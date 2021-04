Anni Penttilä on haaveillut Mount Everestin valloittamisesta 19-vuotiaasta saakka.­

Malminkartanon täyttömäessä kiipeää sinnikkäästi sama nainen viikosta toiseen. Hän on Anni Penttilä, joka harjoittelee Mount Everestiä varten.

On niin varhaista, ettei aurinkokaan ole vielä herännyt.

Helsinkiläinen Anni Penttilä on kuitenkin jo liikkeellä rinkka selässään.

Pohkeet ovat kovilla. Askel on rauhallinen. Penttilä nousee Malminkartanon jyrkkää polkua ylöspäin, niin kuin satoina aamuina aiemminkin.

Jäljellä ovat viime hetken treenit.

Penttilä tavoittelee pian maailman korkeimman vuoren, Mount Everestin, huippua.

Korkeilla vuorilla huippuja lähdetään usein tavoittelemaan yöllä. Silloin olosuhteet ovat vakaammat kuin päivällä, ja toisaalta laskeutumaan pääsee valoisalla.­

Kun Penttilä oli 19-vuotias, hän toteutti suuren haaveensa. Takana olivat ylioppilaskirjoitukset ja pääsykokeet kauppakorkeakouluun, ja oli aika palkita itsensä.

Penttilä matkusti Nepaliin yhdessä siskonsa kanssa.

Nepal oli ollut ajatuksissa jo ainakin siitä saakka, kun Penttilä oli muutamaa vuotta aikaisemmin lukenut National Geographic -lehdestä artikkelin Annapurnan-vaelluksesta. Annapurna on keskellä Nepalia sijaitseva suuri vuorimassiivi, jossa on monta huippua.

Vuoret lumosivat.

”Olin tosi vaikuttunut siitä, millaista vaeltaminen Himalajalla oli. Siinä oltiin perusasioiden äärellä. Se, kuinka nukkuu ja syö, vaikuttaa siihen, miten reissu sujuu.”

Samalla reissulla, vuonna 2013, Penttilä päätti, että vuorille hän palaa.

”Halusin asettaa itselleni tavoitteen. Everest tuntui hyvältä tavoitteelta, sopivan haastavalta. Alusta asti suunnitelma oli, että kiipeän Everestille ennen kuin täytän 30 vuotta.”

Anni Penttilä on harjoitellut viime vuodet Malminkartanossa keskimäärin pari kertaa viikossa. Yhteensä nousukertoja on kertynyt todennäköisesti tuhansia.­

Päätöksenteosta on kulunut aikaa kahdeksan vuotta. Koko sen ajan Penttilä on treenannut päämääräänsä kohti.

Penttilä on nyt 27-vuotias digimarkkinoinnin yrittäjä sekä matkanjohtaja. Hän on myös kokenut vuorikiipeilijä, joka kertoo harjoittelustaan ja valmistautumisestaan Vuorenvarma-blogissaan.

”Olen ollut onnekas, kun olen pystynyt tekemään useita kiipeilyreissuja. Sitä myötä olen saanut kokemusta päätavoitteeseen.”

Tähän mennessä Penttilä on saavuttanut useiden maanosien korkeimpien vuorten huiput. Listalta löytyvät muun muassa Tansanian Kilimanjaro, Alaskan Denali ja Argentiinassa sijaitseva Aconcagua.

Korkeimmillaan hän on käynyt 7 129 metrin korkeudella Baruntsen vuorella Nepalissa.

Jos kaikki menee suunnitelmien mukaisesti, Anni Penttilä tavoittelee Mount Everestin huippua toukokuun lopulla.­

Mutta nyt olemme luoteishelsinkiläisellä täyttömäellä, 91 metriä merenpinnan yläpuolella.

Lämmin valo ylettyy jo puiden latvoihin. Linnut sirkuttelevat ympärillä.

Tämä on se aika vuorokaudesta, joka lumoaa Penttilän vuorilla.

