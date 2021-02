Jakeluautot törmäilevät Kampissa sijaitsevan kerrostalon seinään, mutta lasku korjaamisesta on jäänyt taloyhtiölle.

Kampissa sijaitsevalla taloyhtiöllä on erikoinen ongelma: hiljattain remontoidun kerrostalon seinälaatat repsottavat, sillä jakeluautot törmäävät siihen yhtenään.

Ruoholahdenrannan ja Köydenpunojankadun välissä sijaitsevan Meri-Kampin asunto-osakeyhtiön seiniä korjattiin jälleen tällä viikolla.

”Tämä oli neljäs tai viides kerta vuoden sisään, kun näin kävi”, taloyhtiön isännöitsijä Petri Haapa-aho kertoo.

Taloon valmistui kolme vuotta sitten näyttävä julkisivuremontti. Vuonna 1981 rakennetun kerrostalon kunnostamiseen kului kymmenen miljoonaa euroa.

Julkisivulaattoja on Petri Haapa-ahon mukaan vielä remontin jäljiltä tallessa, mutta ei loputtomasti. Viimeksi niitä jouduttiin kaivamaan varastosta viime kesänä, kun jakeluauto kolhi Köydenpunojankadun puoleista seinää.

Joulukuussa rysähti jälleen. Ensin seinään törmäsi aura-auto, ja kuukautta myöhemmin Postin jakeluauto.

”Joka kerta kun joku käy, niin lähtee pala meidän seinästä mukaan. Se on aina sama kohta, minkä ne vievät mennessään”, Haapa-aho huokaa.

Repsottavat laatat eivät aiheuttaneet turvallisuusriskiä kävelykadun jalankulkijoille.

Taloyhtiö aikoo pyytää kaupungilta paikkaan järjestelyä, joka estäisi jakeluautojen pääsyn kerrostalon reunustalle tai muutoin estäisi törmäilyjä. Muuten kolhimisia tulee jatkossakin, Haapa-aho uskoo.

”Kun ei voi kuskien ajotaitoihin luottaa, niin täytyy turvautua teknisiin ratkaisuihin.”

Talon kolhuja korjattiin torstaina. Julkisivuun valittiin remontissa laatat, sillä ne kestävät paremmin kovaa säärasitusta eivätkä rapaudu massiiviseinän tavoin.­

Kuskeja on Haapa-ahon mukaan vaikea saada kiinni, sillä he eivät itse ilmoittaudu. Postin tapauksessa törmäyksellä oli silminnäkijä, joka otti kuvan auton rekisterinumerosta. Lasku on kuitenkin jäänyt toistaiseksi taloyhtiölle.

”Ei tunnu reilulta, että yhtiö joutuu maksamaan, kun kukaan ei tunnusta mitään.”

Kolhittu julkisivu on Haapa-ahon mielestä epäsiisti. Myös asukkailta on tullut palautetta.

”Eihän se ole arvokiinteistölle sopivaa, että paikat repsottavat.”

Lue myös: Hämmästyttävä muutos: Näin 80-luvun kellertävä kerrostalo pesi totaalisesti kasvonsa Helsingin Kampissa