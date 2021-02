Main ContentPlaceholder

Helsinki | HS Helsinki

Saitko traumoja kouluhiihdosta? 30 vuotta tamppauskauhuja sisällään pitänyt Mikko Myllys osti sukset ja kertoo, mitä aloittelijan pitää tietää Helsingin laduista

Luminen talvi on houkutellut laduille hiihtäjiä, joiden edellisistä hiihtokokemuksista on aikaa vuosikymmeniä. Mikko Myllys on hiihtänyt viimeisen kuukauden aikana enemmän kuin koskaan.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Mikko Myllys palasi ladulle yli 30 vuoden tauon jälkeen. Muutaman viikon harjoittelun jälkeen Myllys oppi myös nauttimaan hiihdosta.­