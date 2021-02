Käpyläläisen puutalon kivijalassa toimineen kesäkahvila Siilen vuokrasopimus päättyi. Talvet Piilaaksossa asunut omistajaperhe suunnittelee kuitenkin palaavansa lopullisesti Suomeen kamppailtuaan pitkään oleskelulupien kanssa.

Yrittäjä ja pääomasijoittaja Jyri Engeström toteutti avopuolisonsa Caterina Faken kanssa yhden unelmistaan vuonna 2015. Sinä kesänä Käpylään, vanhan puutalon kivijalkatiloihin, avattiin kesäisin avoinna ollut kahvila Siili.

Nyt kahvilan vuokrasopimus on päättynyt. Kiinteistön omistaja on ilmoittanut, ettei sopimusta jatketa.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Talouselämä.

Sosiaalisen median pioneerina ja it-yrittäjänä tunnettu Engeström on tehnyt elämäntyönsä Yhdysvalloissa Piilaaksossa. Hän perusti Googlelle myydyn Jaiku-palvelun sekä suosittelupalvelu Ditton. Fake puolestaan on perustanut muun muassa suositun Flickr-kuvanjakopalvelun.

Engeström vastaa puhelimeen perheen kotoa San Franciscosta.

”Siili on tällä hetkellä vuokravarastossa paketissa ja odottaa mahdollista tulevaa uutta heräämistä”, hän naurahtaa ja jatkaa:

”Vuokrasopimuksemme tosiaan päättyi nykyisessä tilassa, ja rakennuksen omistajilla on nyt muita suunnitelmia tilojen suhteen. Siilin tavoite on ollut työllistää nuoria ja tarjota asiakkaille laatua ilman, että se välttämättä on kallista.”

Vuokrasopimus tehtiin alkuun viideksi vuodeksi, mutta sitä jatkettiin vielä vuodella, joten yllätyksenä sopimuksen päättyminen ei Engeströmin perheelle tullut.

Kahvila Siilin terassi ensimmäisenä kesänään vuonna 2015. Asiakaspaikkoja on sisällä kahdeksan, ulkona 14-16. Siili on työllistänyt kesästä riippuen 10-15 kausityöntekijää.­

Jyri Engeströmille Ilmattarentiellä sijaitseva kahvila on ollut monellakin tapaa merkityksellinen. Perhe viettää kesät Käpylässä.

”Lisäksi äitini talo, jossa synnyin, sijaitsee kahvilan ja meidän perheen talon välissä”, Engeström kertoo.

Käpylä edustaa hänelle omasta lapsuudesta tuttua vahvaa yhteisöllisyyttä. Sen vuoksi sinne perustettiin myös kahvila Siili.

”Siiliä tarvittiin, koska alueella oli omassa lapsuudessani vahva yhteisöllinen fiilis. Se on kadonnut aikojen saatossa, tai pikemminkin sen myötä, kun liiketiloja on muutettu asunnoiksi.”

Perheen toiveena on, että Siili jatkaisi jossain vaiheessa ja jossain muodossa.

Vaikka Siilinkin toiminta on ollut kysynnän näkökulmasta tappiollista – kahvilaan on käytetty enemmän rahaa kuin mitä se on tuottanut – se on Engeströmin mukaan osoittanut sen, että tietynlaiselle yhteisöllisyydelle on uudenlaista tarvetta.

”Se on jotain sellaista, mitä ihmiset kaipaavat.”

Engeström vannoo yhteisöllisyyden nimeen oikeastaan kaikessa, mitä tekee. Sen vuoksi perhe on aikeissa palata Piilaaksosta Suomeen. Alun perin Suomeen oli tarkoitus jäädä jo viime syksynä, mutta puolison tytär ei saanut tuolloin oleskelulupaa.

Lue lisää: Maailmankuululta sijoittajalta evätty oleskelulupa herätti keskustelun – Ministeri Haataisen mukaan säädökset muuttuvat kesään 2022 mennessä, mutta erityistä sijoittajien oleskelulupaa ei tule

Oleskelulupakortti saapui muutama vuorokausi sitten.

Jos hyvin käy, perhe palaa Suomeen myöhemmin tämän vuoden aikana ja jää tänne pysyvästi.

”Toki koronan tuomat matkustus- ja muut rajoitteet saattavat vielä muuttaa suunnitelmia.”

Korona-aika on muuttanut etätyökäytäntöjä osittain pysyvästi. Se on Engeströmin mukaan kaiken koronaviruksen tuoman ahdingon keskellä ehdottoman positiivinen asia.

”Minä ja moni muu voimme työskennellä fyysisesti nykyisin missä tahansa päin maailmaa. Uskon, että myös Suomesta käsin tehtävä kansainvälinen etätyö jatkuu pandemian jälkeenkin.”

Hänen mukaansa Suomi ei suinkaan ole Euroopan laidalla oleva unohdettu pieni maa, vaan vakavasti otettava vaihtoehto jopa Piilaakson teknologiaosaajille.

Engeström ei allekirjoita suomalaista mentaliteettia häviäjäkansana, päin vastoin.

”Suomella on valtavasti potentiaalia, ja sitä pitäisi osata ja uskaltaa hyödyntää. Yksi niistä on juuri se yhteisöllisyys, josta mielelläni itsekin puhun, koko maailmahan on tänä päivänä yhtä suurta yhteisöä”, hän kuvailee.