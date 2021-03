Helsinkiläisessä luolastossa tapahtuu kummia: Tällainen on klubi, jossa voi heittää kirvestä oluenjuonnin lomassa

Jotkut rentoutuvat joogaamalla, toiset viskomalla kirveitä tauluun. Ampumaratabisneksestä tuttu kolmikko toi Helsinkiin erikoisen lajin, jossa maailmalla jo kisataan.

Helaxen tilassa on yhteensä 60 asiakaspaikkaa. Kuvassa kirvestä heittää Anni Kantee, yksi Helaxen yrittäjistä.­

Tähtitorninmäen maanalaisiin luoliin tuskin päätyy vahingossa. Ajoluiskaa pitkin saapuva on todennäköisesti viemässä autoaan parkkiin tai suuntaamassa kierreportaita pitkin ampumaradalle.

Jatkossa maan alle houkuttelee myös kolmas vaihtoehto. Anni Kantee, Otso Vainio ja Janne Häkkinen ovat valmistelleet viime keväästä lähtien harrastusmaailmaa, joka herättää ihmisissä joko ihmetystä tai ihailua.

Täällä, maan uumenissa, heitetään pian kirvestä.

Alun perin ajatus kirveenheittoradasta syntyi kolme vuotta sitten, kun Kantee kuuli lajista Kanadassa asuneelta ystävältään. Ystävä ihmetteli, miksei Suomessa ole mitään vastaavaa, ja ehdotti, voisiko ampumaratabisneksessä kunnostautunut kolmikko laajentaa toimintaansa kirveenheittoon.

Kun Kantee mainitsi asiasta yhtiökumppaneilleen ensimmäisen kerran, vastaanotto oli huvittunut.

”Aluksi kaikki vain naureskelivat ajatukselle ja sanoivat, että ihan älytöntä.”

Syystä tai toisesta ajatus omasta kirveenheittoradasta jäi silti kytemään, ja lopulta Vainio otti asian puheeksi uudelleen Kanteen kanssa. Mitäpä jos kuitenkin?

Mitään konkreettista ei tapahtunut ennen kuin koronaviruspandemia lamaannutti yritystoiminnan.

Häkkinen, Kantee ja Vainio pyörittävät kirveenheittoklubin lisäksi Osuva Range Training -ampumaratoja Tähtitorninmäellä ja Kampissa. Kun ampumaradat jouduttiin sulkemaan hetkeksi, oli aikaa suunnitella ja miettiä tulevaa.

Viime keväänä kolmikko päätti hakea Business Finlandin häiriörahoitusta. Positiivisen rahoituspäätöksen myötä syntyi 12-paikkainen kirveenheittorata, jonka yhteydessä toimii anniskeluoikeuksin varustettu baaritila. Tulevaisuudessa saman katon alla heitellään todennäköisesti myös veitsiä.

Janne Häkkinen, Anni Kantee ja Otso Vainio pyörittävät kirveenheittoklubin lisäksi ampumaratoja Tähtitorninmäellä ja Kampissa.­

”Tämä on meidän korona-ajan lapsi”, Kantee kertoo ja esittelee paikkoja.

Sisääntulon yhteydessä vieras voi istahtaa 1960-luvun kernisohville ja ripustaa takkinsa kettingissä roikkuvaan henkariin. Seinille asetetut kirveet, hämärä valaistus ja puupölkyt viimeistelevät tunnelman, joka on kaukana keilahallien neonvaloista.

Remontti alkoi vajaa vuosi sitten. Sen päätteeksi on vaikea uskoa, että vielä vähän aikaa sitten sama paikka toimi Helsingin kaupungin varastona.

Sopivan tilan löytyminen ei ollut itsestään selvää, sillä kirveenheittoon ei sovellu mikä tahansa ympäristö. Jotta lajia voi harrastaa kunnolla, tilassa on oltava riittävä ilmanvaihto sekä tarpeeksi korkeutta.

Kantee kertoo, että potentiaalisia kellaritiloja käytiin katsomassa muun muassa Kalliossa, mutta ne eivät täyttäneet kriteerejä. Hyvää tilaa etsittiin viime kevään ja kesän ajan, kunnes kävi ilmi, että kaupunki tyhjensi ampumaradan yläpuolella olleen varaston kokonaan.

