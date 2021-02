Tässä kaupassa aika on pysähtynyt vuoteen 1980 – Vasta korona pakotti Herttoniemen farkkukaupan hankkimaan kännykän ja Facebook-tilin

Denim-kansan suosima Helsingin Farkkuvarastomyynti ei ole liiemmin pitänyt itsestään ääntä, sillä sen suosio on rakentunut muuta kautta. Korona sai kuitenkin yrityksen liittymään Facebookiin – ja hankkimaan lankapuhelimen lisäksi myös kännykän.

Helsingin Herttoniemen yritysalueella on vaaleankellertävä, vanha kerrostalo, jossa on kaksi asuinkerrosta ja jonka katutason liiketiloissa on harvinaislaatuinen kauppa.

Sen edustalla olevassa kyltissä lukee Helsingin Farkkuvarastomyynti. Liikkeen ovi käy tavallisena, talvisena arkipäivänä säännöllisesti, vaikka lähikaduilla autot ovat hautautuneet lumeen.