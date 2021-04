Kuuluisa arkkitehti Ralph Erskine suunnitteli Malminkartanoon 1980-luvun alussa korttelin, jollaista ei löydy muualta.

Vielä vuoden 1976 ilmakuvassa paikalla on vain peltoa. Etelässä näkyy muutama rakennus, pohjoisessa pala metsää.

Seuraava ilmakuva on vuodelta 1988. Siinä pelto on kuorrutettu rakennuksilla ja yliopiston koetilan lehmät ovat siirtyneet laiduntamaan muualle. Paikalle on ilmestynyt taloja, joiden arkkitehti piirsi ne ”maistumaan Suomelta”.