Ruokaviraston pihaan Viikissä syntynyttä oikopolkua pidetään sisukkaasti auki talvellakin. Turvallisuuspäällikkö toivoo, että jalankulkijat käyttäisivät mieluummin virallisia reittejä.

Viikissä Ruokaviraston parkkipaikalle rakennettiin viime kesänä aita ihmisten käyttämän oikoreitin varrelle. Nyt aidan kohdalle on kasattu lumet. Joku on halkaissut lumiröykkiön kahtia.­

Joskus oikoreittejä halutaan puolustaa, vaikka mikä olisi.

Sen huomasi viikkiläinen Laura Koskelainen keskiviikkona kulkiessaan Ruokaviraston rakennusten läheisyydessä.

Viikin Ruokaviraston vierestä on mennyt oikoreitti jo vuosia. Toisella puolella ovat Prisma ja Viikin kampusrakennukset, toisella puolella Latokartanon asuinalue. Ihmisillä on tapana kulkea siitä, mistä on lyhin matka.

Oikoreitin käyttöä yritettiin hillitä kesällä, kun oikoreitille rakennettiin matala aita ennen Ruokaviraston parkkipaikkaa. Nyt samalle kohdalle oli kasattu suuri kasa lunta.

Mutta edes lumiröykkiö ei estä ihmisten oikaisemista. Lumen läpi oli lapioitu polku.

”Itse en mennyt siitä läpi, vaan kiersin”, kertoo Koskelainen, jota näky huvitti.

”Varmaan joku viitseliäs on raivannut reitin.”

Ruokaviraston turvallisuuspäällikkö Kari Paunonen tietää tapauksen.

”Meidän huoltomiehemme kertoi, että oli nähnyt siellä kolme nuorta miestä heilumassa lapioiden kanssa.”

Kyseessä on Paunosen mukaan alue, johon Ruokaviraston lumet aurataan.

”Se ei ole mikään virallinen oikaisureitti.”

Paunosta harmittaa se, että ihmiset eivät kunnioita kulkureittejä ja toisten omaisuutta.

”Noin 35 metrin päässä oikoreitistä menee virallinen talvireitti, jota pidetään talvellakin auki”, Paunonen sanoo.

”Kalliilla rahalla maisemoitu nurmikko on pilattu, kun ihmiset eivät jaksa kävellä 50 metrin matkaa. Ihmiset eivät enää välitä yhteiskunnan omaisuudesta”, hän kertoo.

Ruokaviraston nurmialueeseen on jäänyt oikoreitistä selvät kulumat. Ne näkyvät Google Mapsin satelliittikuvissakin.

”Itselläni ei tulisi kuuloonkaan mennä toisten ihmisten pihojen läpi”, Paunonen ihmettelee.

Oikoreitti näkyy kuvan keskellä rakennuksen vasemmalla puolella Google satelliittikuvassa.­

Monia viikkiläisiä harmittanut aita pystytettiin Ruokaviraston parkkipaikan ympärille viime kesänä turvallisuussyistä.

Erityisesti pyöräilijät ovat siirtyneet aidan ansiosta virallisille kulkureiteille. Kävelijöiden reittiin matala aita ei aina vaikuta.

”Siinä on poikkeloitu polkupyörällä ja kävellen autojen välistä. Turvaamme aidalla sekä ihmisiä että omaisuutta”, Paunonen kertoo.