12 vuoden kärsimys on ohi Malmin asemalla: Surullisen­kuuluisat portaat ovat pian historiaa

Remontissa Malmin juna-aseman huonokuntoiset liukuportaat korvataan tavallisilla portailla. Valmista pitäisi olla kesäkuussa.

Malmin juna-aseman uusi hissikuilu on valaistu ledeillä.­

Helsingin Malmin juna-aseman surullisenkuuluisat liukuportaat ovat pian historiaa.

Syyskuussa alkaneessa remontissa on korvattu terminaaliin nousevat liukuportaat tavallisilla portailla. Myös hissi on korjattu, ja sen läheisyyteen on rakennettu toinen hissi.

”Remontti on sujunut aika lailla aikataulun mukaan ja suuremmitta ongelmitta”, kertoo kunnossapidon aluepäällikkö Eero Liehu Väylävirastosta.

Uusien kulkureittien oli alun perin määrä valmistua toukokuuksi. Nyt aikataulu on tarkentunut niin, että valmista on kesäkuussa.

Malmin asemalla kamppailtiin rikkinäisten liukuportaiden kanssa ainakin 12 vuotta.

Väylävirasto lupaili portaiden kunnostusta vuosien ajan, mutta ilmoittikin viime elokuussa, ettei liukuportaita kunnosteta. Sen sijaan paikalle alettiin rakentaa tavallisia portaita.

Malmin aseman liukuportaat olivat vuonna 2018 näin huonossa kunnossa.­

Se harmistutti monia aseman käyttäjiä, jotka pitivät liukuportaita miellyttävämpänä ratkaisuna.

Lue lisää: Karmeaan kuntoon vajonneiden liukuportaiden korjausta odotettiin vuosia Malmin asemalla, mutta nyt ne poistetaan kokonaan – ”Ei tämä ole nykyaikaa”

Eero Liehun mukaan tavallisiin portaisiin päädyttiin, sillä ne ovat toimintavarmat. Aseman ympäristö oli liian raaka liukuportaille.

”Ne joutuivat kestämään kovaa pakkasta ja kovaa hellettä ja kaikkea siltä väliltä. Päädyimme lopulta tähän ratkaisuun, mutta kyllä sitä pitkään pohdittiin.”

Liehu ei osaa arvella, miksi liukuportaiden korvaaminen tavallisilla portailla aiheutti käyttäjissä niin suuren pettymyksen.

”Se on varmaan tottumiskysymys. Kyllähän liukuportaat ovat mukavat, jos ne toimivat. Muutoin ne ovat liian jyrkät ja huonot kävellä.”

Malmin ympäristöä kehitetään, ja aseman käyttäjämäärät tulevat tulevaisuudessa kasvamaan. Liehu uskoo, että uudistetut portaat ja hissit palvelevat käyttäjiä jatkossa ongelmitta. Niiden pitäisi riittää isommillekin ihmisjoukoille.

Eero Liehun mukaan myös Tikkurilan ja Pasilan asemien liukuportaiden kanssa on ollut ongelmia. Niistä ei kuitenkaan ole tehty mitään päätöksiä.

Remontissa Malmin aseman vanha hissi korjataan. Asemalle rakennettiin myös kokonaan uusi hissi, joka on jo käytössä.­

”Ainoa asia, mitä voisimme Tikkurilassa tehdä, olisi tuulikaapin tilan kasvattaminen. Silloin hiekoitushiekkaa saisi paremmin pidemmälle matkalle”, Liehu sanoo.

Kauppakeskusten sisällä olevat liukuportaat kestävät hänen mukaansa kymmeniä vuosia.

Malmin aseman urakoinnista vastaa Kreate oy. Remontin aikaisista kulkuyhteyksistä on opastettu asemalla.

Laiturille pääsee vanhoja portaita pitkin ja Kirkonkyläntien toiselta puolelta alittamalla tien. Uusi hissi on jo käytössä.