeja rakennetaan rivikaupalla, yhteensä noin kahdeksankymmentä.

Mallia yritys hakee Tukholmasta, jonne tanskalaisomisteinen Pelican avasi viinivaraston muutama vuosi sitten. Se osoittautui menestykseksi, ja tilaa on laajennettukin jo kahdesti.

Tepponen uskoo kysyntää riittävän Suomessakin. Uskoa vuokrattavan viinikaapin menestykseen on jopa siinä määrin, että myöhemmin tänä vuonna vuokravarasto avataan myös Espoon Tapiolan rakentuvaan toimipisteeseen.