Vuorten huippuja lähdetään useimmiten tavoittelemaan pimeinä aamuyön tunteina, sillä pakkanen pitää rinteet jäässä ja matka on usein pitkä ja hidas.

”Usein on kiivetty monta tuntia pimeässä eikä ole nähty muuta kuin oman otsalampun kajon verran. Sitten aurinko alkaa nousta ja värjätä vuoria. Se on tosi kutkuttava fiilis. Pidän siitä hetkestä tosi paljon.”

Alas huipuilta pyritään palaamaan valoisaan aikaan, sillä laskeutuminen on yleensä kiipeämisen vaarallisin osuus.

Malminkartanon täyttömäessä Anni Penttilä nousee useimmiten Fasaanirinteeksi kutsuttua jyrkkää polkua.­

Pääkaupunkiseudulta puuttuvat vuoret ja tunturit, joten Penttilä on viime vuodet harjoitellut tiiviisti Malminkartanossa.

Aluksi meno oli hidasta.

”Tavoitteena oli kasvattaa mäkikuntoa, että pystyn menemään tarpeeksi rauhallisesti ylös.”

Painot rinkassa ovat kasvaneet vähitellen. Alussa selkäreppu painoi viisi kiloa. Nyt rinkkaan on pakattu 19 kiloa tavaraa: vesipulloja, kirjoja ja kauratyyny.

”Keskiarvollisesti vietän täällä 2–3 tuntia kerralla, kaksi kertaa viikossa. Siinä ajassa ehtii suunnilleen 15 kertaa mennä mäen ylös.”

Kun Anni Penttilä harjoittelee Malminkartanon mäessä, joskus seurana on ystävä, toisinaan korviin soi musiikkia. Useimmiten Penttilä kuuntelee luonnon ääniä. Himalajallakin seurana ovat vain omat ajatukset.­

Viime keväänä Penttilä kapusi Malminkartanonhuipulle vajaan vuorokauden aikana 137 ja puoli kertaa.

Vertikaalimetrejä nousuista tuli yhteensä 8 849. Everestin korkeuden verran siis. Matkaakin koitoksessa kertyi 55 kilometriä.

Miksi?

Penttilän reissun Nepaliin piti alun perin alkaa jo vuosi sitten, mutta koronapandemia muutti matkaohjelman.

”Se harmitti tosi paljon. Sitten toukokuun alussa tehtiin Malminkartanon haaste, sillä halusin testata kuntoani”, hän kertoo.

Seurana ja tsemppinä oli myös muita kuntoilijoita.

”Se oli yksi elämäni kovimpia urheilusuorituksia, oli rankkaa.”

Mount Everestin jälkeen Anni Penttilän vuorikiipeily jatkuu, sillä siitä on tullut elämäntapa. Mielessä on jo useita yli 8000 metriä korkeita vuoria.­

Jos kaikki menee lähiaikoina suunnitelmien mukaan, Penttilä lähtee Nepaliin 16. huhtikuuta. Sitä ennen hän viettää kaksi viikkoa omaehtoisessa karanteenissa.

Nepalissa Penttilä on osa neljän hengen kansainvälistä retkikuntaa. Vuoren huippua he lähtevät todennäköisesti tavoittelemaan toukokuun loppupuolella.

Mitä jos yritys epäonnistuu?

”Ajattelen, että vuorikiipeilyssä on aika todennäköistä, että epäonnistuu. Sää on yksi tekijä, mihin ei voi vaikuttaa. Koronaviruskin tuo uudenlaisen aspektin, sillä lähteminen ja matkustaminen on niin epävarmaa”, hän sanoo.

”Sitten siihen liittyy sekin, pysyykö reissussa terveenä ja mitä omassa kehossa tapahtuu, kun mennään niin korkealle. Onnistuminen riippuu monesta asiasta.”

Joka tapauksessa Penttilä ottaa mukaan kaikkien varusteidensa lisäksi ison pussin irtokarkkeja.

”Vuorilla on hyvä olla ruokaa, joka maistuu varmasti.”

Malminkartanossa aurinko paistaa jo kirkkaalta taivaalta.