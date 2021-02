”Kun minä tykkään tästä Helsingin seudusta, sitä on kiva katsella”, Liisa Larjamo perustelee harrastustaan. Hän aikoo matkustaa kaikki HSL:n bussilinjat päästä päähän.

Eläkeläisrouva Helsingin Kannelmäestä nousee bussiin eikä tiedä, minne on menossa. Silloin hän on matkustaessaan tyytyväisimmillään.

”Pitäisi olla aikataulu ja suunnitella, siitä minä en oikein tykkää. Mieluummin hyppään pysäkiltä sisään ja mietin sitten, mihinkäs tämä taas menikään”, Liisa Larjamo, 77, sanoo.

Larjamo sai pari vuotta sitten ajatuksen ajella kaikki Helsingin seudun liikenteen (HSL) bussilinjat edestakaisin päästä päähän. Velvollisuuksien väliin oli siunaantunut luppoaikaa, ja Larjamo sai päähänsä viettää sen bussissa. Myös raitiovaunut, paikallisjunat ja metrot on kaikki ajettu.

”Kun minulla on näitä harrastuksia. Usein aamupäivällä on jokin hallituksen kokous, iltapäivällä luento tai jotain. Sitten kerran keksin, että hyppäsin johonkin bussiin ja katsoin, minne se meni”, Larjamo kertoo ensimmäisestä reissustaan.

Hän ei muista, mihin neitsytmatka suuntautui, mutta yksi alkupään reiteistä vei Jakomäkeen Pohjois-Helsinkiin, lähes Vantaan rajalle asti.

”Otin 77:n Rautatientorilta päättärille Jakomäkeen ja tulin 69:llä takaisin Kamppiin. Asuin aikoinaan Tapanilassa ja pyöräilin sieltä aika pitkälle. Nyt olin ihan huuli pyöreänä, että mitä kaikkea tänne on rakennettu”, Larjamo sanoo.

”Silloin hokasin, että tämähän on hauskaa. Pääsin pois kotoa ja vähän ajelemaan. Bussimatkustaminen on hirveän hauskaa sen sijaan, että ajaisi itse. Autolla ajaminen vie 90 prosenttia näkemisestä pois.”

Larjamo on pitänyt kirjaa matkustamistaan bussilinjoista.­

Larjamo on pitänyt matkoistaan kirjaa. Ajetut linjat on merkitty rastilla, ja jos rasteja on kaksi, tarkoittaa se, että reitti on kuljettu sen päästä päähän ja takaisin.

Lista on pitkä. AB-vyöhykkeiden bussireittejä on ”matkapäiväkirjassa” kruksattu 79 ja ABC-bussilinjoja 39. Niistä lähes jokaisen Larjamo on ajanut päästä päähän edestakaisin. BC-vyöhykkeiden bussilinjoja hän on ajanut yhdeksän ja lähibusseja 22. Vain ABCD-vyöhykkeiden linjat ovat käymättä.

Yhteensä 149 reittiä ja ties kuinka monta reissua. Mikä niistä sitten mahtaa olla viimeisin?

”Ensin 43:lla Kannelmäestä Kuninkaantammeen, siitä 560:llä Itä-Helsingin Rastilaan, mistä metrolla Itäkeskukseen. Siellä vaihdoin 550:een ja ajoin Westendin asemalle Espooseen. Sieltä tulin 510:llä eri reittiä Herttoniemeen”, Larjamo selostaa.

”Sitten piti jo päästä kotiinkin. Ajoin 79:llä Malmin asemalle, sieltä 560:llä Kuninkaantammeen, jossa vaihdoin 43:een, joka tuli tuohon kotiovelle. Ei siinä kierroksessa mennyt kuin viisi tuntia.”

Larjamo aloitti opintonsa vuonna 1962 Teknillisessä korkeakoulussa Hietalahdessa. Vuodesta 1964 lähtien hän jatkoi niitä Otaniemessä ja valmistui sieltä diplomi-insinööriksi.

Larjamo jäi eläkkeelle Maanmittauslaitokselta 13 vuotta sitten. Bussireittien koluaminen muistuttaa jollain tapaa hänen työtään.

”Tein karttoja, kävin rajaa, lohkoin ja haloin maita”, hän kuvaa ammattiaan.

Busseilla edestakaisin suhaamisen lisäksi Larjamo harrastaa teatteria, konsertteja ja oopperaa. Lisäksi hän kuuluu useisiin yhdistyksiin, kuten Helsingin kaupunginmuseon ystäviin, Ateneumin ystäviin ja Kiasman ystäviin.

”Minua kiinnostaa historia, varsinkin Helsingin historia. Kun minä tykkään tästä Helsingin seudusta, sitä on kiva katsella”, hän kertoo bussikierroksista.

”Välillä käyn Tekniikan museossa panemassa järjestykseen niitä romppeita, joita sinne tuodaan. Tehdään luettelot, valokuvataan. Eiväthän he [uuden ajan työntekijät] tiedä, mitä ne ovat. Minä aika paljon tiedän, kun olen alalla ollut.”

Joukkoliikenteen puolesta puhuu Larjamon mukaan maisemaseikkailun hinta. Yli 70-vuotiaalle AB-vyöhykkeen 30 päivän lippu maksaa 34 euroa. CD-vyöhykkeillä automaatti laskee päälle pienen lisän.

Larjamo matkustaa yleensä päivisin. Busseissa on tavanomaisesti ollut 30–40 matkustajaa. Koronaepidemian myötä väkeä on liikkeellä aiempaa vähemmän, kuten tiedetään. Larjamon mukaan matkustajia on päivisin viidestä kuuteen vuoroa kohden.

”Eihän siellä yleensä ole kuin jokunen mummo ja pappa ja minä. Varhaisaamuina on tietysti enemmän matkustajia. Ja kun ihmisten työaika loppuu, silloin tulee väkeä. Ja kolmelta, kun mukulat pääsevät koulusta.”

Mieluisimmat reitit ovat Larjamon mukaan ne, jotka kiemurtelevat pitkin maita ja mantuja. Hän kehuu erityisesti lähibusseja eli ”mummobusseja”, kuten hän kyseiset reitit on nimennyt. HSL:n lähibussit on suunniteltu erityisesti iäkkäille ja liikuntarajoitteisille, mutta niitä voivat käyttää kaikki matkustajat.

”Jos asut jossain Vuosaaren korvessa omakotitalossa, mummobussi ottaa sinut portilta. Ne kiertävät kaikki mahdolliset mutkat. Hyvänen aika, kun ne ovat mielenkiintoisia. Ne menevät alueille, joilla en ole koskaan ennen käynyt”, Larjamo kehuu.

”Sitä hämmästelee, että mitähän ne nyt rakentaa tuossa. Ja mikähän siinä on, kun en ole tuommoistakaan koskaan aiemmin huomannut.”

Tutustuuko lähibusseissa ihmisiin?

”Ei. Jos meitä on kaksi mummoa, ei siinä puhuta.”

Laulussa sanotaan, että linja-autossa on tunnelmaa?

”Se oli se, kun mentiin maaseudulle. Äijät joi kaljaa ja viinaa takapenkillä. Se oli se tunnelma.”

