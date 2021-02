Helsingissä on vain yksi virallinen pulkkamäki, koska kaupunki välttelee riskejä – Tukesin ylitarkastaja kummastelee ratkaisua

Virallisten pulkkamäkien ylläpitoon liittyy vastuita, joita Helsingin kaupunki ei ole valmis ottamaan. Tällä hetkellä kaupunki pitää ainoastaan yhtä virallista pulkkamäkeä.

Pulkkailu ja sen turvallisuuteen liittyvät vastuut ovat puhuttanut Helsingissä, kun laskiaissunnuntaina lapsi jäi aikuisten pulkkailijoiden alle Malminkartanon mäessä.

Puistovastaava Pekka Enblom kertoi HS:lle aiemmin, että pääsääntöisesti kaupungin linja on ollut jättää pulkkailukäytössä olevat mäet sikseen, jottei kaupunkia pidettäisi niissä palveluntarjoajina.

”Kyllähän se kummastuttaa, miksei Helsingissä ole enempää virallisia mäkiä”, sanoo ylitarkastaja Hannu Väärälä Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta Tukesista.

Hänen mukaansa Tukesin linja on kannustaa kaupunkeja ylläpitämään virallisia pulkkamäkiä.

Väärälä kertoo, että esimerkiksi Tampereella virallisia mäkiä on useita. Helsingissä puolestaan on vain yksi virallinen pulkkamäki, joka sijaitsee Paloheinässä.

Helsingin kaupunki arvioi uudelleen monien ulkoilupaikkojen turvallisuutta sen jälkeen, kun Herttoniemen hyppyrimäessä tapahtui vuonna 2015 kuolemaan johtanut onnettomuus. Teini-ikäinen tyttö sai surmansa laskettuaan mäkeen viritettyyn teräsvaijeriin. Vaijerin tarkoituksena oli estää mäen luvaton käyttö.

Kaksi mäkihyppyseuran vastuuhenkilöä sekä kolme Helsingin kaupungin työntekijänä toiminutta miestä tuomittiin sakkoihin. Rikosnimikkeenä oli kuolemantuottamus.

Onnettomuuden jälkeen kaupunki on ollut varovainen. Helsinki esimerkiksi kielsi viime vuonna Pirunkallion suositun jääkiipeilypaikan jäädyttämisen, selviää HS:n jutusta.

Syy tälle oli se, ettei kaupunki halunnut ottaa riskiä siitä, että satunnainen ohikulkija lähtisi kiipeilemään omin päin jääputoukselle ja joutuisi onnettomuuteen.

Varovaisuus ulottuu myös pulkkamäkiin. Malminkartanossa mäestä otettiin valaistus kokonaan käytöstä, kun virallinen pulkkamäkistatus poistui. Silti mäessä pulkkaillaan edelleen, nyt kuitenkin ilman valoja.

Väärälän mukaan Tukes ei katso vain yhtä seikkaa, kuten valoja, arvioidessaan onko kyseessä ylläpidetty palvelu vai ei. Kokonaisuus ratkaisee.

”Se on lähinnä siitä kiinni, että palveluntarjoaja tekee itse sen päätöksen, että tarjoaako se palvelua vai ei.”

Virallisen pulkkamäen, kuten Paloheinän mäen, on täytettävä tietyt turvallisuuteen liittyvät vaatimukset. Ylläpidossa on huolehdittava, että pulkkamäen paikka on lähtökohtaisesti turvallinen niin, ettei alla ole vaikka autotietä. Myös törmäysvaaraa puihin tai muihin esteisiin ei saa olla.

Laskijoille ja ylöspäin kiipeäville on oltava selkeät reitit, jotta he eivät törmää toisiinsa.

Palveluntarjoajan täytyy olla tietoinen mäen kunnosta ja siitä, ettei mäessä ole hyppyreitä tai kuoppia.

Jos olosuhteet muuttuvat, on virallisen pulkkamäen kunto tarkastettava. Olosuhteiden muutos voi esimerkiksi tarkoittaa mäen sulamista tai jäätymistä.

Väärälä kertoo, että palveluntarjoajan itsensä vastuulla on arvioida, kuinka usein mäen turvallisuus tarkistetaan.

Kaupungin pitää lisäksi laatia mäestä turvallisuusasiakirja. Pienen mäen kohdalla asiakirjaa ei välttämättä tarvitse laatia, jos sen riskit voidaan arvioida vähäisiksi.

Väärälän mukaan pulkkamäkeen liittyvä byrokratia ja turvallisuusvaatimukset eivät ole sen kummempia, kuin hiihtoladuilla tai luistelukentillä.

Toisinaan valot ovat sammuksissa Paloheinän virallisessa pulkkamäessä. Yksikön päällikkö Petri Angelvuo Helsingin ulkoilupalveluista kertoo, että valot ovat mäessä päällä sen mukaan, voiko mäkeä pitää turvallisena vai ei.

Sama pätee kuntoportaisiin.

”Paloheinässä kuntoportaissa ei ole talvikunnossapitoa, joten olemme ottaneet niistä valot pois. Lisäksi olemme laittaneet portit molempiin päihin, jolloin se välittää visuaalisesti käyttäjälle, että portaat on suljettu.”

Jos lumen liukastamat portaat vaikuttaisivat aukinaisilta esimerkiksi valaistuksen takia, olisi kaupunki korvausvelvollinen, jos jollekin sattuisi portaissa onnettomuus.