”Kerroimme ideastamme kaupungille, ja se otettiin hyvin vastaan. Virallisesti tämä on väestönsuojatila, eli tarvittaessa meidän pitää pystyä tyhjentämään paikat”, Kantee sanoo.

Yrittäjän tietojen mukaan tila on toiminut myös Kirurgisen sairaalan kriisiajan kenttäsidontapaikkana. Nyt sellaisesta toiminnasta ei näy jälkeäkään, vaikka jonkinlaista teräaseiden luomaa vaaran tuntua on edelleen ilmassa.

Anni Kanteella on tausta liikunta-alalla. Hän on aikaisemmin toiminut personal trainerina ja ohjannut muun muassa ryhmäliikuntatunteja.­

Kantee kuitenkin vakuuttaa, että turvallisuus on kirveenheittoklubin prioriteettilistan kärjessä. Paikalle ei voi marssia päihtyneenä tai sandaalit jalassa, eikä kirvestä anneta kenenkään kouraan ilman alkuopastusta, jossa kerrotaan säännöistä ja heittotekniikasta. Tila on rakennettu niin, että ihmisten liikkeitä on helppo valvoa.

”Meillä on pitkä kokemus turvallisuuspuolesta, koska olemme pyörittäneet kahta ampumarataa niin pitkään. Uhkaavaan tai outoon käytökseen puututaan heti, ja täällä on aina kaksi kouluttajaa valvomassa heittäjiä.”

Helaxe-nimeä kantava kirveenheittoklubi ei ole koronarajoitusten takia vielä virallisesti auennut. Siellä on kuitenkin viime kuukausien aikana käynyt useita eri testiryhmiä. Ryhmät ovat saaneet kokeilla metsuriperinteeseen pohjautuvaa lajia, joka on Suomessa vielä melko tuntematon.

Kun kirveeseen tarttuu ensimmäistä kertaa, tekee mieli kysyä, voiko se kimmota taulusta kohti heittäjäänsä. Pelko on kuulemma turha, sillä kirveissä on puukahvat.

Alle kilon painoinen kirves lentää tottuneen käyttäjän käsistä maalitauluun hetkessä. Amatöörille käy tällä kertaa niin, että kärsivällisyys loppuu ennen kuin yksikään kirves osuu maalitauluun.

Kyse ei ole mistään tikanheitosta, vaikka keskittymiskykyä vaativien lajien periaate on pitkälti samanlainen.

” ”Joillekin rentoutumiseen ja stressin poistoon sopii jooga, mutta uskon, että on olemassa paljon ihmisiä, joille sopii paremmin kirveenheitto.”

”Tuntuu, että tämä on vielä vähän eksoottinen ja jännä laji monelle. Joillekin rentoutumiseen ja stressin poistoon sopii jooga, mutta uskon, että on olemassa paljon ihmisiä, joille sopii paremmin kirveenheitto”, Kantee sanoo.

Jos yrittäjiä on uskominen, Pohjois-Amerikasta lähtöisin oleva laji uppoaa tulevaisuudessa myös Suomen kirveskansaan. Toistaiseksi kirvestä pääsee heittämään klubiolosuhteissa Helsingin lisäksi ainoastaan Turussa, mutta tilanne voi lajin tunnettuuden kasvaessa muuttua nopeasti.

Kanteen mukaan klubeja on perustettu viime vuosina Euroopassa muun muassa Britanniaan, Puolaan ja Tallinnaan. Kansainvälisten lajiliittojen ja niihin kuuluvien jäsenseurojen myötä kirveenheitosta on kehittymässä trendilaji, jossa myös kilpaillaan.

Periaatteessa kuka tahansa suomalainen harrastaja voi nyt tähdätä SM-tasolle, sillä ylivoimaisia kilpailijoita ei vielä ole. Jos ei päädy työporukan, treffiseuralaisen tai polttariseurueen kanssa kirveenheittoklubille, lajin harrastuksen voi aloittaa autotallista tai mökkipihalta käsin. Alkuun riittää se, että heittokäsi toimii.

”Jo nyt on tullut vastaan niitä, jotka heittävät alusta lähtien hämmästyttävän hyvin. Toki vasta harjoittelun kautta tulee se, että suoritus on toistettavissa. Kilpailutilanteissa täytyy olla myös pelisilmää ja kyky tehdä taktisia päätöksiä.”