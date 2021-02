Main ContentPlaceholder

Keskellä Kaivopuistoa on rakennus, josta moni helsinkiläinen ei tiedä mitään – Siellä isä Jean Claude suojelee tarkoin varjeltua reliikkiä

Kaivopuiston reunalla on katolinen Pyhän Henrikin katedraali. Huomattava osuus seurakunnan jäsenistä on maahanmuuttajataustaisia. Yksi heistä on seurakuntaa luotsaava isä Jean Claude Kabeza.

Pyhän Henrikin seurakunnan kirkkoherra Jean Claude Kabeza pakeni väkivaltaa kauan, ennen kuin pääsi Suomeen.­

Kaivopuiston kupeessa sijaitseva punatiilinen Pyhän Henrikin katedraali on kieltämättä kaunis. Se ei ole monen eurooppalaisen katedraalin rinnalla kovinkaan näyttävä, mutta Helsingin kaupunkikuvassa uusgoottilainen rakennus erottuu edukseen. Ulkoseiniä koristavat Pyhän Henrikin, Pyhän Pietarin ja Pyhän Paavalin patsaat.