Moni kävelee Helsingin keskustassa rakennuksia koristavien pylväiden ohi tietämättä, mitä ne viestittävät.

”Pylväillä on esteettinen ja käytännöllinen merkitys”, kertoo arkkitehtuurimuseon arkistonhoitaja Petteri Kummala. Kummalan takana näkyvät Tuomiokirkon korinttilaiset pylväät.­

Pariskunta kiiruhtaa pienen pylväsrivistön ohi Unioninkadulla Kluuvissa. Pylväät ovat lähes yhtä paksuja kuin korkeita. Niiden välistä pääsee pujahtamaan Topelian sisäpihalle.

Kiireisen pariskunnan lisäksi moni muukin kulkee pylväiden ohi eikä tiedä, että pylväillä on heille viesti.

Topelian pylväät ovat doorilaiset, ja klassisen ihanteen mukaan niitä käytettiin sotilaallisissa rakennuksissa. Topeliassa taas toimii Helsingin yliopiston humanististen tieteitten laitoksia, joten miksi ihmeessä rakennuksessa on doorilaiset pylväät?

Arkkitehtuurimuseon arkistonhoitaja Petteri Kummala selittää sen myöhemmin. Aloitetaan nyt kuitenkin Senaatintorilta.

Kummala on lupautunut pienelle pylväskävelylle, jonka aikana hän avaa pylväiden viestejä.

Topelian doorilaiset pylväät viittaavat sotilasrakennukseen.­

Kun Senaatintorilla pyörittää päätään, erinäköisiä ja -kokoisia pylväitä näkyy joka puolella. Kummala pyytää kiinnittämään huomiota Valtioneuvoston linnan eli entisen Senaatin pylväisiin.

”Tässä rakennuksessa on monia viestejä. Rakennuksen arkkitehti Carl Ludvig Engel osasi käyttää pylväitä symbolisoimaan rakennuksen käyttötarkoitusta. Klassisen arkkitehtuurikäsityksen mukaan pylväät valittiin rakennuksen käyttötarkoitusta silmällä pitäen”, Kummala aloittaa.

Saksalainen arkkitehti Carl Ludvig Engel saapui 1810-luvulla Suomeen. Kun Helsingistä tuli maamme pääkaupunki, Engelin tehtävänä oli suunnitella uudelle pääkaupungille rakennuksia: julkisen vallan tiloja, kasarmeja, sairaaloita, kirkkoja ja tiloja yliopistolle. Hänestä tuli Suomen rakennustaiteen suunnannäyttäjä 1800-luvun alkupuoliskolla.

”Engel hallitsi suvereenisti klassisen arkkitehtuurin ja osasi käyttää sitä taidokkaasti”, Kummala sanoo.

Engelin arkkitehtuuri edusti uusklassismia. Tyylisuunta oli syntynyt Keski-Euroopassa, ja se otti vaikutteita antiikin Kreikan ja Rooman rakennusperinnöstä. Rönsyilevän barokin ja rokokoon jälkeen haluttiin suosia puhtaita ja yksinkertaisia muotoja. Uusklassismi palautti rakennuksiin myös antiikista tutut pylväät.

Niin teki myös Engel. Senaatin talo oli ensimmäisiä Engelin suunnittelemia rakennuksia Helsingissä. Se valmistui vuonna 1822, ja sitä koristavat korinttilaiset pylväät.

”Senaatin pääjulkisivun keskellä on komea kaksikerroksinen pylväikkö, joka kannattelee kolmiopäätyä, jollaisia oli antiikin temppeleissä. Vapaana seisova komea pylväikkö kertoo, että kyseessä on merkittävä rakennus. Pylväikkö myös osoittaa, missä ovat rakennuksen tärkeimmät sisätilat. Pylväiden takana on entinen senaatin istuntosali eli nykyinen presidentin esittelysali.”

Korinttilaiset pylväät tunnistaa siitä, että niiden yläosa eli kapiteeli on koristeltu kasviaiheilla, antiikin perinteen mukaan akanttikasvien lehdillä.

Korinttilaisia pylväitä käytettiin hallintorakennuksissa, kuten Senaatissa eli nykyisessä Valtioneuvoston linnassa.­

Kummala pyytää kääntämään päätä ja katsomaan Helsingin yliopiston päärakennusta, joka sijaitsee Senaatintorin vastalaidalla. Vuonna 1832 valmistunut rakennus on lähes identtinen Senaatin talon kanssa. Pylväät ovat kuitenkin erilaiset.

”Antiikin pylväsjärjestelmässä oli kolme erilaista pylvästyyppiä: korinttilaiset, joonialaiset ja doorilaiset”, Kummala selittää.

Korinttilaisia pylväitä käytettiin hallintorakennuksissa, koska ne symboloivat valtaa. Niitä käytettiin erityisen paljon Roomassa, joka oli vallan kaupunki. Esimerkiksi Pantheonissa on korinttilaiset pylväät. Senaatintorilla valtaa edustaa Valtioneuvoston linna.

” ”Pylväillä on esteettinen ja käytännöllinen merkitys. Ne kertovat symbolisesti rakennuksesta jotain, mutta samalla ne kannattelevat niiden yläpuolella olevaa rakennelmaa.”

