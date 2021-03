Ryssänkärki-nimellä on pitkä historia Lauttasaaressa. Nyt sosiaalisessa mediassa pohditaan, onko nimi enää sovelias.

Ryssänkärki sijaitsee Vattuniemen eteläkärjessä. Alueen virallinen nimi on Veijarivuorenpuisto.­

Lauttasaaren Facebook-ryhmässä on käynnissä kiivas keskustelu alueen paikannimistä.

Vattuniemen eteläkärjessä on alue, jota kutsutaan yleisesti Ryssänkärjeksi. Virallinen nimi ranta-alueelle olisi Veijarivuorenpuisto, mutta saarelaisten suussa paikka vääntyy usein ”Ryssikseksi.”

Muun muassa Helsingin kaupungin nettisivuilla puhutaan Ryssänkärjen talviuintipaikasta.

Facebook-keskustelun aloittaneen lauttasaarelaisen Anni Valkolan mukaan Ryssänkärki-nimi on rasistinen ja ongelmallinen, eikä sitä tulisi enää käyttää puhekielessä 2020-luvulla.

”Lauttasaari-ryhmässä oli muutama postaus, jossa käytettiin Ryssänkärki-nimeä paikasta. Minulle tuli vahva fiilis, että asia täytyy tuoda esille. Moni ehkä lakkaisi käyttämästä nimeä, jos he ymmärtäisivät, kuinka loukkaava se on”, Valkola sanoo.

Hän on seurannut tarkasti keskustelua rasismista ja tasa-arvosta. Valkolan mukaan valtarakenteita pidetään osin yllä nimenomaan kielen kautta.

”Vähemmistöjen perusturvallisuus järkkyy juuri tällaisessa kielenkäytössä. Joku voi kokea Ryssänkärki-nimen tosi ahdistavana.”

Valkolan avaama keskustelu on johtanut satoihin kommentteihin. Osa kommentoijista on täysin samaa mieltä siitä, että Ryssänkärki-nimeä ei tulisi enää käyttää, mutta osan mielestä vanhaa nimeä on turha muuttaa.

Miksi aluetta kutsutaan Ryssänkärjeksi?

Koska venäläisillä on historiaa niemellä.

Lauttasaari-aktiivi ja paikallishistorioitsija Ville Elomaa kertoo, että venäläiset rakensivat Vattuniemen eteläkärkeen linnoitteita 1800-luvulla.

”Ensimmäiset linnoitteet olivat suomalaisten tekemiä Krimin sodan aikana 1850-luvulla. Sen jälkeen venäläiset linnoittivat alueen”, Elomaa kertoo.

Suomi oli 1800-luvun loppupuolella osa Venäjää, joka varautui mereltä tuleviin vihollisiin. Lauttasaaren tykkipatterit olivat osa suurempaa puolustuslinjaa, johon kuului myös Suomenlinna.

1880-luvun varautuminen liittyi pitkälti Pandjehin kriisiin, jossa Britannia ja Venäjä uhkailivat toisiaan Venäjän vallattua Pandjehin brittien suojelemalta Afganistanilta.

Vuonna 1889 Venäjän valtio pakkolunasti Lauttasaaren mahtimieheltä Ivan Wavulinilta suuret ranta-alueet.

Lunastettuihin alueihin kuuluivat Ryssänkärjen lisäksi muun muassa Länsiulapanniemi, Melkin saari ja Rysäkari eli Ryssänkari.

Näille alueille Venäjä sijoitti sotilastukikohtia.

Samalla linnoitusalueet suljettiin lauttasaarelaisilta ja Venäjän armeijan valvonta tiukkeni. Myös alueen rakennustoimintaa rajoitettiin.

Jonkin aikaa koko Vattuniemeä kutsuttiin Ryssänniemeksi virallisissa kartoissakin.

Lopulta Lauttasaaren linnoituksille ei ollutkaan juuri tarvetta.

Ensimmäinen maailmansota pyyhkäisi Itämeren yli, linnoitukset jäivät tarpeettomiksi ja rapistuivat.

Sitten Suomesta tuli itsenäinen.

Vuonna 1927 Suomen valtio luovutti Venäjän pakkolunastamat alueet Helsingin kaupungille, joka muutti alueet virkistyskäyttöön.

Melkin ja Rysäkarin saaret pysyivät senkin jälkeen suljettuina saarina.

Ville Elomaan korvaan Ryssänkari ei särähdä rasistisena.

”En tiedä, oliko nimellä alun perinkään mitään negatiivista. Alue oli venäläisten, joten nimi kuvasi sitä.”

Elomaan mukaan venäläisistä on puhuttu aikanaan yleisesti ryssä-sanalla tarkoittamatta mitään kielteistä.

” ”Silloin kun on vaihtoehtoja tällaiselle nimelle, voisi miettiä, että kannattaako käyttää niitä vaihtoehtoja.”

Kotimaisten kielten keskuksen eli Kotuksen nimistönhuoltaja Ulla Onkamo on jo kuullut keskustelusta Ryssänkärki-nimen ympärillä.

Onkamo ei ota suoraan kantaa, onko nimi rasistinen vai ei, mutta hän kehottaisi lauttasaarelaisia ja Helsingin kaupunkia pohtimaan, onko aluetta korrektia kutsua Ryssänkärjeksi.

”Silloin kun on vaihtoehtoja tällaiselle nimelle, voisi miettiä, että kannattaako käyttää niitä vaihtoehtoja”, Onkamo sanoo viitaten viralliseen puistonnimeen Veijarivuorenpuisto ja luontonimeen Vattuniemi.

”Kaikki paikannimet ovat aikansa tuotoksia. Silloin kun nimi on syntynyt, ilmaus ei välttämättä ole ollut loukkaava”, hän sanoo.

”Nykykielessä ilmaus ryssä on halventava.”

Onkamon mukaan avainasemassa luonnonpaikkojen nimistön muuttumisessa on paikallinen kieliyhteisö. Viranomaisilla ei ole valtaa muuttaa luonnonpaikan nimeä.

Jutussa käytetty lähteenä myös Lauttasaaren säätiön historiikkia.