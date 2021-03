Tältä Suezin kanavan tukkinut alus näyttäisi Töölönlahdella – Some otti ilon irti hupailusivustosta, jossa Ever Givenin voi sijoittaa vaikka keskelle Helsinkiä

Suezin kanavan tukkineen alukseen voi sijoittaa verkkoon ilmestyneen sivuston avulla mihin tahansa, vaikkapa Helsingin keskustaan.

Ever Given näyttäisi tältä keskellä Töölönlahtea.­

Suezin kanavan tukkinut konttialus sai verkon vitsiniekat vauhtiin myös pääkaupunkiseudulla.

Pikaviestipalvelu Twitterissä ja useissa eri kaupunginosien Facebook-ryhmissä jaettiin kuvia, joissa jättimäinen Ever Given -alus kelluu pääkaupunkiseudulla.

Humorististen laivakuvien tekoa vauhditti verkkoon ilmestynyt sivusto, jolla aluksen voi sijoittaa mihin tahansa – jopa kuivalle maalle.

Twitterissä jaettiin esimerkiksi kuvaa, jossa Ever Given kelluisi Töölönlahdella.

Tältä alus näyttäisi Herttoniemenrannassa.

Eteläsatamassa Ever Given mahtuisi tukkimaan liikenteen yhtä aikaa Katajanokalle, Kauppatorille ja Olympiaterminaaliin.

Alus ei käytännössä mahtuisi Vantaanjokeen.

Kustaanmiekasta konttialus vaikuttaisi mahtuvan juuri ja juuri autolauttojen tapaan.

Tältä alus puolestaan näyttäisi keskelle Töölöä.

Verkkosivustolla konttialuksen kokoa voi itse halutessaan säätää epärealistisiin mittoihin. Vertailun vuoksi alla on HS:n grafiikka, joka paljastaa tarkalleen, miten alus mahtuisi Eteläsatamaan.

Ever Given tukki Suezin kanavaa viikon ajan törmättyään vielä tuntemattomasta syystä kanavan reunaan. Kovaa tuulta ja uhkaavan hiekkamyrskyn heikentämää näkyvyyttä on pidetty mahdollisina syinä onnettomuuteen.

