Opettajan kuvailema maskiriita Rastilassa askarruttaa HSL:ää ja nuorisotyöntekijöitä – Kuskeille on maskipakon aikana haistateltu, mutta kyse on ”yksittäisistä ihmisistä”

Helsinkiläisen opettajan mukaan nuoret sylkivät hänen päälleen, kun hän huomautti maskeista. Tahallinen päin sylkeminen tai yskiminen voi täyttää rikoksen tunnusmerkistön, arvioidaan Helsingin poliisista.

HS Helsinki uutisoi opettajasta, joka kertoi joutuneensa Rastilan metroasemalla välikohtaukseen kasvomaskien takia. Opettaja kertoi nuorten sylkeneen häntä päin. Opettajan mukaan hän oli kehottanut nuoria käyttämään kasvomaskeja, mikä oli suututtanut heidät.

Tapaus herätti keskustelua koronarajoituksista muun muassa sosiaalisessa mediassa.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) turvallisuusasiantuntija Sami Hulkkonen kertoo kuulleensa tapauksista, joissa esimerkiksi kuljettajille on haistateltu uhkaavaan sävyyn näiden huomautettua kasvomaskien käytöstä. Mistään isommasta ilmiöstä tai niin kutsutusta ”maskiraivosta” ei hänen mukaansa kuitenkaan voida puhua.

”Kyse on yksittäisistä ihmisistä. Aina on joitakin henkilöitä, joiden mielestä kaikki on tyhmää. Tällä kertaa se turhautuminen kohdistuu kasvomaskeihin.”

Maskipakko on ollut voimassa HSL:n liikennevälineissä 13. maaliskuuta lähtien. Pakko koskee kaikkia yli 12 vuotta täyttäneitä, joilla ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle.

Käytännössä asia ei ole niin yksinkertainen. Lipuntarkastajat ja järjestyksenvalvovat kyllä kannustavat ja neuvovat matkustajia kasvomaskien käyttämisessä, mutta eivät voi pakottaa ketään käyttämään niitä.

Hulkkosen mukaan ohjeistukseen on joka tapauksessa suhtauduttu pääasiassa myönteisesti. Viime viikolla HSL:n liikenteen käyttäjistä 90 prosenttia käytti kasvomaskia, kun ennen maskipakkoa lukema oli keskimäärin 80 prosenttia.

Maskipakon noudattamisessa on kuitenkin nähtävissä alueellisia eroja, Hulkkonen kertoo. Itä-Helsingissä kasvomaskia käyttää noin 75–80 prosenttia matkustajista.

Raitiovaunupysäkin diginäytöllä muistutetaan näkyvästi maskipakosta HSL:n julkisissa kulkuvälineissä.­

Rastilan metroasemalla välikohtauksessa oli opettajan mukaan ollut noin 6–8 yläasteikäistä nuorta, jotka eivät käyttäneet kasvomaskeja.

Vuosaaren nuorisotyöyksikkö luki tapauksesta Helsingin Sanomista ja sosiaalisesta mediasta. Toiminnanjohtaja Kaisa Kivelä ei usko, että kyseessä olisi esimerkiksi isompi ilmiö, jossa joukko nuoria uhmaa koronarajoituksia ja sylkee ihmisiä päin heitä pelotellakseen.

”Tapausta tuntematta on vaikea sanoa, miksi he toimivat niin. Onko kyseessä koronaan turhautuminen vai joku muu turhautuminen, sitä en osaa arvioida.”

Kivelän mielestä nuoret toimivat tilanteessa kiistatta väärin, mutta huonoa käytöstä ei voi yleistää kaikkiin nuoriin.

Pikemminkin nuoret ovat yleisesti toimineet hankalana aikana hienosti, Kivelä ajattelee. Viime keväänä oltiin huolissaan siitä, noudattavatko nuoret karanteenisuosituksia ja malttavatko he pysyä kotona.

”Pelko oli turha. Ammattilaisten kokemus on, että Vuosaaren nuoret ja perheet ovat hoitaneet karanteenisuositukset upeasti”, Kivelä sanoo.

HSL:n mukaan jotkut matkustajat ovat haistatelleet kuljettajille maskipakon alettua, mutta suuremmasta ilmiöstä ei ole kyse­

Helsingin poliisista kerrotaan HS:lle, että Rastilan metroaseman sylkemistapauksesta tehty rikosilmoitus on kirjattu poliisin järjestelmiin tänään. Rikosnimike ja muut tapaukseen liittyvät seikat vahvistuvat myöhemmin.

Kymen Sanomat kertoi maaliskuun alkupuolella sattuneesta tapauksesta, jossa nuori nainen oli aivastellut ja yskinyt tahallaan toisen asiakkaan päälle kotkalaisessa ruokakaupassa. Asiakas oli ilmoittanut asiasta Kaakkois-Suomen poliisille, joka ryhtyi selvittämään, täyttyykö tapauksessa jonkin rikoksen tunnusmerkistö.

Helsingin poliisin rikoskomisario Juha-Matti Suominen ei ota kantaa yksittäisiin tapauksiin. Hänen mukaansa on yleisesti ottaen kuitenkin mahdollista, että tahallaan päin yskiminen ja sylkeminen voi täyttää rikoksen tunnusmerkistön.

”Paljon on kiinni tapauksen yksityiskohdista ja siitä, tietääkö henkilö kantavansa tarttuvaa tautia, kuten koronavirusta.”

Lievimmät oikeustoimet voisivat olla esimerkiksi järjestysrikkomuksesta tai kunnianloukkauksesta tuomitseminen.

Korkeimmillaan tahallinen tartuttaminen voidaan tuomita törkeänä pahoinpitelynä, jos siitä aiheutuu uhrille vakavia fyysisiä vammoja, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila. Törkeästä pahoinpitelystä voidaan määrätä yhdestä kymmeneen vuotta vankeutta.

”Esimerkiksi hivin tahallinen tartuttaminen on tuomittu törkeänä pahoinpitelynä. Korona on luokiteltu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi, joten en näe, miksei sen kanssa voisi toimia samalla tavoin”, Suominen sanoo.

Suomessa ei ole tuomittu ketään tahallisesta koronaviruksen levittämisestä tai sen yrittämisestä.