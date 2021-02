Kulosaaren yhteiskoulun rehtori halusi piristää oppilaitaan erikoisena lukuvuonna. Sen seurauksena talonmies ruuvasi hauskan kyltin koulun pihalle.

Kulosaaren yhteiskoulun pihalle on ilmestynyt uudenlaisia kylttejä, jotka herättivät paikallisten asukkaiden huomion.

Koulun vahtimestarina ja talonmiehenä työskentelevä Hannu Virtanen ruuvasi muutama viikkoa sitten nastarenkaat kieltävän kyltin alle tekstin:

”Kaikki järjestyy. Everything will be all right”

Mistä on kyse?

Hannu Virtanen vastaa iloisesti puhelimeen hiihtolomaltaan.

Virtanen on toiminut koulun vahtimestarina kymmenen vuotta ja asuu koulun kiinteistössä sijaitsevassa talonmiehen asunnossa.

”Kyltit kuvastavat tätä aikaa, ne ovat semmoinen tsemppi”, Virtanen kertoo ja kiiruhtaa sanomaan, että oikeastaan kyltit olivat rehtori Lauri Hallan idea.

Virtasen tehtävä oli vain asentaa tekstit paikoilleen Ståhlberginkujalla sekä Svinhufvudinkujalla.

Rehtori Hallan mukaan tsemppikyltti on positiivista hengennostatusta ensisijaisesti oppilaiden ja opiskelijoiden suuntaan.

”Tämä on ollut alakuloista tämä touhu, kun lukiolaiset ovat olleet niin paljon etäopinnoissa. Talviloman jälkeen lukion ensimmäisen ja toisen vuositason opiskelijat saavat palata lähiopetukseen vuorotellen”, Halla kertoo.

Kulosaaren yhteiskoulu käsittää peruskoulun ja lukion. Koulussa on yhteensä 925 oppilasta. Kulosaaren yhteiskoulu on suomen- ja englanninkielinen, minkä takia kyltit on teetetty kahdella kielellä.

”Kylteillä koetetaan luoda positiivisempaa henkeä. Kerrotaan, että tästä päästään yli ja kaikki järjestyy.”

Kylteistä saatu palaute on ollut hyvin positiivista. Hallan korviin on kuulunut kiitosta henkilökunnalta ja oppilailta.