Yliopiston päärakennuksessa puolestaan on joonialaiset pylväät. Ne erottaa korinttilaisista pylväistä kapiteelista. Kun korinttilaisissa pylväissä käytettiin kasvikoristeita, joonialaisten pylväiden yläosassa on rullamaiset koristeet, ikään kuin pässin sarvet.

”Joonialaisia pylväitä käytettiin opetusrakennuksissa, kuten yliopistoissa. Niitä käytettiin myös asuinrakennuksissa.”

Samoin kuin Senaatin talossa, päärakennuksessa pääpylväikkö on keskellä ja se kannattelee sen päällä olevaa kolmiota.

Yliopiston päärakennuksen sisällä juhlasalissa tulee vastaan yllätys: korinttilaiset pylväät. Eikö niiden tarkoitus ollut koristaa hallintorakennuksia?

”Korinttilaiset pylväät johtuvat siitä, että yliopisto oli alkujaan keisarillinen Aleksanterin yliopisto ja korinttilaiset pylväät ovat viittaus hallitsijaan. Engel osasi käyttää pylväitä luovasti.”

Petteri Kummalan mukaan pylväät eivät sovi nykyarkkitehtuuriin.­

Nousemme Unioninkatua ylös ja pysähdymme Kansalliskirjaston ja Tuomiokirkon väliin. Ne molemmat ovat Engelin käsialaa. Kansalliskirjasto on entinen yliopiston pääkirjasto, ja siinä on korinttilaiset pylväät. Tämä sotii jälleen pylväsjärjestelmää vastaan, mutta Kummalalla on siihenkin selitys:

”Kirjasto oli omistettu keisari Nikolaille, ja sen takia siihen on valittu korinttilaiset pylväät. Toinen syy on se, että rakennus on luonteeltaan roomalainen ja korinttilaiset pylväät olivat erityisesti Rooman juttu. Kirjaston pohja on kuin roomalainen kylpylä. Ja roomalaisissa kylpylöissä oli kirjastoja.”

Kirjastossa on keskihalli ja pitkät päätysalit. Pohjapiirustuksessa ne muodostavat H-kirjaimen.

”H on kyrillisissä aakkosissa N. Se on viittaus keisari Nikolaihin”, Kummala tulkitsee.

Hieman samasta syystä Tuomiokirkossa on korinttilaiset pylväät. Tuomiokirkko oli alkujaan Nikolainkirkko, omistettu Jumalalle ja hallitsijalle.

Kansalliskirjaston korinttilaiset pylväät viittaavat siihen, että kirjasto nimettiin alkujaan keisarin mukaan.­

Kansalliskirjaston vieressä on Topelia. Nyt on aika kuulla, miksi siinä on doorilaiset pylväät, joita oli tapana käyttää sotilaallisissa rakennuksissa.

”Doorilaiset pylväät ovat kaikkein vanhin malli, mutta myös yksinkertaisin ja karuin malli”, Kummala alustaa.

Selitys on lopulta yksinkertainen: Topelia oli alkujaan kantonistikoulu, jossa venäläisistä orpolapsista koulutettiin sotilaita. Siksi rakennukseen valittiin doorilaiset pylväät.

Topelian keskellä on kuitenkin käytetty joonialaisia pylväitä. Se taas viittaa rakennuksen tarkoitukseen kouluna.

Topelian joonialaiset pylväät kertovat, että rakennus on ollut koulu.­

Kummala pyytää tarkastelemaan Unioninkatua 300 metrin matkalta.

Kadulla on rivissä monta Engelin suunnittelemaa rakennusta: Topelia, Kansalliskirjasto ja yliopiston päärakennus. Vaikka katu on mäkinen, pylväsrivistö on täsmälleen samalla korkeudella.

”Engel on pylväillä saanut yhdistettyä 300 metriä rakennuksia.”

Kierroksemme päättyy Säätytalon ja Kansallisarkiston edustalle. Ne ovat molemmat arkkitehti Gustaf Nyströmin suunnittelemia ja 1800-luvun lopulta. Ne edustavat uusrenessanssia.

Ne molemmat ovat hallinnollisia rakennuksia, ja niihin on siksi valittu korinttilaiset pylväät. Saman aikakauden rakennuksista esimerkiksi Vanhassa ylioppilastalossa on joonialaiset pylväät, koska se oli opiskelijoiden tyyssija.

Uusrenessanssin jälkeen seuraava tyylisuunta oli vuosisadan vaihteen jugend. Se hylkäsi pylväiden symbolisen käytön tyystin.

”Tyylittelyssä muodossa niitä kyllä näkee esimerkiksi Lars Sonckin rakennuksissa.”

Seuraavaksi pylväät tulivat muotiin 1920-luvun klassismin myötä, mistä keskeisimpänä esimerkkinä voi mainita Eduskuntatalon. Sen jälkeen pylväitä ei ole suomalaisessa arkkitehtuurissa paljoa nähty.

”Joskus 1980-luvulla pylväitä käytettiin postmodernismin hengessä puolittain vitsinä, mutta eipä niitä juuri 1920-luvun jälkeen ole käytetty. Muuten nykyarkkitehtuurissa on kuitenkin viitteitä klassismiin etenkin julkisivujen sommittelussa. On kaariaiheita ja säännöllistä ikkunarytmiä. Pylväiden käyttö vaatisi nykypäivän arkkitehdeiltä aika tavalla pokkaa”, Kummala sanoo ja naurahtaa.